Quels remèdes maison sont vraiment efficaces contre la grippe?

L'hiver est là et les virus de refroidissement s'épanouissent. Que faire contre la toux, l'enrouement et les maux de gorge? J'ai demandé à quatre amis quels étaient leurs remèdes maison et je les ai testés. Avec plus ou moins de succès.

Commençons par le début: lorsque l'on parle de grippe dans le langage populaire, on fait généralement référence à un refroidissement. Il s'agit donc de la gorge qui démange, suivie peu à peu par d'autres symptômes tels que rhume, toux, enrouement, maux de gorge et température élevée. Elle est provoquée par les virus du rhume – il en existe plus de 200 espèces – et est généralement inoffensive. La «vraie» grippe, appelée influenza, est une infection provoquée par les virus de l'influenza. Contrairement au refroidissement, elle survient brusquement et s'accompagne d'une forte fièvre et de douleurs articulaires intenses, mais pratiquement sans rhume. Elle peut être très dangereuse pour les groupes à risque comme les personnes âgées, les malades chroniques ou les femmes enceintes.



Nous nous en tenons ici à la variante bénigne et l'appelons grippe, même si cela n'est pas correct. Les experts conseillent toutefois de ne pas seulement la «laisser passer» et d'agir dès les premiers symptômes. Non seulement pour soulager ces derniers, mais aussi et surtout pour éviter les maladies secondaires telles que les sinusites.​

Quatre amies, quatre recettes maison

Il y a quelques jours, j'ai donc attrapé une «fausse» grippe. Avec la gorge qui démange, le rhume, la toux, une légère fièvre. Que faire, à part rester au lit et boire beaucoup de liquide? J'ai demandé à quatre amies leurs meilleurs remèdes maison, avant de les soumettre au jugement d'experts via un moteur de recherche et de les tester.



Remède maison n°1: la soupe au poulet

Mon amie Claudia ne jure que par ça. Après tout, sa grand-mère lui en donnait déjà quand elle était enfant. Je suis sceptique. Bien sûr, les légumes qu'elle contient sont une bonne chose, mais j'ose douter qu'ils suffisent à retrouver la santé.​

Ce que disent les experts:

Les différents nutriments de la soupe au poulet ont été étudiés dans un laboratoire scientifique – un chercheur ou une chercheuse a dû s'ennuyer ferme – et ont révélé un effet anti-inflammatoire. On ne peut pas dire si elle peut guérir les refroidissements, car les tests scientifiques sur les humains font défaut. Les nutritionnistes affirment également qu'il est pratiquement impossible de savoir quel est l'effet du mélange des différents composants de la soupe sur une personne malade.



Ce que dit la personne test (moi):

Une chose est sûre: le liquide chaud soulage. Cela est dû au fait que la chaleur dilate les vaisseaux sanguins et que les tissus sont mieux irrigués. De plus, les liquides chauds ont pour effet de relâcher les sécrétions et de les évacuer. Mais ce n'est pas forcément de la soupe au poulet. D'ailleurs, je trouve le fait du mettre du poulet dans la soupe un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi. D'ordinaire, je ne le ferais pas, que je sois malade ou non. Je ne le ferai d'ailleurs probablement pas à l'avenir, et privilégierai une bonne soupe de légumes.



Remède maison n°2: le miel

Mon amie Andrea considère le miel comme un remède miracle. Non seulement elle en met sur les lèvres gercées pour les adoucir, mais elle croit aussi fermement qu'il aide à combattre la toux, l'enrouement et les maux de gorge. Je crois surtout qu'il aide à lutter contre les envies de sucre, mais je me laisserais volontiers surprendre.​

Ce que disent les experts:

Il existe une analyse récente de diverses études qui affirment que le miel soulage la toux. Elles ne sont toutefois pas vraiment concluantes, car elles n'indiquent pas, par exemple, quelle quantité de miel devrait être ingérée pour obtenir l'effet apaisant.

Ce que dit la personne test:

Je préfère le miel au sucre comme édulcorant. Par exemple dans le thé ou le yaourt nature. Mais je n'aime pas manger cette substance collante à la cuillère. Je ne peux donc pas non plus dire avec précision si l'effet bienfaisant du thé au miel est dû au thé, à la chaleur ou au miel.​

Remède maison n°3: les gargarismes

Avec de l'eau salée, une tisane ou de la camomille: mon amie Julia est persuadée que le gargarisme est LA solution pour évacuer tout ce qui n'a pas sa place dans la gorge. Je ne suis pas spécialement une grande fan des gargarismes avec quoi que ce soit, mais si ça peut aider...

Ce que disent les experts:

Il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité des gargarismes. Les médecins disent que cela permet certes d'humidifiers les muqueuses, mais que les substances actives de la camomille et autres n'atteignent que leur surface. Les inflammations dans les régions plus profondes ne sont pas touchées. Il est donc tout à fait possible que les maux de gorge soient soulagés. Mais la cause restera la même.



Ce que dit la personne test:

Je préfère éviter volontairement l'eau salée. Je prends du thé à la camomille. Je me gargarise tant que je peux, sans avoir l'impression de m'étouffer. Seulement pour avoir ce goût répugnant dans la bouche pendant une heure ou deux. Malheureusement, j'ai toujours mal à la gorge. Je préfère donc boire du thé avec du miel, même si j'ai mal en avalant.



Remède maison n°4: les oignons

Au début, je pensais que mon amie Tanja se moquait de moi. Mais non, elle est tout à fait sérieuse: les oignons sont la recette top secret de sa grand-maman. Et ce, sous forme de jus (!) contre la toux, l'enrouement, le mal de gorge et en cataplasme contre les maux d'oreille. Des oignons dans l'oreille –ça donne vraiment envie. Mais si cela peut aider...

Ce que disent les experts:

Selon les experts, les oignons ont véritablement un effet antibactérien. Leurs vapeurs stimulent la circulation sanguine et peuvent réduire les germes pathogènes. Il n'existe toutefois pas d'études sur la question de savoir s'ils contribuent réellement à soigner un refroidissement.

Ce que dit la personne test:

Du jus d'oignon? Désolée, je passe mon tour. A la place, je me confectionne un cataplasme: un oignon coupé dans deux chaussettes chaudes et fixé aux oreilles avec un bandeau. Il faut laisser ça là pendant environ deux heures. Heureusement, personne ne me voit. Jusqu'à ce que ma fille rentre à la maison et éclate de rire: «Tu joues à Star Wars ou quoi?» Fin de l'expérience. Désolée, mais tout a des limites. Et mon mal d'oreille n'était pas suffisamment douloureux pour en valoir la peine.

Et vous, que faites-vous contre les vilains virus de refroidissement? Avez-vous des recettes secrètes venues tout droit des tiroirs de votre grand-mère? Et sont-elles efficaces? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires.



