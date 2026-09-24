Swisstainable sur la bonne voie: Vues magnifiques sur la passerelle du lac de Lauen, au-dessus de Gstaad. image: Nicole Schafer / suisse Tourisme

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Ces trois coins de Suisse cachent des spécialités qui valent le détour

Ailleurs, la moitié d’un continent sépare le champ de l’assiette. Dans ces trois régions, c’est une simple balade. Notamment pour un produit qui a été interdit pendant 95 ans.



daniel wegmüller

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Swisstainable

Swisstainable est le programme de développement durable lancé par le secteur suisse du tourisme. Les entreprises participantes poursuivent leur engagement à l’aide de mesures concrètes et sont affectées à l’un de trois niveaux selon les justificatifs fournis. Plus d’informations sur www.swisstainable.ch



Offres plus durables pour les transports publics, les loisirs et les hôtels

Les trois hôtels Swisstainsble suivants se trouvent dans les régions présentées et sont tous accessibles en transports publics.



- Resort Hof Weissbad, région d’Appenzell: à 200 mètres de la gare de Weissbad.



- Hôtel de l’Aigle, Couvet: à huit minutes de marche de la gare.



- Hôtel Belvedere, Locarno: le funiculaire s’arrête à quelques pas de cet établissement.



Tu ne trouves pas d’hôtel adéquat? Plus de 50 autres établissements Swisstainable sont disponibles dans toute la Suisse avec des offres spéciales, à partir de 139 francs par personne pour deux nuits avec petit-déjeuner et un repas du soir. À cela s’ajoute une réduction de 30% sur le tarif normal en 2e classe si le voyage aller-retour est effectué en transports publics.



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Ailleurs, la moitié d’un continent sépare le champ de l’assiette. Dans ces trois régions, c’est une simple balade. Notamment pour un produit qui a été interdit pendant 95 ans.

Dans ces régions, l’automne est une saison de labeur: les alpages se vident, les châtaignes tombent, les caves se remplissent.

Région d’Appenzell: fabrication de fromage de bon matin

Le soleil se lève sur les hauteurs du Seealpsee. image: Andre Meier / Suisse Tourisme

Quatre heures et demie du matin: le réveil sonne au Seealpsee. Si tout dort encore dans la vallée, ici, la casserole est déjà sur le feu. Lorsque l’on arrive le midi et que l’on s’installe sur la terrasse de l’auberge de montagne Forelle, le fromage que l’on mange vient de cet alpage.

Du versant à l’assiette

Deux alpages livrent l’auberge, Spitzig Stein et Grosshütten, tous deux situés sur les hauteurs du Seealp. Quand on lève les yeux de son assiette, on aperçoit les versants sur lesquels ce fromage était encore de l’herbe quelques semaines auparavant. Depuis Wasserauen, terminus du train, on y monte à pied en une bonne heure.

Bénédiction de l’alpage: cinq tonalités contre le feu, la grêle et l’éclair

La journée de travail se termine vers neuf heures et demie du soir, quand la nuit tombe. Dans plusieurs alpages du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, quelqu’un porte un entonnoir en bois sculpté à sa bouche et entonne un chant face à la montagne, moitié en dialecte, moitié en allemand ancien. Ce chant est censé protéger l’alpage pendant la nuit. Pendant longtemps, seuls les hommes le chantaient; aujourd’hui, des femmes le font aussi.



La version que l’on entend aujourd’hui date de 1946. Deux capucins l’ont écrit, car la version précédente était considérée comme ratée.



Assister à la fabrication d’une meule de fromage

Le fromage n’est fabriqué dans l’alpage que tant que les bêtes y pâturent. Si l’on veut quand même voir comment ça se passe, il faut se rendre à Stein, dans la fromagerie de démonstration Appenzeller: elle est ouverte toute l’année, tous les jours, jusque vers trois heures de l’après-midi.

Val-de-Travers: 95 ans de désobéissance

Originaire de cette vallée du Jura neuchâtelois, l’absinthe est une eau-de-vie à forte teneur en alcool à base de la plante du même nom et d’une dizaine d’autres. En 1908, la Suisse s’est prononcée à son sujet: 63,5% ont voté pour son interdiction, inscrite non pas dans une loi, mais dans la Constitution fédérale.

Interdite par la Constitution, distillée dans les caves

Dans la vallée, on a malgré tout continué d’en produire. C’est ainsi qu’est apparue dans les décennies qui ont suivi «la Bleue», dont le flacon ne portait jamais d’étiquette, parce que tout le monde savait de toute façon de quelle cave elle provenait. Les personnes qui distillaient se considéraient moins comme des criminels que comme des résistants. On dit qu’une bouteille coûtait dans les 400 francs à Zurich.

Un musée dans une ancienne cour de justice

Le Musée de l’Absinthe à Motiers, dans le Val-de-Travers en canton de Neuchâtel, retrace l’histoire mouvementée de la fée verte. image: André Meier / Suisse Tourisme

En 2005, la Bleue est redevenue légale. La Maison de l’Absinthe de Môtiers, à un arrêt de Couvet, raconte son histoire. Elle est installée dans l’ancien Hôtel de district qui, à l’époque de l’interdiction, regroupait le tribunal régional et le poste de police.

Pourquoi cette contrebande a marché pendant si longtemps

Les membres de la police achetaient eux-mêmes de l’absinthe. Un distillateur de la vallée appelle cela la «répression pro forma»: on contrôlait, on trouvait rarement quoi que ce soit, alors que tout le monde savait à peu près qui distillait. Une centaine de caves étaient à l’œuvre.

Centovalli: une forêt qui produit du «pain»

Si, au Tessin, on a longtemps appelé le châtaignier «arbre à pain», ce n’est pas pour rien: les châtaignes étaient bouillies puis grillées sur le feu avant d’être moulues pour obtenir de la farine. Séchées, elles se conservaient des mois et aidaient des familles entières à passer l’hiver.

Trois semaines de séchage pour un sac de châtaignes

Les châtaignes récoltées étaient séchées dans une grà, un petit bâtiment en pierre divisé en deux étages par une grille: en dessous, le feu, au-dessus, les fruits. On chauffait de manière homogène pendant environ trois semaines, puis on frappait les sacs sur du bois jusqu’à ce que les coques se fendent.

83 ponts, 31 tunnels, et toi à la fen

Les forêts de châtaigniers poussent sur les versants, et le moyen le plus simple pour passer à côté est la ligne de chemin de fer Vigezzina-Centovalli, entre Locarno et Domodossola. Le trajet long de 52 kilomètres dure un peu moins de deux heures. A l’entrée de la vallée, un arrêt à Intragna s’impose pour admirer le clocher le plus haut du Tessin, avec 65 mètres.

Le train Vigezzina-Centovalli devant l’imposant clocher d’Intragna. image: Sara Daep / Swiss Travel System SA

De la région au grotto

Les ingrédients des plats servis dans les grotti ont suivi un circuit court. Du gibier, de la viande de chèvre, des champignons et de la polenta encore préparée sur le feu. Les châtaignes sont là, elles aussi, bouillies, rôties ou utilisées sous forme de farine dans des pâtisseries. Ce qui servait autrefois à faire le pain en hiver est aujourd’hui une garniture.

Voyager dans le respect du climat et découvrir davantage

Et maintenant, c’est à toi: quel plat ou aliment t’a déjà conduit·e à visiter une région déterminée? Raconte-nous tout dans les commentaires.