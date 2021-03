Blogs

Image: Keystone / watson

VĂ©nus sait que vous cliquerez sur cet article

Et elle avait raison, puisque vous ĂȘtes en train de lire ces lignes. Vous voyez, l'astrologie, ça marche.

L'horoscope, c'est quoi ? Chaque dimanche soir, vous avez rendez-vous avec la météo des étoiles; l'Info trafic des astres; la carte des humeurs de l'espace. Tout ça, avec de l'actu et des réflexions «ascendant-deuxiÚme-degré».

Si vous ĂȘtes aussi indĂ©pendants que les BĂ©lier ♈, vous vivez les assouplissements qui s’annoncent avec nostalgie. Fini le temps des visioconfĂ©rences qu’on entend mais qu’on n'Ă©coute pas. Fini le travail en training, et le rĂ©veil Ă la derniĂšre minute, les cheveux en bataille d’une guerre que vous avez finalement perdue contre la productivitĂ© moderne.

Pour vous, le retour à la normale ne l’est pas vraiment.

Taureau ♉, faites attention en traversant la route.

Surtout le mardi qui vient.

GĂ©meaux ♊, vous avez le sens du dĂ©tail. Cette semaine, vous vous demandez pourquoi, dans les horoscopes, il y a parfois des indications trĂšs prĂ©cises.

(Surtout le mardi qui vient.)

Interview Harry et Meghan (đŸ˜±), ouverture des terrasses (😍) et dix ans de Fukushima (đŸ€Ż): tous ces mots et emojis n'ont rien Ă voir avec votre semaine Ă venir, les Cancer ♋. Etait-ce uniquement pour les mentionner et ainsi maintenir votre attention? Mars en doute fort.

Quoiqu'il en soit, les Cancer, faites attention. Cette semaine, on pourrait profiter de votre gentillesse et de votre naïveté.

Lion ♌, l'alignement Jupiter-Neptune vous porte cette semaine. Profitez-en pour faire des choses pour vous. Comme le dit votre cousine Ă©sotĂ©rique et sans gluten sous son dernier post Instagram au Creux-du-Van:

✹Libre dans la nature

et naturellement libre✹

#SelfLove #CarpeDiem #SwissInfluencer

Une image vaut parfois mille mots, surtout pour les Vierge ♍:

Image: Twitter / watson

Election de Pierre Maudet (đŸ€„). Toujours rien Ă voir avec l'horoscope des Cancer ♋, mais il faut bien maintenir votre attention.

Chers Balance, cette semaine vous ĂȘtes irritables. Isolez-vous, pour Ă©viter d'ĂȘtre dĂ©sagrĂ©ables avec vos amis.

(N'allez pas au Creux-du-Van, les gens qui y font des posts Instagram vont vous Ă©nerver).

Et les Capricorne ♑ d'ajouter: «HĂ© mais les Balance, dans cet horoscope, vous ĂȘtes mal lunĂ©s »

Les Scorpion ♏ piquent plus d'un million de personnes chaque annĂ©e. Le nombre de dĂ©cĂšs s’élĂšve Ă un peu plus de 3'000, mais les donnĂ©es sont trĂšs vraisemblablement sous-estimĂ©es.

Source: Wikipédia.

Image: Shutterstock / watson

Les Sagittaire ♐, il faut arrĂȘter d'acheter des cordons pour porter vos smartphones autour du cou. C'est quoi la prochaine Ă©tape: Une tablette comme chapeau? Une montre connectĂ©e comme bague de fiancailles? UN ÉCRAN LED 55 POUCES COMME TAPIS VOLANT?

Verseau ♒, Pluton et Uranus sont formel·le·s (c'est pas de l'Ă©criture inclusive, c'est juste que je sais pas si c'est fĂ©minin ou masculin): le moment est parfait pour entreprendre. Par exemple en lançant un nouveau business de chapeaux, avec une influenceuse bien choisie:

Image: Keystone, Shutterstock, watson

Les Poissons ♓, votre horoscope aprĂšs un banner de publicitĂ© (l'article est gratuit et mĂȘme la gratuitĂ© ça se paie de nos jours, alors bon
)

Revenons donc Ă nos moutons, les Poissons ♓ («c'est une animalerie ou un horoscope?!»):

Une semaine radieuse s'annonce pour vous. La Petite Ourse et l'actualité calme vous allÚgent de tout débat polémique (burqa, composition du conseil communal de votre commune, état de santé de Darius Rochebin). Vous pourrez donc à nouveau passer vos soirées entre amis à parler de VRAIS sujets: accÚs à la propriété, montant de vos impÎts et grossesses de vos proches.

Oui, cette semaine, tous les Poissons sont des bobos trentenaires.

C'est comme ça.

Désolé.

A la semaine prochaine.



