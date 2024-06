CFF: 5 randonnées à couper le souffle en Suisse alémanique

Vue sur le lac enchanteur du Klöntal. image: visit glarnerland_tenz media

En Train

5 randonnées à couper le souffle (en Suisse alémanique)

Que diriez-vous d’enfiler vos chaussures de randonnée et de partir admirer des vues à couper le souffle? Découvrez notre sélection de randonnées à travers la nature suisse dans toute sa splendeur.

michael grube

Contenu en partenariat avec les CFF



Laissez-vous séduire par la diversité des chemins de randonnée suisses et profitez des avantages des transports publics pour votre voyage: heures d’arrivée planifiables, pas de contrainte de terminer votre randonnée au même endroit où elle a commencé et des offres avantageuses, comme l’AG découverte été.



Des voyages illimités tout l’été. Du 1er juin au 31 juillet 2024, explorez la diversité de la Suisse dans le respect du climat: testez dès maintenant et sans engagement l’AG découverte été.



Découvrez tous les avantages des transports publics:



Nous vous proposons cinq randonnées qui sortent de l’ordinaire et vous feront traverser des paysages pittoresques de Suisse. Nous avons soigneusement sélectionné des circuits facilement accessibles en transports publics afin de vous faire découvrir des sites uniques allant de la tour d’observation historique au sentier géologique. Découvrez sans attendre nos suggestions.

Bâle-Campagne: la tour panoramique de Liestal

La tour d'observation de Liestal offre des vues imprenables sur le magnifique paysage. foto: baselland tourismus_jan geerk

Votre aventure à Bâle-Campagne commence par un court trajet au départ de la gare de Liestal et en direction d’Augst avec la ligne de bus 72, qui vous amènera directement au cœur de Hersberg. De là débute un sentier de randonnée qui vous conduira à la tour panoramique historique de Liestal. Par beau temps, la vue depuis la plate-forme de 30 mètres porte jusqu’à la Forêt-Noire et aux Vosges. Imaginez-vous en pleine admiration de la vue, en haut de la tour, enveloppée·e par le calme de la nature. Une fois redescendu·e, les dimanches et jours fériés, vous pouvez faire un arrêt dans le bistrot de la tour et reprendre des forces pour le reste de la randonnée jusqu’à Liestal.

Point de départ: arrêt de bus Hersberg, Dorf

Durée de la randonnée: 2h

Longueur: 7 km

Niveau de difficulté: facile

Point d'arrivée: gare de Liestal

Argovie (Seetal): Lenzbourg–tour Esterli–Hallwyl

Vue depuis l'Eichberg Seengen sur le lac de Hallwil. foto: aargau tourismus

Votre randonnée commence à la gare de Lenzbourg et vous mène jusqu’à l’un des emblèmes de la région: la tour Esterli. Non seulement cette dernière propose un panorama absolument époustouflant, mais le sentier qui y mène à travers forêts et ruisseaux vous offrira à chaque instant de nouvelles vues sur le lac et les montagnes. Le long du chemin, vous aurez la possibilité de vous restaurer dans une exploitation agricole ou, sur demande, de déguster un bon cru dans un domaine viticole. À la fin de votre randonnée, une autre merveille vous attend: le château historique de Hallwyl, situé en plein cœur d’un magnifique paysage.

Point de départ: gare de Lenzburg

Durée de la randonnée: 4h

Longueur: 13,8 km

Niveau de difficulté: facile

Point d'arrivée: arrêt de bus Seengen, Schloss Hallwyl

Suisse orientale et lac de Constance: la boucle de la tour Napoléon

La vue fantastique depuis la tour Napoléon sur la campagne, le lac et les Alpes. foto: thurgau bodensee

Votre parcours commence en Thurgovie par un trajet pittoresque jusqu’à l’arrêt “Hattenhausen, Golfpanorama”. À quelques minutes de marche seulement commence la boucle de la tour Napoléon, qui offre non seulement une perspective historique de l’époque napoléonienne, mais également des vues sans pareilles sur le lac de Constance et les paysages environnants. L’actuelle tour Napoléon, qui se dresse à l’emplacement d’une tour de guet dont Bonaparte avait ordonné la construction pour servir de point d’observation, est aujourd’hui prisée des amatrices et amateurs d’histoire comme de nature.

Point de départ/arrivée: arrêt de bus Hattenhausen, Golfpanorama

Durée de la randonnée: 2h30

Longueur: 10,6 km

Niveau de difficulté: moyen

Pays de Glaris: la lac du Klöntal

Le décor de montagne pittoresque et enchanteur au lac de Klöntal. foto: visit glarnerland_tenz media

Véritable joyau du pays de Glaris, le lac du Klöntal semble tout droit sorti d’un livre. Montez simplement dans la S25 à Zürich en direction de Glaris, puis continuez en bus jusqu’à Klöntal. Là, vous découvrirez le lac du Klöntal, siégeant au cœur d’un décor de montagne impressionnant qui se reflète dans ses eaux limpides. Profitez pleinement du calme et de la beauté des Alpes en empruntant des sentiers bien balisés, que ce soit pour une boucle en montagne ou sur l’un des nombreux sentiers environnants.

Point de départ/arrivée: arrêt de bus Rhodannenberg, Klöntal

Durée de la randonnée: 3h30

Longueur: 12,7 km

Niveau de difficulté: facile

Flumserberg: la GeoGalerie

Vous découvrirez des informations fascinantes sur la formation des Alpes et sur la géologie. foto: flumserberg

Prenez le train régional ou le bus jusqu’à Unterterzen et commencez votre voyage par une vue impressionnante en télécabine directement au Flumserberg, à la station aval de Tannenboden. Ensuite, la télécabine BergJet vous conduit plus haut pour rejoindre le restaurant panoramique de Maschgenkamm. Le sentier didactique géologique de la GeoGalerie vous guide à travers l’histoire naturelle de la région. Les panneaux informatifs qui bordent le chemin vous expliquent la formation des Alpes. Vous pourrez ensuite faire une pause bien méritée au restaurant panoramique Maschgenkamm et y admirer une vue à couper le souffle.

Point de départ: Flumserberg, Maschgenkamm (station télécabine)

Durée de la randonnée: 2h

Longueur: 3,7 km

Niveau de difficulté: facile

Point d'arrivée: Flumserberg, Prodkamm (station téléphérique)