A votre santé

Dis-moi comment tu accouches et je te dirai qui tu es...

La manière de mettre au monde son bébé rejoint de plus en plus souvent d'autres choix fondamentaux tels que l'éducation des enfants. Moi, qui ai accouché à l'hôpital, j'ai demandé à Daniela Nagel, fan des maisons de naissance, de me raconter son expérience.



Il faut reconnaître une chose à Daniela Nagel, auteure allemande de romans et de livres pratiques: elle a beaucoup plus d'expérience que moi en matière d'accouchement. J'ai donné naissance à deux enfants, une fois dans l'eau, une fois par césarienne planifiée pour cause de présentation transversale, mais les deux fois à l'hôpital. Daniela est la maman de cinq enfants, dont trois ont vu le jour dans une maison de naissance, ses jumeaux étant nés par césarienne à l'hôpital. Elle est si passionnée par les maisons de naissance qu'elle a même écrit une trilogie de romans qui se déroulent dans cet environnement. Pour moi, à l'époque (mes enfants ont aujourd'hui presque 18 et 16 ans), c'était plutôt du genre loufoque. Ce n'est pas mon truc. Peut-être aurais-je dû avoir cette discussion avec Daniela plus tôt.



Daniela, qu'est-ce que tu as contre le fait d'accoucher à l'hôpital?

Daniela Nagel: Hmm, à l'époque où j'étais enceinte de mon premier enfant, c'était avant tout un sentiment diffus. Je n'avais que 22 ans et personne dans mon cercle d'amis ou de connaissances n'avait déjà eu d'enfants. Mais je me souvenais très bien des histoires que ma mère m'avait racontées sur ma propre naissance dans une clinique universitaire. On lui a reproché d'être silencieuse pendant les contractions. J'étais née de manière prématurée, je suis restée six semaines sans contact physique dans une couveuse. D'une certaine manière, j'étais terrifiée à l'idée d'accoucher à mon tour à l'hôpital, même si je savais aussi que cela pouvait se passer autrement.



Pour moi, c'était l'inverse. Je n'aurais jamais osé ne pas accoucher de mon premier enfant à l'hôpital. D'autant plus que certains chiffres indiquent que jusqu'à 45% des femmes qui accouchent pour la première fois sont transférées à l'hôpital après avoir entamé l'accouchement en maison de naissance. Cette idée ne t'a-t-elle pas effrayée?

Bien sûr, je connaissais ces statistiques, ma sage-femme m'a expliqué cela dès le début. Mais d'une part, je me suis dit que cela ne me concernerait pas, et d'autre part, je préférais l'idée que la sage-femme que je connais bien et qui me connaît bien m'accompagne en cas d'urgence lors du transfert, plutôt que l'idée qu'il y ait des complications à l'hôpital. Les sages-femmes de la maison de naissance sont très prudentes et ne transfèrent rarement qu'en cas d'urgence.



Qu'y a-t-il de si différent dans un accouchement en maison de naissance?

Tout d'abord, l'atmosphère. La maison de naissance où j'ai mis au monde mon premier enfant se trouvait dans un bel immeuble ancien. Ensuite, j'ai été suivie par une sage-femme dès le début, qui est même venue me chercher à la maison lors des premières contractions. Il y avait une relation de confiance particulière. Je pouvais aussi l'appeler à tout moment. Les accouchements étaient très intimes, seuls la sage-femme et mon mari étaient présents.

Honnêtement, pendant les contractions, je voulais juste que le bébé sorte de mon ventre. L'atmosphère ne m'importait pas vraiment. J'aurais même pu accoucher dans le couloir de l'hôpital.

Bien sûr, pendant les contractions, il m'arrivait aussi de me dire simplement: «Quand est-ce que ça va finir?» Mais trois jours plus tard, je me réjouissais presque de la naissance à venir. Si l'accouchement a été relativement facile, c'est certainement aussi parce que je me sentais si bien là-bas. J'avais l'impression de pouvoir me laisser totalement aller et que la sage-femme me faisait vraiment confiance pour le travail d'accouchement. Il y a là quelque chose d'encourageant, et c'est exactement ce que transmet une maison de naissance à mes yeux. Une naissance est un moment merveilleux, et non pas quelque chose qui doit se dérouler le plus rapidement possible. J'ai trouvé d'autant plus important de pouvoir en décider moi-même.

Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai toujours eu l'impression que c'était surtout l'enfant qui décidait.

Bien sûr, on n'a aucune influence sur des choses comme le fait que l'enfant se tourne à temps ou le moment où les contractions commencent. Mais j'ai pu choisir à l'avance l'endroit et l'accompagnement, et je n'ai jamais eu le sentiment d'être stressée au cours de l'accouchement. La sage-femme est restée avec moi, peu importe le temps que cela prenait. Quand notre plus jeune enfant est né, j'ai brutalement perdu les eaux à trois heures du matin, la sage-femme est venue nous chercher, et le temps que le bébé arrive enfin, c'était déjà le soir. A l'hôpital, on travaille bien sûr par roulement, les sages-femmes se relaient. Notre sage-femme à la maison de naissance a même raté une fête importante pour rester avec nous.

Tu penses donc qu'à l'hôpital, la priorité est que tout se déroule le plus rapidement possible? Je trouve pourtant que ce n'est pas si mal. Pour mon premier enfant (un «astronaute» né avec le cordon ombilical sur l'épaule), j'ai été ravie après coup d'avoir eu une épisiotomie pour mettre fin aux interminables contractions. Et aussi du fait que quelqu'un – le médecin – ait pris cette décision à ma place.

Il y a des situations où il est bon de pouvoir renoncer à la décision, je suis d'accord avec toi. Mais dans une maison de naissance, personne n'est pas dogmatique. Aucune sage-femme ne prendrait le risque d'imposer un accouchement naturel. La liberté de choix peut aussi signifier choisir consciemment d'accoucher à l'hôpital et de recourir à des moyens auxiliaires comme la péridurale. Pour nos jumeaux, dont la grossesse a été suivie en maison de naissance mais dont il était clair qu'ils ne pourraient pas y naître, je suis tombée sur une sage-femme qui voulait me convaincre d'accoucher naturellement, de préférence à domicile. Selon elle, tout le reste serait mauvais pour moi et les enfants. Après cet entretien, j'étais effondrée. Et j'ai finalement opté pour une césarienne programmée, bien que les médecins aient dit qu'après deux accouchements spontanés, cela ne poserait pas de problème, même pour des jumeaux.

Comment faut-il imaginer ça, accoucher à l'hôpital avec un suivi en maison de naissance?

Lorsque mon test de grossesse a été positif, je me suis tout de suite réinscrite à la maison de naissance. J'ai été ravie d'apprendre qu'il s'agissait de jumeaux. Il était également clair que j'allais les mettre au monde à l'hôpital. Mais j'ai fait les examens prénataux tout à fait normalement à la maison de naissance.



Mais tu as donc passé les premières heures après l'accouchement à l'hôpital?

Oui, je suis rentrée chez moi au bout de cinq jours et ma sage-femme de la maison de naissance a repris le relais.



Et ces cinq jours à l'hôpital ont-ils vraiment été si terribles?

Bien sûr que non, le séjour s'est même très bien passé. Mais honnêtement, j'aurais trouvé un accouchement ambulatoire plus agréable. D'un autre côté, cette naissance m'a aussi réconciliée avec mes anciens doutes. Je pense que ce que la plupart des femmes apprécient dans une maison de naissance pourrait également être un standard dans chaque hôpital, par exemple grâce à des salles d'accouchement dirigées par des sages-femmes à proximité de la salle d'opération et à un suivi individualisé. Le plus important n'est pas le lieu de l'accouchement, mais la prise en charge. Personnellement, je choisirais toujours la maison de naissance, mais la dernière chose que je souhaite est un dogmatisme. Il est vrai que si quelque chose se passe mal à l'hôpital, on a tendance à dire que c'est le destin, et dans la maison de naissance, on dit que c'est de la négligence. Pourtant, d'un point de vue statistique, il se passe à peu près la même chose dans les deux cas.



C'est vrai, on est alors confronté à de nombreux préjugés. Lequel t'agace le plus à propos de l'accouchement en maison de naissance?

Les gens qui disent que c'est de l'inconscience. J'ai aussi beaucoup réfléchi aux risques et j'ai pris une décision qui était la bonne pour nous. En fin de compte, la responsabilité nous incombe à nous-mêmes en tant que parents.​

En parlant de ça, ton mari a-t-il eu son mot à dire? Qu'aurais-tu fait s'il avait catégoriquement refusé une maison de naissance?

Dans ce cas, j'aurais probablement cherché une alternative dans une salle de naissance dirigée par une sage-femme. Cela aurait été contre-productif qu'il soit inquiet. J'avais besoin d'un homme à mes côtés qui ne soit pas déstabilisé.

Je crois que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que l'accouchement (comme beaucoup de choses) est une question de type et d'expérience. Le fait qu'il n'y ait pas de médecin à proximité immédiate m'aurait déstabilisée. Et l'idée d'une éventuelle péridurale au cas où les choses deviendraient trop difficiles m'a rassurée, même si je n'en ai finalement pas eu besoin. En ce sens, un accouchement dans une maison de naissance n'aurait pas été très relaxant pour moi, alors qu'à l'hôpital, tu te serais fait des réflexions qui ne me sont jamais venues à l'esprit.

Chaque femme est différente, chacune devrait donc avoir la possibilité de choisir le lieu d'accouchement qu'elle souhaite. Je pense que nous plaidons tous les deux pour le libre choix et contre le dogmatisme dans les deux sens. Et en parler est toujours l'aspect le plus important.

Comment et où avez-vous mis au monde vos enfants ou souhaitez-vous le faire? Quels sont vos expériences, idées, souhaits ou craintes? Partagez-les avec nous dans les commentaires.

