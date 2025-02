Direct, pratique et respectueux du climat: les voyages en train sont aussi un moment de détente. image: tgv lyria

Vous partez à Paris ou Dijon? Voici notre guide de choses à faire

Le printemps est bientôt là et quoi de mieux pour découvrir de belles régions que de voyager en train? Savourez la chaleur du soleil et admirez les parcs fleuris ou découvrez les charmantes ruelles de Paris ou Dijon grâce aux trajets directs.

Contenu en partenariat avec les CFF



En avant l’aventure!

Au printemps, Paris et Dijon vous attendent. Et le meilleur dans tout cela? Il vous suffit de monter à bord du TGV Lyria pour plonger directement dans l’univers des villes françaises. Pas de changement, pas de stress, juste de la sérénité pour découvrir l’atmosphère de Paris ou Dijon au printemps.



Alors faites vos bagages et n’hésitez pas à prendre vos proches avec vous. En TGV Lyria, vous arrivez directement au cœur des villes françaises de Paris ou Dijon. Et vous y ferez certainement par vous-même d’autres découvertes!

Le printemps à Paris: entre culture urbaine et oasis de verdure

Le printemps dans la capitale française: un vrai coup de cœur. image: gettyimages

Bon plan urbain: Le Comptoir Général

Ce petit bijou niché dans le 10e arrondissement est le lieu idéal pour toutes les personnes qui veulent découvrir Paris en sortant des sentiers battus. Situé dans un ancien entrepôt au bord du canal Saint-Martin, Le Comptoir Général est à la fois un bar, un café, un concept store et un lieu de rencontre culturel. L’endroit est un lieu de rencontre pour les têtes créatives, avec un joyeux mélange de meubles vintage et d’art urbain, offrant une atmosphère unique. Des événements, des expositions et même des petits concerts y sont régulièrement organisés. Si vous aimez les bonnes boissons, vous trouverez également votre bonheur ici: les cocktails sont épiques!

Un point de vue un peu différent: le Parc de Belleville

La Tour Eiffel, c’est démodé! Le Parc de Belleville offre une vue à couper le souffle sur la ville, sans toute la foule qui envahit la Dame de fer. Ici, vous pourrez vous promener dans un parc tranquille et profiter des cerisiers en fleurs tout en admirant la vue sur Paris.

Un secret de verdure: la Promenade Plantée

Cette ancienne voie ferrée a été transformée en une oasis de verdure qui s’étend sur 4,5 km à travers la ville. Elle possède un charme tout particulier au printemps, avec son mélange d’architecture urbaine et de nature. Un bon plan caché pour quiconque veut découvrir Paris hors des sentiers battus. Le Jardin des Plantes vaut également le détour: un immense jardin botanique avec d’impressionnantes serres, différents bâtiments du Muséum d’histoire naturelle et un zoo.

Découvrez Dijon, sa bonne cuisine et ses lieux inspirants

Dijon saura vous enchanter par son art de vivre authentique à la française et ses délices culinaires. image: gettyimages

Un refuge créatif: La Vapeur

Dijon abrite un lieu de rencontre cool et alternatif pour les fans de musique et de culture: La Vapeur. Cette ancienne usine a été transformée en une salle de spectacle branchée et est aujourd’hui l’un des meilleurs endroits de la ville pour écouter de la musique live. Le lieu est connu pour ses concerts, du rock indie au hip-hop en passant par les beats électroniques.

En dehors de la musique, il y a toujours quelque chose à découvrir ici, que ce soit une exposition d’art ou un événement de street art. La Vapeur attire surtout un public jeune et créatif et constitue un spot parfait pour découvrir le côté décontracté mais très vivant de Dijon.

La vieille ville de Dijon: une promenade à travers l’histoire

Dijon est connue pour sa vieille ville bien conservée, qui réserve de charmants secrets au milieu des bâtiments médiévaux et des palais Renaissance. Promenez-vous dans les ruelles étroites, passez devant les magnifiques façades et découvrez une multitude de petites boutiques et de cafés ayant conservé l’ambiance d’autrefois.

Le bon plan pour les fins gourmets: les Halles de Dijon

Le marché historique des Halles, qui date du 19e siècle, n’est pas seulement un chef-d’œuvre architectural, mais aussi un paradis pour les gourmets. Au printemps en particulier, vous y trouverez des produits régionaux frais, comme les célèbres moutardes, les vins de Dijon et les légumes de saison, parfaits pour un pique-nique dans un parc à proximité.

Un joyau vert: le Parc de la Colombière

Ce vaste parc est l’endroit idéal pour profiter du soleil à Dijon. Promenez-vous le long des allées aménagées avec goût, détendez-vous au bord de la rivière ou visitez la roseraie. Ce parc est un véritable paradis pour les amoureux et amoureuses de la nature, surtout au printemps, lorsque les fleurs sont en pleine éclosion.

Comment s’y rendre et qu'y faire?

Depuis la Suisse, rendez-vous à Paris et Dijon directement en train, en toute simplicité. L’idéal pour arriver sans stress et plonger dans l’atmosphère particulière des villes françaises. En ce qui concerne Dijon, qu’elle soit douce ou forte, ne manquez pas de découvrir la célèbre moutarde locale en visitant l’une des usines de production.

A Paris, chinez dans les petits marchés aux puces et dans les charmantes boutiques du quartier du Marais. Un pur moment de détente!