Il n'aurait pas dû voler un sandwich à la Coop

Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)

Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?

Et ce n’est pas son premier démêlé avec la justice. L’homme avait déjà été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis de 1200 francs, pour violence et menaces contre des autorités et des fonctionnaires.

Voici combien gagnent les frontaliers français en Suisse

Plus de 236 000 frontaliers français sont actifs en Suisse. Un rapport publié la semaine dernière dévoile leurs revenus, qui diffèrent largement en fonction du département.

C'est une question qui fait l'objet de très nombreux fantasmes, d'un côté et de l'autre de la frontière: la rémunération des frontaliers français en Suisse. Surtout si l'on considère le fait que leur nombre ne cesse d'augmenter et n'a jamais été aussi élevé. Fin 2024, l'Office fédéral de la statistique en dénombrait plus de 236 000 - soit plus de la moitié de tous les frontaliers actifs en Suisse.