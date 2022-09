Le stress est considéré comme en partie responsable de presque tout: des maladies cardiovasculaires aux maladies psychiques, en passant par les maladies gastro-intestinales. image: shutterstock

Mon «moi stressé» face à mon «moi relax» – un débat avec moi-même

Quelle est la maladie numéro un dans notre société? On le sait toutes et tous: c'est le stress. Il est considéré comme, en partie du moins, responsable de presque tout, des maladies cardiovasculaires aux maladies psychiques, en passant par les maladies gastro-intestinales. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vivre de manière plus détendue. Si seulement c'était aussi simple.

Sandra Casalini

«Moi stressé»: «Arfff, oh non! Marre de ce bruit de réveil! Je le déteste! Je déteste le lundi, le mercredi, le jeudi ou n'importe quel autre jour!

«Moi relax»: «Inspire... expire.... Et commence par penser aux choses que tu attends avec impatience. Le premier café du matin – qu'il y a-t-il de plus beau?»

«Moi stressé»: «Je suis crevée!»

«Moi relax»: «Pas cool. Dormir suffisamment t'aiderait à réduire ton stress.»

Mon «moi stressé»: «C'est clair. Mais mes deadlines s'en fichent que je réduise mon stress.»

«Moi relax»: «Les deadlines sont plus importantes que ton sommeil? Il faudrait peut-être réfléchir à répartir les priorités. Essaie de chiller de temps en temps, comme disent les ados.»

«Moi stressé»: «En parlant d'ados... Ils devraient aussi se lever de temps en temps. Leur silence matinal et leur mauvaise humeur ne contribuent pas vraiment à la réduction de mes hormones de stress.»

«Moi relax»: «Je suis stressée par de simples ados qui ne font rien d'autre que de ne pas me parler? Come on! Ce n'est pas une raison.»

«Moi stressé»: «Les raisons du stress sont très individuelles. Et oui, je suis stressé par le silence des agneaux adolescents. J'ai donc toujours l'impression que quelque chose leur pèse et que je devrais intervenir.»

«Moi relax»: «N'importe quoi! La seule chose qui les stresse, c'est une mère stressée.»

«Moi stressé»: «Aaaaaaah!»

«Moi relax»: «Quoi?»

«Moi stressé»: «Mon agenda! Comment vais-je faire tout ça aujourd'hui? Je vais encore devoir travailler de nuit. Et je ne pourrai pas manger à midi..»

«Moi relax»: «Pourquoi est-ce que je regarde mon programme avant même d'avoir bu mon premier café? Inspire, expire, prends ta première gorgée de café. Ferme les yeux. Mmmh, délicieux!»



«Une heure de jogging est probablement plus efficace qu'une heure de travail. Si je suis à moitié éveillée et super stressée, il me faudra une éternité pour écrire un texte. Si je le fais dans une heure, après une bonne douche et une fois allégée de quelques hormones de stress, je serai beaucoup plus rapide»

«Moi stressé»:« Arf, j'aurais tellement aimé faire du jogging par ce beau temps. Mais avec la charge de travail, ce n'est pas possible. Quelle m****! Je reprends du poids, je ne rentre plus dans mes jeans et je ne suis plus instagrammable.»

«Moi relax»: «Allez, ma grande. Lâche-toi un peu. Premièrement: f*ck Instagram. Ceux qui ne m'aiment pas dans la vraie vie avec une taille de plus ne méritent pas mon temps et encore moins mes sentiments, pas vrai? Deuxièmement: acheter de nouveaux jeans, c'est super. Troisièmement, une heure de jogging est probablement plus utile qu'une heure de travail. Si je suis à moitié éveillé et super stressée, il me faudra une éternité pour écrire un texte. Si je le fais dans une heure, après une bonne douche et une fois allégée de quelques hormones de stress, je serai beaucoup plus rapide.»



«Moi stressé»: «Non mais franchement! Combien d'idiots peuvent se trouver sur la route au même moment?»

«Moi relax»: «Et pourquoi je m'énerve, cette fois...?

«Moi stressé»: «... je suis coincée dans les bouchons et en retard pour mon rendez-vous! Et parce que je savais qu'il y avait des bouchons et que je ne suis quand même pas partie plus tôt. Et parce que je savais que, pour une raison ou une autre, je ne pourrais pas partir plus tôt. Parce que je suis moi et que ça me stresse totalement d'être moi.»

«Moi relax»: «Prévenir rapidement que je vais être en retard. Oui, je suis un peu chaotique. Et alors? C'est ce qui me rend attachante, en quelque sorte.»



«Moi stressé»: «Enfin à la maison. Journée de m***. Ce bouchon. Cet agenda que je n'ai tenu qu'à moitié. Et puis les engueulades avec les ados ce matin. J'ai besoin d'un verre de vin. Un grand. Et d'un paquet de chips.»

«Moi relax»: (chante): «La journée est derrière moi. Mon rendez-vous a été un succès, même si j'ai eu dix minutes de retard. Au moins deux choses en moins à faire dans mon programme. Les ados sont parfois stupides, mais ils ne fument pas d'herbe, ne boivent pas et ne taguent pas les murs. Tout va bien. Un verre de vin? D'accord, un petit. Et cuisiner quelque chose de frais au lieu de chips. Parce qu'une alimentation saine réduit aussi les hormones de stress dans le sang.»

«Moi stressé»: «Aaaaah!»

«Moi relax»: «Quoi encore?»

«Moi stressé»: «Ma liste de choses à faire est désormais deux fois plus longue que ce matin. A cause de cette journée de m**** avec les bouchons et tout. Et ne j'ai rien fait.»

«Moi relax»: «Hé, ma journée ne dure que 24 heures. Je vais dire à watson que je livrerai mon article un jour plus tard. Et maintenant, je vais aller câliner le chat!»

Et pour vous, comment se passe votre relation au stress? Qu'est-ce qui provoque ce stress? Comment l'évitez-vous? Et comment le réduisez-vous? N'hésitez pas à nous faire part de vos conseils et de vos expériences en commentaire.

