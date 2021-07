Les tatous que les tatoueurs refusent de tatouer

L'utilisateur Reddit u/Paintingrefinish a récemment posé une question ouverte à des tatoueurs professionnels: «Quels tattoos refusez-vous de faire?» On a sélectionné les meilleures réponses.

Eamonn Flaherty

«Une jeune fille de 18 ans voulait se faire tatouer le nom de son petit ami considérablement plus âgé juste au-dessus de son vagin pour son premier tatouage. Un NON catégorique, et j'ai dû expliquer pourquoi ce n'était pas une bonne idée»

«Il y a des garçons de 18 ans qui veulent avoir l'air très tatoués en se faisant juste tatouer les mains et le cou. Je refuse toujours de les faire, parfois ils reviennent plus tard avec les tatouages qu'ils ont demandés faits par quelqu'un qui ne sait pas tatouer»

«On m'a demandé de mettre un pénis en érection sur le dos de quelqu'un, juste au-dessus des fesses avec les veines et tout. Je l'aurais bien envisagé mais il y avait une forte respiration et... ouais, non, je ne veux pas passer des heures et des heures à reproduire avec précision votre fétichisme, merci beaucoup»

Shock_Beautiful sur reddit