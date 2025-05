Depuis l'arrivée des Américains, les installations vieillissantes ont été modernisées. Image: watson / dr

Cette station suisse est le nouvel eldorado des Américains

Pendant des décennies, Andermatt, bourgade tranquille du canton d’Uri, vivait à l’ombre de sa caserne militaire et des convois de skieurs suisses. Aujourd’hui, ce village de carte postale semble s’être réveillé sous un autre soleil: celui, bien plus clinquant, du rêve américain.

Depuis le début de l’année 2025, Andermatt fait l’objet d’un appétit inédit et grandissant de la part d’acheteurs américains. Plus de 14 millions de francs suisses ont été investis par ces derniers dans l’achat ou la réservation d’appartements neufs, relate le titre américain Financial Times.

C’est presque le double de l’ensemble des transactions enregistrées l’année précédente, et un chiffre d’autant plus frappant que 2023 n’avait vu… aucun investisseur américain pointer le bout de son nez. La SRF, elle, parle de «plus de 1200 demandes d'investisseurs américains concernant des biens immobiliers à Andermatt».

Une explosion que Russell Collins, directeur commercial d’Andermatt Swiss Alps, décrit comme une «courbe en crosse de hockey». Comprenez: une progression aussi brutale qu’inattendue.

«Les acheteurs recherchent des investissements sûrs, libellés en francs suisses»

Mais que viennent chercher ces expatriés et investisseurs américains dans cette vallée d’Uri? De la neige, certes. Mais surtout de la stabilité.

Une échappatoire à «Trumpland»?

La réélection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, voilà un peu plus de 100 jours, a provoqué une onde de choc, en particulier chez de nombreux Américains de la côte est, sensibles aux soubresauts politiques et fiscaux.

Plusieurs agences immobilières de luxe le confirment, comme le raconte le média américain: l’incertitude économique et sociale pousse de plus en plus de citoyens fortunés à se construire des plans B à l’étranger. Et dans ce contexte, peu de pays rassurent autant que la Suisse.

Andermatt, le nouvel eldorado des Américains. Keystone

Le franc suisse, valeur refuge historique, s’est renforcé de 11% face au dollar depuis janvier. La stabilité politique helvétique, la qualité de vie, l’accès facile aux Alpes et aux infrastructures de transport renforcent cette image de cocon rassurant, voire d’un abri anti-apocalypse. Et à Andermatt, l’abri est encore plus attrayant grâce à une faille juridique, comme le relève le Financial Times: l’exception à la «Lex Koller».

Cette législation «bien de chez nous» limite habituellement les acquisitions immobilières par des étrangers. Mais à Andermatt, l’Etat a consenti à une dérogation… jusqu’en 2040. En clair: les non-résidents peuvent acheter et revendre des biens sans autorisation préalable. Un Eldorado rare en Suisse.

Cerise sur le chalet: la loi qui restreint les résidences secondaires à 20% du parc immobilier (la bien nommée Lex Weber) ne s’appliquera pas non plus d’ici là. L’équation est simple: fiscalement rassurante, juridiquement souple, climatiquement chic. Pas étonnant que les acheteurs américains se bousculent à Andermatt.

Vail Resorts débarque avec ses millions

Si l’effet Trump joue un rôle conjoncturel, la transformation du petit village d'Uri en aimant à dollars ne date pas d’hier. Elle est en réalité le fruit d’un long processus d’investissement et de rebranding, dont un acteur-clé est… américain lui aussi.

En 2022, le géant Vail Resorts, qui possède plus de 40 stations de ski aux Etats-Unis et au Canada, a pris une participation majoritaire dans Andermatt-Sedrun Sport AG. 55% du capital pour être précis, assortis d’un investissement de 149 millions de francs suisses. L’objectif? Faire d’Andermatt la première base européenne du groupe, avec des infrastructures au standard américain.

Depuis, les télésièges vieillissants ont été modernisés, les canons à neige artificielle boostés, et les restaurants d’altitude relookés. Les pistes sont désormais incluses dans l’Epic Pass, le forfait multi-stations de Vail, ce qui a mécaniquement attiré un flot de touristes nord-américains habitués à skier au Colorado, à Whistler ou à Park City. Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs américains n'hésitent pas à clamer que skier en Suisse est même meilleur marché que dans le Colorado, comme Camille Larmoyeux, une influenceuse voyage new-yorkaise:

Les touristes américains viennent désormais en profiter à Andermatt, ou à Crans Montana, comme le soulignait l'Agefi à l'automne dernier. Un positionnement clair qui commence à payer, mais pas sans provoquer quelques crispations.

La rançon de la hype

Avec ses hôtels design, ses lofts vitrés sur les sommets, son parcours de golf de 18 trous et ses galeries d’art contemporain, Andermatt n’a plus grand-chose du village montagnard d’antan. Pour certains habitants, le choc est rude. Fin 2023 déjà, certains commerçants se montraient enthousiastes, mais aussi un peu préoccupés par l'arrivée des Américains, qui débarquent avec leurs valises, mais aussi leurs propres magasins de sport, par exemple, comme le relevait la RTS dans l'un de ses reportages.

La crainte n’est pas neuve, mais elle s’accélère. Par ailleurs, les ONG écologistes, elles, alertent sur la pression croissante exercée sur les ressources locales, notamment l’eau et les sols, avec l’expansion de l’enneigement artificiel et des infrastructures touristiques. L’équation entre attractivité économique et durabilité reste entière.

Récemment, c'est un carrément festival hip-hop qui a pris ses quartiers dans le village. Avec de belles têtes d'affiche américaines des années 2000: Busta Rhymes, Eve, Timbaland ou encore Xzibit.

Des fans attendus à la mi-avril de Suisse, mais pas uniquement, comme l'écrivent nos confrères de 20 minutes qui ont interrogé Thomas Preissler, l'un des coorganisateurs du High Peak festival.

«Les fans viendront de toute la Suisse, des pays voisins et même des Etats-Unis»

Alors, à mesure que les chalets historiques cèdent la place à des résidences de luxe, la question de l’identité du lieu se pose avec de plus en plus d’insistance: peut-on rester une station suisse tout en devenant une vitrine pour touristes millionnaires?

Le mirage alpin

A bien des égards, l'ancienne petite bourgade d'Andermatt est aujourd'hui en pleine transition. Un endroit à la croisée des peurs, qu'elles soient climatiques, politiques ou identitaires, mais aussi des fantasmes étrangers, que l'on parle de refuge, de nature ou de pureté façon carte postale suisse.

Dans un monde de plus en plus fracturé, l’idée même d’un village suisse, calme, propre et sûr, agit comme un aimant pour les plus fortunés, ce qui a pour conséquence, paradoxalement… de dénaturer ce Swiss made que ces grandes fortunes américaines recherchent.