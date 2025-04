Manuella Maury, figure polyvalente de la RTS depuis 1997. Image: RTS

Manuella Maury quitte la RTS après 26 ans

La journaliste Manuella Maury quitte le service public pour explorer de nouveaux horizons après une carrière riche en émissions emblématiques.

Voix et visage emblématiques de la RTS, Manuella Maury tourne une page après près de 30 ans au sein du service public. Journaliste, productrice et réalisatrice, elle a marqué les esprits. Philippa de Roten, cheffe du Département société et culture, salue «une personnalité qui a marqué l’histoire de la RTS» et dont la contribution restera gravée dans le paysage audiovisuel romand.

Depuis 1997, elle avait prêté sa plume, son micro et son visage à des émissions phares comme Passe-moi les jumelles, A côté de la plaque, Le Passager ou encore Porte-plume, où elle a su capturer l’essence humaine avec finesse. Son regard affûté et sa voix si singulière ont accompagné les téléspectateurs et auditeurs à travers portraits, récits historiques et découvertes culturelles.

Son parcours

Originaire de Mase dans le Val d’Hérens (VS), Elle se forme au métier de documentaliste avant de faire des études de journalisme. Après Rhône FM, elle rejoint en 1999 l’équipe de Le Fond de la corbeille à la TSR et anime un an plus tard la première tranche horaire des matinales de la RSR. Dès 2001 elle co-présente Passe-moi les jumelles, émission pour laquelle elle réalisera de nombreux reportages jusqu’en 2023. A la fin 2003, elle intègre l’équipe d’Infrarouge avant de rejoindre le magazine Scène de ménage. Elle a lancé ses propres émissions, entre 2007 et 2011: A côté de la plaque, Têtes en l’air et Le Passager.

Parallèlement à sa carrière audiovisuelle, Manuella Maury chronique dans plusieurs médias, mène de nombreuses activités culturelles dont la publication de livres et l’organisation du festival de la correspondance, Lettres de soie. Elle trace désormais sa route ailleurs pour «se frotter à l’inconnu», relève-t-elle. On n'en saura pas plus pour l'instant. (jah)