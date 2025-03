La famille de véhicules à batterie de Toyota s'attaque aux trois segments les plus porteurs en Europe. Image: Toyota

Toyota lance son offensive électrique en Europe

Pionnier et chantre de la motorisation hybride depuis bientôt 30 ans, le géant japonais n’ignore pas pour autant les autres propulsions. Le géant japonais passe à la vitesse supérieure dans l’électrique avec une offensive massive sur le marché européen. Objectif affiché? La neutralité carbone d’ici 2035.

L'Europe devient le terrain de jeu favori de Toyota pour sa transformation électrique. Le constructeur vient de dévoiler une série de nouveaux modèles 100% électriques qui prouvent que les concepts futuristes d'hier sont devenus les réalités d'aujourd'hui. Malgré une approche jusqu’ici précautionneuse de l’électromobilité par Toyota, cette transition rapide démontre l'agilité de la marque et sa maîtrise des procédés industriels complexes. L’arrivée sur le marché de ces trois modèles va s’échelonner d’ici à la fin de l’année 2025.

Pour tous les goûts et tous les besoins

Au terme de 2025, Toyota couvrira tous les segments stratégiques avec des SUV électriques en catégories B, C et D, précisément là où se concentre la demande européenne. Tous portent fièrement l'ADN distinctif Toyota: un caractère de SUV, une praticité et une efficience quotidiennes ainsi qu’un design peut-être clivant, mais contemporain. La possibilité d'opter pour une transmission intégrale sur tous les modèles électriques est un atout non négligeable.

Le bZ4X, le C-HR+ et l'Urban Cruiser constituent l'offre 100% électrique de Toyota. Image: Toyota

En outre, fort de son expérience de plusieurs décennies dans les véhicules électrifiés, Toyota offre le programme Battery Care qui se distingue avec une couverture de la batterie de 10 ans ou un million de kilomètres (bilan annuel obligatoire). Cette promesse, inégalée sur le marché, reflète la confiance exceptionnelle de Toyota dans sa technologie de batteries. De quoi rassurer même les plus sceptiques face à la transition électrique.

Urban Cruiser: l’électrique compact

Dévoilé en décembre dernier, l’Urban Cruiser est directement inspiré du concept Urban SUV de 2023 et inaugure une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques. Avec ses dimensions extérieures contenues (environ 4,3 mètres de long), il se faufile aisément dans les rues étroites des centres-villes tout en affichant un design musclé avec des passages de roues prononcés et une face avant distinctive.

L'Urban Cruiser arbore une ligne musclée. Image: Toyota

À l'intérieur, les sièges arrière coulissent sur rails, permettant de privilégier soit l'espace aux jambes, soit le volume de chargement selon les besoins du moment. Cette flexibilité offre une habitabilité digne d'une berline de segment supérieur lorsque les sièges sont reculés au maximum.

A l'intérieur de ses 4,3 m de longueur, l'Urban Cruiser offre une habitabilité particulièrement modulable. Image: Toyota

Techniquement, l'Urban Cruiser propose deux options de batteries utilisant la technologie lithium-fer-phosphate (LFP): 49 kWh en entrée de gamme et 61 kWh (bruts). Ce choix technologique n'est pas anodin – les batteries LFP sont réputées pour leur durabilité (plus de 3000 cycles de charge), leur résistance aux températures élevées et leur coût maîtrisé. Elles contiennent également moins de métaux rares comme le cobalt, pour un impact environnemental réduit.

L'Urban Cruiser sera disponible en traction et 4x4. Image: Toyota

Les clients pourront choisir entre une version traction avant et une version à transmission intégrale pour ceux qui recherchent une motricité optimale en toutes circonstances. La puissance développée va de 144 ch (batterie 49 kWh) à 174 ch (batterie 61 kWh) pour les modèles traction avant et 184 ch pour le modèle à transmission intégrale.

Toyota C-HR+: bestseller en puissance

Toyota investit le segment C électrique avec le C-HR+. Le nom ne vous est pas étranger? Vous avez raison. Avec plus d'un million d'exemplaires écoulés depuis 2016, le C-HR hybride est l’un des bestsellers de la marque dans le segment C. C’est donc en toute logique que Toyota propose un modèle électrifié qui reprend très largement les atouts qui on fait le succès du C-HR hybride.

Le C-HR+ investit le segment C des SUV électriques. Image: Toyota

Le C-HR+ conserve donc la silhouette de coupé-crossover, avec des lignes sculptées et un profil dynamique, mais dans une carrosserie et sur une plateforme spécifiquement conçue pour l'électrique. Le design évolue vers une expression plus mature et sophistiquée, avec des proportions légèrement revues pour optimiser l'aérodynamisme, facteur crucial pour l'efficience d'un véhicule électrique.

Les codes stylistiques du C-HR hybride sont repris et adaptés aux contingences aérodynamiques de la mobilité électrique. Image: Toyota

L'espace intérieur impressionne, avec une habitabilité qui rivalise avec celle de modèles de segments supérieurs. Le coffre généreux de 416 litres répond aux besoins quotidiens sans compromis et dépasse celui de nombreux concurrents directs. Les ingénieurs Toyota ont également travaillé l'isolation phonique pour proposer une expérience "premium" à bord, tirant parti du silence naturel de la propulsion électrique.

L'intérieur du C-HR+ affiche des accents premium dans son traitement. Image: Toyota

Sous le capot, on retrouve la motorisation du bZ4X avec une batterie de 77 kWh délivrant 343 chevaux. Cette puissance généreuse, associée à un centre de gravité abaissé grâce au positionnement des batteries, promet des sensations de conduite plaisantes. L'option transmission intégrale garantit une motricité à toute épreuve et une répartition optimale du couple entre les essieux.

Grand écran et technologie embarquée à bord du C-HR+. Image: Toyota

La technologie embarquée fait également un bond en avant avec un système d'info-divertissement de dernière génération doté d'un écran haute définition de 12,3 pouces, la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, et une suite complète d'aides à la conduite Toyota Safety Sense de dernière génération.

bZ4X: performances boostées

Premier de la lignée reposant sur la plateforme e-TNGA, le bZ4X s'offre une sérieuse mise à jour technique pour 2025. Ce SUV électrique du segment D, lancé initialement en 2022, passe à la vitesse supérieure avec deux options de batteries : une version standard de 57,7 kWh et une version grande autonomie de 73,1 kWh (nets) pour les grands rouleurs. Côté puissance, les nouveaux moteurs électriques délivrent jusqu'à 343 ch, une augmentation substantielle qui place le bZ4X parmi les SUV électriques les plus dynamiques de sa catégorie.

Le bZ4X se bonifie, essentiellement sur le plan technologique. Image: Toyota

L'expérience utilisateur bénéficie également d'améliorations majeures: un chargeur embarqué de 22 kW disponible en option (contre 11 kW auparavant) qui divise par deux le temps de recharge sur borne AC, un système intelligent de préchauffage de batterie qui optimise les recharges rapides même par temps froid, et un logiciel de navigation spécialement calibré pour les besoins de la conduite électrique.

Le GPS intègre désormais un planificateur d'itinéraire et recharge. Image: Toyota

Ce dernier intègre les stations de recharge en temps réel et adapte intelligemment l'itinéraire en fonction de l'autonomie restante et des conditions de circulation. Notons enfin une nouvelle interface multimédia de 14 pouces et un nouvel agencement de console centrale.

Outre un nouvel écran, la console centrale du bZ4X intègre une double-baie de recharge pour les smartphones. Image: Toyota

Au passage, son jumeau RZ chez Lexus reçoit les mêmes améliorations et y adjoint, en option, une inédite direction «steer-by-wire» – donc sans liaison physique entre le volant et la crémaillère de direction – qui s’accompagne d’un volant type «papillon». Le modèle de pointe RZ 550e F Sport y ajoute une boîte de vitesses manuelle virtuelle, pilotée au moyen de palettes.

Sportivité et technologie, le Lexus RZ (jumeau du Toyota bZ4X) inaugure une direction sans lien physique et un volant type «papillon». Image: Lexus

Avec du bon sens

L'offensive ne s'arrête pas là: six nouveaux modèles électriques débarqueront d'ici fin 2026, avec des noms familiers pour faciliter l'identification par les clients, à l’image de la logique inaugurée avec le C-HR+. En outre, Toyota envisage d'électrifier ses modèles légendaires, comme le prouve le concept Land Cruiser Se présenté au Japan Mobility Show 2023.

Dans le futur, le légendaire Land Cruiser aura lui aussi droit à sa version électrique. Image: Toyota

À plus long terme, Toyota prépare déjà la prochaine génération de technologies avec des batteries adaptées à tous les budgets et toutes les utilisations : des unités optimisées pour les modèles abordables, d'autres conçues pour maximiser les performances, et certaines spécifiquement développées pour les véhicules hautes performances. Le Saint Graal technologique arrivera avec les premières batteries solides Toyota, dont le développement progresse rapidement.

Cette révolution électrique s'inscrit parfaitement dans l'approche holistique de Toyota face aux défis environnementaux. Plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, le constructeur maintient son approche multi-technologique (hybride, hybride rechargeable, hydrogène et électrique), reconnaissant que différentes solutions peuvent coexister selon les marchés, les infrastructures disponibles et les besoins spécifiques des utilisateurs.

