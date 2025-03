Image: Shutterstock

Madame Energie

Elle a largué son copain pour économiser de l'énergie

J'assimile souvent les petits efforts d'économie du quotidien à un jeu vidéo comme FarmVille. Avec le fumier qui rapporte des points et permet d'économiser de l'argent. C'est à Bâle-Campagne, Schaffhouse et au Tessin que les Suisses gagnent le plus à ce jeu.



Sabina Galbiati Suivez-moi

Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.

Bien entendu, je ne parlerai pas ici de moutons ou de poules. Mon pseudonyme n'est pas non plus «Madame Farmy».



Mais à chaque fois que je pense au mode veille, au routeur wi-fi ou à la lumière, je ne peux m'empêcher de penser au proverbe: «Le petit bétail fait aussi du fumier». Autrement dit: «Les petits ruisseaux font les grandes rivières».



Cela n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Les petits efforts permettent certes de faire bouger les choses, mais je n'y ai pas toujours pensé. Pendant longtemps, je n'ai eu que faire du routeur et du mode veille. Je les laissais fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année.



Quand elle l'a largué, je me suis sentie prise au piège

Puis un jour, l'une de mes amies m'a raconté, furax, qu'elle avait rencontré un type «qui n'arrivait même pas à éteindre son modem quand il sortait de chez lui!!!». Elle l'a largué. C'est un peu radical et j'espère que ce n'était pas la seule raison. Mais je me suis secrètement sentie prise au piège. Et je me suis dit: en fait, elle a raison. Certes, je n'économise pas tant d'électricité que ça en éteignant ce truc, mais à l'inverse, je ne consomme pas d'énergie pour absolument rien. Il en va de même pour les appareils en mode veille, pour la lumière, etc.



Pas besoin d'être un génie pour penser que toutes ces choses, mises bout à bout et sur la durée, consomment pas mal d'électricité, et nous voilà revenus au petit bétail et aux petits ruisseaux.



Voici comment marquer des points

Mais comme j'oubliais toujours d'éteindre l'un ou l'autre, j'ai décidé d'en faire un jeu.

Éteindre le routeur lorsque je quitte la maison ou pendant la nuit = 5 points.

Éteindre complètement l'ordinateur et les autres appareils (ce qui est particulièrement difficile pour moi) = 10 points.

Inciter mon conjoint à éteindre complètement l'ordinateur et les autres appareils = 100 points (il a encore plus de mal).

Toujours éteindre la lumière en quittant la pièce = 2 points, ce qui est particulièrement facile pour moi.

Ne verser dans la bouilloire que la quantité d'eau dont j'ai vraiment besoin = 2 points, je le maîtrise désormais à la perfection

Mes «petits ruisseaux» en chiffres

Il est difficile de dire combien d'argent je peux économiser avec ce jeu, car je n'ai pas de compteur comme dans un jeu vidéo. Mais selon le site energybox.ch, j'économise plus de 20 francs par an, rien qu'en renonçant au mode veille de certains appareils. Pour le routeur, j'économise environ un tiers de l'électricité, ce qui représente près de 30 kilowattheures (ce qui correspond à 60 cycles de lavage d'après l'émission Espresso) ou encore 7,50 francs si le prix de l'électricité dans ma commune est de 25 ct/kWh. Avec tous les points que j'accumule, que ce soit dans le cadre de la cuisine, du nettoyage ou du streaming, je pense que je peux facilement atteindre 50 à 60 francs par an.



Pause fun fact

Selon le site Energybox, le potentiel d'économie théorique suisse grâce à la réduction du mode veille est de 700 gigawattheures par an. Cela correspond à la production annuelle de la centrale hydroélectrique de Laufenburg, en Argovie.



Les meilleurs joueurs vivent au Tessin, à Schaffhouse et à Bâle-Campagne

Dans ces cantons, les prix de l'électricité sont particulièrement élevés, c'est donc là que les habitants qui se prêtent au jeu économiseront le plus d'argent: entre 34 et 40 cts/kWh. Si j'habitais dans l'un de ces cantons, j'économiserais facilement entre 80 et 90 francs par an.



On pourra me rétorquer que cela ne représente peut-être pas beaucoup d'argent, mais au moins je peux le dépenser pour quelque chose d'utile.



En outre, ce type de jeu pourrait être un bon moyen pour les enfants d'apprendre à utiliser les ressources énergétiques de manière consciente. Mais comme je n'en ai pas, je ne peux pas en témoigner.



Mes idées n'attendent pas

Bien sûr, il existe aussi des minuteries et même des applications qui permettent de programmer les heures de veille et de routeur. Mais dans mon cas, ce n'est pas quelque chose qui me convient, car je ne suis pas une personne qui aime les heures régulières. Si je trouve une bonne accroche pour un texte à 4 heures du matin, alors je me lève et je travaille. Et en fonction de mon travail au bureau ou à la maison, le modem est allumé ou non.



Et deux à trois fois par semaine, je le laisse allumé la nuit à cause des mises à jour de sécurité qui sont exécutées automatiquement. Des mises à jour s'appliquent également aux téléviseurs intelligents, et les téléviseurs OLED en particulier devraient être laissés en mode veille pendant un certain temps afin d'éviter toute «brûlure».



Passer maître du jeu

Bien entendu, ce jeu peut être étendu à volonté à des postes plus importants. Par exemple, un degré de chauffage en moins permet d'économiser jusqu'à 6% d'énergie de chauffage. Il est presque impossible d'économiser plus avec moins d'efforts, comme je l'avais expliqué dans mon premier article.



Et vous, faites-vous déjà partie des maîtres du jeu ou avez-vous encore de la peine avec les interrupteurs? Et qui a d'autres astuces pour faire des économies? Partagez-les en commentaire!