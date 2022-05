image: shutterstock

A votre santé

5 choses à connaître sur les pieds

Nos pieds parcourent plus de 130'000 kilomètres tout au long de notre vie. Pourtant, nous accordons généralement peu d'attention à leur santé. Une erreur si l'on considère que près de 60% des adultes souffrent d'une mauvaise position des pieds. Moi aussi.



Sandra Casalini Suivez-moi

Des pieds soudain plus grands?

A deux reprises, j'ai été enceinte en plein été. Mes pieds enflés ne rentraient plus dans aucune chaussure ou presque. Alors qu'après le premier accouchement, tout est revenu relativement rapidement à la normale en matière de chaussures, je ne suis plus jamais parvenue à enfiler mon ancienne pointure après le deuxième accouchement. Depuis mon deuxième enfant, je porte donc des chaussures d'une pointure supérieure.

L'explication: les kilos qui s'accumulent pendant la grossesse sollicitent davantage les os, les ligaments et les muscles du pied. La voûte plantaire peut ainsi s'affaisser et le pied s'élargir - et non s'allonger - ce qui peut donc entraîner une augmentation de la taille des chaussures. Et pourquoi cela s'est-il produit avec le deuxième enfant et non avec le premier (pendant la grossesse lors de laquelle j'ai pris le plus de poids, soit dit en passant)? Je ne sais pas. Peut-être parce que le fait de trimballer en permanence le premier enfant me cassait les pieds.

D'ailleurs, nos pieds peuvent aussi s'agrandir, voire s'élargir, quand on prend «normalement». Et aussi tout simplement en vieillissant.

En effet, les os, les ligaments et les muscles du pied vieillissent eux aussi et, même à poids égal, ils sont de moins en moins capables de supporter la charge au fil des ans.



Les pieds ont besoin d'entraînement

27 articulations, 32 muscles et tendons, 107 ligaments et 26 os (soit un quart de notre corps entier) se trouvent dans nos pieds.

Il est donc tout à fait pertinent d'entraîner non seulement les abdominaux et les triceps, mais aussi nos pieds. Comment s'y prendre? La première règle est similaire à tout le reste: en bougeant. Le mieux est de marcher le plus souvent possible pieds nus, afin que les pieds «apprennent» à se passer de l'amorti des chaussures.



Les muscles du pied peuvent également être entraînés par des exercices ciblés, par exemple en se tenant sur les orteils et les talons ou en saisissant un chiffon avec les orteils. Vous trouverez des conseils à ce sujet ici.



Achille et son tendon

Selon la mythologie, le demi-dieu Achille se baignait dans le fleuve Styx, dont l'eau devait le rendre invulnérable. Mais une feuille attachée à son talon l'a empêché d'entrer en contact avec l'eau à cet endroit, ce qui en a fait son seul point vulnérable.

En effet, le tendon d'Achille est certes le tendon le plus épais et le plus fort de tout notre corps, mais il n'est pas invulnérable. La rupture du tendon d'Achille est même relativement fréquente: dix personnes sur 100'000 en souffrent chaque année. La plupart du temps, elle survient lors de la pratique de sports qui exigent des accélérations et des arrêts brusques (tennis, squash, football, handball...), ce qui entraîne une surcharge du tendon d'Achille. La blessure se produit généralement si les pieds ne sont pas bien entraînés et/ou à un âge avancé, lorsque le tendon n'est plus aussi résistant.



Une activité physique régulière et un échauffement avant le sport permettent de les prévenir. En passant, la consommation d'antibiotiques, de stéroïdes anabolisants et de cortisone peut également favoriser les ruptures du tendon d'Achille.



Un demi-litre de sueur

La transpiration est essentielle à notre corps. L'évaporation permet à la chaleur de s'échapper et à notre corps de se refroidir. Les 90'000 glandes sudoripares de la plante des pieds nous permettent d'éliminer environ un demi-litre de liquide par jour.



Celui-ci est inodore. Mais si les pieds sont enfoncés dans des chaussures chaudes et humides, ils deviennent un terrain propice aux micro-organismes. Les bactéries décomposent la sueur et les pieds commencent alors à sentir mauvais. Pour y remédier, il faut d'abord se laver régulièrement, mais aussi prendre des bains de pieds, par exemple avec des sels d'Epsom.



Première astuce: sécher les pieds au sèche-cheveux après les avoir lavés. Ce qui réduit aussi le risque de mycose.

Deuxième astuce: pour sécher les chaussures, mettre de la litière pour chat absorbante dans une chaussette et la placer dans la chaussure pendant la nuit. De cette manière, les chaussures sont à nouveau bien sèches le matin suivant.

Déformations du pied

98% des bébés naissent avec des pieds sains. Toutefois, selon une étude européenne, 60% des adultes souffrent plus tard d'une mauvaise position des pieds. Les femmes sont nettement plus touchées que les hommes.

Ces personnes souffrent par exemple de l'hallux. C'est aussi le cas de mon pied gauche. La saillie de la tête du métatarsien provoque des gonflements et des rougeurs, parfois même des douleurs. Personnellement, j'ai la chance de ne presque pas en ressentir au quotidien.

Mais après une soirée en talons hauts, je ne peux presque plus marcher à cause de la douleur. Il s'agit justement de mes talons hauts préférés, trop souvent portés dans ma jeunesse et qui sont responsables de cette misère, en raison de la charge constante sur la partie avant du pied. Mon conseil pour vous, chères femmes, est de ne porter des talons hauts que lors d'occasions qui en valent la peine. Vos pieds vous en remercieront plus tard.​

Et vous, quelle est votre relation avec vos pieds? Avez-vous des conseils et des astuces pour prévenir les blessures ou des remèdes maison pour les soigner? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires.



photo: Lucia Hunziker