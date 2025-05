Le premier test public du projet NIM marque une «avancée majeure» vers une mobilité autonome et inclusive. Keystone

Une avancée «unique au monde» dans le métro lausannois

Un système high-tech pour guider les malvoyants a été testé avec succès dans le métro lausannois. Une personne aveugle a réalisé cette semaine un trajet complet en autonomie.

Avancée majeure pour les personnes malvoyantes: il devient désormais possible de prendre le métro sans aucune assistance extérieure et sans connaître l'itinéraire à l'avance. Les transports publics lausannois (TL) ont testé avec succès un harnais intelligent high-tech.

Une personne aveugle a réalisé cette semaine un trajet complet en autonomie, depuis un point de départ public jusqu'au Biopôle d'Epalinges, en utilisant le métro lausannois m2. Grâce à un harnais munis de caméras, de capteurs de navigation et d'un ordinateur équipé d'intelligence artificielle, le participant a pu franchir chaque étape sans assistance humaine, expliquent vendredi les TL dans un communiqué.

Il s'agissait du premier test public du projet NIM (Navigation indépendante pour les personnes malvoyantes). Selon les TL, cette «première» s'est déroulée «avec succès» mardi dernier. Initié par les TL, la start-up lausannoise biped (qui a développé le harnais high-tech) et l'entreprise Urbagestion, le projet est soutenu par le programme SyNNergy d'Innovaud.

Il marque une «avancée majeure» vers une mobilité autonome et inclusive pour les personnes déficientes visuelles, indiquent tous les partenaires. Ils invoquent «une solution unique au monde».

«Retrouver de la liberté»

Leur autonomie est garantie pour chaque étape: traversées piétonnes, navigation dans les stations, montée et descente du métro, repérage de sièges disponibles et orientation jusqu'à destination. Les capteurs du harnais – vendu 5000 francs pièce – détectent tous les obstacles et émettent des signaux sonores en temps réel à son utilisateur, explique-t-on.

D'autres tests auront lieu ces prochaines semaines afin de recueillir un maximum de retours et continuer à améliorer la solution. «Contribuer à ce type de projet, permet aux TL de rendre les transports publics plus inclusifs et accessibles à l'ensemble de notre clientèle, quels que soient leurs besoins spécifiques», se félicite Mathieu Menet, responsable innovation aux TL, cité dans le communiqué.

Le projet NIM réjouit aussi le président de la section vaudoise de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, Saliou Sangaré.

«Prendre le métro de manière autonome, se déplacer dans des endroits inconnus en toute sécurité, c'est retrouver de la liberté»

«J'espère que cette innovation pourra bénéficier rapidement au plus grand nombre», ajoute-t-il.

Un complément aux cannes blanches et aux chiens

En Suisse, près de 377 000 personnes malvoyantes sont confrontées chaque jour aux défis de l'accessibilité urbaine, rappellent les tl. «Notre harnais NOA est un complément aux cannes blanches et aux chiens guides. Il a été développé avec plus de 250 bêta-testeurs, des instructeurs en locomotion et l'hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne», détaille Maël Fabien, cofondateur de biped.

Le soutien de SyNNergy, le programme d'Innovaud destiné à stimuler la collaboration entre entreprises du canton de Vaud pour développer des solutions numériques innovantes, s'est traduit en coaching et en aide financière. Cette synergie entre acteurs locaux a aussi permis de développer de nouvelles fonctionnalités pour élargir le périmètre d'utilisation du harnais, indiquent encore les responsables.

«La précision de la navigation extérieure a été améliorée notamment pour traverser au passage piéton (biped), les données en temps réel des transports publics ont été intégrées (tl), ainsi que l'orientation dans des environnements intérieurs complexes où le signal GPS ne passe pas (Urbagestion)», citent-ils en exemple. (jzs/ats)