La grippe estivale ne se transmet pas de la même manière que pendant l'hiver.

Avec ces astuces, dites adieu à la grippe estivale!

Durant l'été, souffrir d'une infection grippale (ou refroidissement, dans le langage courant), peut s'avérer plus difficile à supporter qu'en hiver. Frissonner et boire du thé chaud par 30°C? Un calvaire! Voilà pourquoi il est d'autant plus important de savoir comment éviter la grippe estivale, car elle ne se transmet pas de la même manière durant les beaux jours que pendant l'hiver.



Le week-end dernier, j'étais complètement à plat. Toux, rhume, mal de gorge, maux de tête... La totale! Et tout cela par plus de 30°C. Une grippe estivale typique. Autrement dit, un refroidissement. En dépit de son appellation trompeuse, celui-ci n'est pas lié à la saison froide. Les virus de refroidissement se baladent aussi en été. Mais ce sont généralement d'autres agents pathogènes qu'en hiver, même si les symptômes se ressemblent plus ou moins.



Alors qu'en hiver, nous sommes infectés par les gouttelettes classiques des virus de refroidissement, la grippe estivale est généralement causée par des entérovirus, qui se transmettent principalement par voie fécale-orale. Pas très ragoûtant, non? C'est effectivement le cas. Ces virus pénètrent dans nos intestins par les matières fécales. Comment cela se produit-il? La plupart du temps via des surfaces contaminées. Par exemple, dans des toilettes publiques.



Malade après une baignade dans le lac

Et voici le clou du spectacle: la surface contaminée peut également être... de l'eau, ce qui inclut donc le lac où tu te baignes, par exemple. Et ce ne sont pas seulement des matières fécales humaines qui y pénètrent - via les eaux usées ou après une inondation - mais aussi des matières fécales animales. Même si le mot entérovirus n'a rien à voir avec les canards (Ente en allemand), mais bien avec le nom latin de l'intestin, il ne serait pas si faux de faire le lien: un mignon petit canard produit en effet plus de deux fois plus d'excréments par jour qu'un humain adulte, et ceux-ci finissent relativement souvent directement dans l'eau.

Les excréments de canards ne contiennent pas seulement des virus fécaux, mais aussi des cercaires, des larves de vers parasites. Celles-ci peuvent également se fixer sur la peau humaine, même si elles ne sont pas vraiment nocives pour nous. Les démangeaisons et les rougeurs sont tout de même présentes. Dans plus de 90% des cas, les personnes infectées par des entérovirus développent une grippe estivale ou n'ont aucun symptôme. Dans de rares cas, ces virus peuvent également entraîner d'autres maladies comme le syndrome pieds-mains-bouche, une hépatite ou même une méningite.



Conseils de prévention

L'hygiène est essentielle. Toujours bien se laver les mains.

Ne pas se tripoter trop souvent sa bouche, son nez et ses oreilles avec les mains.

La qualité de l'eau de baignade dans les eaux suisses est généralement considérée comme bonne. Elle est régulièrement évaluée par l'Office fédéral de l'environnement et l'Office fédéral de la santé publique. De plus, les agents pathogènes ne séjournent dans l'eau que de manière temporaire. Néanmoins, il vaut la peine de prendre quelques précautions lors de la baignade dans les eaux naturelles:



Fermer la bouche lorsque l'on nage ou que l'on barbote.

Choisir un lieu de baignade où il n'y a pas trop de monde ni trop d'oiseaux aquatiques.

Ne pas nourrir les canards, cygnes, mouettes, etc. Dans les petits lacs en particulier, une augmentation de la présence d'oiseaux aquatiques (attirés par la nourriture que leur donnent les visiteurs) peut causer une augmentation du nombre de virus fécaux.

Prendre une douche complète aussi vite que possible après une baignade dans un lac ou une rivière.

Comme pour toute autre infection, la meilleure protection est un système immunitaire fort. Il vaut donc la peine de miser sur une alimentation saine, le moins de substances nocives possible et de l'exercice physique.

Et vous, avez-vous d'autres conseils pour prévenir la grippe estivale? Ou pour maintenir un lieu de baignade propre et éloigner les oiseaux?

photo: Lucia Hunziker