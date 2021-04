Blogs

Economie

Comment survivre aux entretiens d'embauche. Voici 4 conseils



Illustration fh suisse/flavia korner

Work in progress

Comment survivre aux entretiens d'embauche

Obtenir un entretien d’embauche représente une petite victoire. Mais à la fin, une seule personne gagne. Des spécialistes en ressources humaines t’expliquent comment te distinguer des autres, mais aussi pourquoi il est important d’avoir des exigences.

Larissa Speziale

Ton profil est le bon. Maintenant, il ne te reste plus qu’à convaincre en personne. «Lors d’un entretien, l’employeur veut s’assurer que tu lui conviens aussi du point de vue humain», explique Ramiya Ravichandran, spécialiste en recrutement auprès de l’entreprise de placement Randstad.

Stephan Burkartest responsable des next Career Services de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse(FHNW). Son premier conseil: «Sois authentique, reste toi-même. Montre tes qualités, mais ne te réinvente pas.» Ce qui semble simple l’est moins lorsque l’on est nerveux. Par chance, savoir comment procéder aide à y remédier:

dr

Prépare-toi, et la moitié du travail est faite

En partenariat avec FH Suisse L'association FH Suisse fournit le contenu de ce blog. Il est question du monde du travail, de carrière, d'éducation et de formation. Il ne s'agit pas d'un contenu payant

Cherche des informations sur l’entreprise et sur ton interlocuteur. «Réfléchis aux questions que tu souhaites poser. Tu montreras ainsi ton intérêt et cela pousse au dialogue», déclare Stephan Burkart. Ramiya Ravichandran complète: «Pense à des exemples qui te permettent d’illustrer comment tu as réagi dans une situation donnée.» Choisis ton habillement avec soin (rends-toi sur le site Internet de l’entreprise ou les réseaux sociaux pour découvrir quel type d’apparence privilégient les collaborateurs) et prévois ton trajet. Si l’entretien a lieu en ligne, cherche un endroit calme avec un arrière-plan neutre et fais face à une source de lumière.

La première impression compte



Des études montrent que la communication non verbale exerce une influence très importante sur la manière dont nous perçoivent les autres. Ainsi, la célèbre étude du professeur Mehrabian, citée à maintes reprises, indique que la voix compte 4,5 fois plus que les mots utilisés; le langage corporel, quant à lui, revêt 1,5 fois plus d’importance que la voix. Conclusion: des expressions du visage positives, un langage corporel dynamique (ne croise pas les bras!), ainsi qu’une voix claire et sympathique comptent plus que des déclarations parfaites. Bien entendu, le contenu ne saurait être négligé, mais tu pourras rattraper une formulation peu habile grâce à l’expression de ton visage.

Tes exigences comptent elles aussi



«L’idée est certes que l’entreprise veuille t’engager, mais il est tout aussi important que l’employeur te convienne», continue Stephan Burkart. Tu es en droit d’avoir des attentes. Et savoir ce que l’on veut s’avère utile. L’entretien d’embauche te révélera une partie de la culture d’entreprise. Pose-toi des questions comme «Cette culture me convient-elle?» «Les collaborateurs semblent-ils sympathiques?»

dr

N’oublie pas le suivi



«Si tu as une bonne impression après le premier entretien, n’hésite pas à écrire un e-mail de remerciement à ton interlocuteur le lendemain. Cela te permettra de démontrer à nouveau ta motivation et de marquer quelques points supplémentaires», selon Stephan Burkart.

Or, même si tu as respecté toutes les règles, il est possible que tu n’obtiennes pas le poste. Pour Ramiya Ravichandran, il est important de ne pas prendre un refus personnellement: «Il ne s’agit pas d’un non envers ta personne. Souvent, ce sont juste les détails qui font la différence.» Une maigre consolation. La déception est souvent grande, mais la réalité est simplement ce qu’elle est: vous n’étiez pas faits l’un pour l’autre.