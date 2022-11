Voici les routes les plus spectaculaires du monde

Sur les côtes, les cols ou même dans les villes, des routes toutes plus incroyables les unes que les autres sont construites dans le monde. Nous avons compilé 20 routes parmi les plus spectaculaires de la planète.



🇨🇳 Mont Tianmen

Cette route serpente sur environ 11 kilomètres de montagnes tout au long du parc national de Tianmen à Zhangjiajie, dans la province chinoise du Hunan. On dénombre pas moins de 99 virages en épingle à cheveux, pour environ 900 mètres de dénivelé.

🇨🇳🇵🇰 Route du Karakorum

Avec ses 1284 kilomètres, la route du Karakorum s'étend sur une distance nettement plus longue entre le nord-ouest de la Chine et le Pakistan. Elle traverse les montagnes du Pamir, du Karakorum et de l'Himalaya. Durant l'hiver, la route est en partie fermée. L'un de ces décors les plus marquants est à n'en pas douter le point culminant de la route, le col de Khunjerab, à 4693 m d'altitude.



🇮🇳🇵🇰 Khardung La

Ce qui nous amène à la question suivante: quel est le col routier le plus haut du monde? On cite souvent le «Khardung La». Les dernières mesures indiquent qu'il se trouve à 5360 m d'altitude. Si ce n'est pas tout à fait le plus haut, la route qui monte de Leh (3500 m) au Khardung La offre 39 kilomètres de spectacle. Il peut même y neiger en été. En temps normal, l'armée essaie de garder le col praticable toute l'année.



🇫🇷 Combe Laval

Revenons en Europe avec la route de Combe Laval. Cette route de quatre kilomètres située dans le massif du Vercors est devenue un haut lieu touristique.

🇨🇭 Derborence

Une route similaire à celle de la Combe Laval existe en Suisse, le trajet qui relie Sion au lac de Derborence fait partie des trajets les plus spectaculaires en car postal.



🇳🇴 Lofoten

La route norvégienne des Lofoten serpente sur plus de 230 kilomètres entre A et Raftsundet. Des ponts, la mer, des fjords, des îles: que demander de plus?



🇧🇴 Camino de la Muerte

En Bolivie, le Camino de la Muerte, en français la «route de la mort», se révèle clairement moins romantique que les îles Lofoten. La route des Yungas descend de La Paz à Caranavi. Autrefois, les camions devaient se croiser sur cette route étroite. Aujourd'hui, ce sont surtout les touristes qui dévalent cette route à VTT (une expérience aussi magnifique).

🇿🇦 False Bay

Ma préférée: la route sud-africaine de Gordon's Bay, à Hermanus. Magnifiquement située sur False Bay, elle offre en permanence des possibilités de s'allonger sur la plage et, de l'autre côté, une vue sur les montagnes. Bonus: la colonie de pingouins de Betty's Bay, pas encore aussi fréquentée que celle de Simon's Town.



🇳🇿 Dunedin

Voici une route bien plus courte. La rue Baldwin ne mesure que 350 m de long. Elle doit sa célébrité à sa présence dans le livre Guiness des records en tant que rue la plus pentue du monde. Avec une pente maximale de 35%, cette rue est devenue une attraction célèbre de Dunedin sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.



🇪🇸 Cala de Sa Calobra

La route vers Sa Calobra, un petit nid au bord de la mer, est surnommée le Grand Canyon de Majorque. Située à une trentaine de kilomètres de Palma, cette route sinueuse permet de descendre d'environ 700 m de dénivelé jusqu'à la baie. Un de ses plus beaux passages: le «nœud de cravate». On le voit ici au centre, à gauche. Un tunnel passe ici directement sous la route.



🇷🇴 Col du Transfagarasan

La haute route transfogarasque relie la vallée de l'Arges à la vallée d'Olt. Cette route longue d'environ 90 kilomètres s'élève jusqu'à 2042 m d'altitude.



🇫🇷 Calanques de Piana

Sur la côte ouest de la Corse, la D81 de Porto à Piana fait partie des plus belles routes de l'île. La partie qui traverse les Calanques de Piana est particulièrement impressionnante. Des roches rouges, marquées par le vent et le temps, se dressent dans le ciel sous toutes les formes imaginables. Ce tronçon mesure environ 1,5 km.



🇳🇿 Milford Road

Faisons encore un rapide saut en Nouvelle-Zélande. Pour aller de Te Anau au célèbre Milford Sound, il n'y a qu'une seule possibilité: parcourir 120 kilomètres sur la Milford Road. C'est peut-être la plus belle impasse du monde. Le parc national de Fjordland vous émerveillera à tous les coups avec ses hautes montagnes, ses lacs, ses chutes d'eau et ses forêts.



🇮🇹 Sella Ronda

Voici un itinéraire destiné aux amateurs de vélo de route: la Sella Ronda dans les Dolomites par les cols de Campolongo, Pordoi, Sella et Grödnerjoch. Les routes sont raides, mais la vue compense. Le point de départ n'a pas vraiment d'importance, il est recommandé de rouler sur ce tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si vous voulez faire tout cela sans voiture, vous pouvez participer au Sellaronda Bike Day, qui a lieu chaque année au mois de juin.



🇺🇸 San Francisco

Voici probablement la rue la plus sinueuse du monde. La Lombard Street de San Franciso serpente sur 145 mètres à travers les immeubles d'habitation. La section de Russian Hill descend à sens unique par le biais de huit virages en épingle à cheveux et une pente de 27%.

🇬🇧 Dark Hedges

Vous aimez les allées? Alors direction l'Irlande du Nord. Sur les bords de la route Bregagh près de Ballymoney (nord du pays), on trouve ces magnifiques hêtres noueux. La route est même devenue la «voie royale» dans la série Game of Thrones. La route est désormais fermée aux voitures.



🇨🇭 Tremola

Oui, la Suisse mérite bien deux mentions dans cette compilation. Et comment ne pas citer la légendaire Tremola dans notre liste des belles routes? Les pavés qui montent vers le Gothard forment une construction impressionnante.



🇫🇷 Passage du Gois

Pas de panique: les voitures sur la photo ne sont pas en danger. Elles se trouvent sur le passage du Gois vers l'île de Noirmoutier dans l'ouest de la France. A marée basse, il est possible de traverser la route sans problème. A marée haute, elle se fond dans la mer. Jusqu'à 300 000 voitures empruntent chaque année cette route d'environ cinq kilomètres de long. Et oui... environ dix fois par an, des gens (généralement des touristes) sous-estiment la marée et doivent être secourus par les pompiers.



🇷🇺 Sibérie

«La route des ossements» est le surnom effrayant de la route de Kolyma, située dans le nord-est de la Sibérie. De nombreux camps de travail du goulag ont été construits dans cette région. De 1932 à 1953, les prisonniers étaient contraints de construire cette route d'environ 2000 kilomètres, qui s'étend de Magadan à Yakutsk. Beaucoup y ont perdu la vie, d'où le surnom. Aujourd'hui, le paysage est splendide.



🇨🇳 Shanghai

Terminons cette liste avec la Chine. Le pays du milieu recense d'innombrables routes très spéciales. Il est aussi connu pour ses carrefours plutôt alambiqués. Voici un exemple à Shanghai.