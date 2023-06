Lyrics

Les 8 featurings les plus improbables du monde du rap Big Time Rush feat. Snoop Dogg, le mashup bizarre. Image: last.fm

Alors que les artistes hip-hop sont déjà capables de produire des collaborations tirées par les cheveux, c’est dans les crossovers musicaux avec des stars extérieures au monde du rap que l’on retrouve les featurings les plus curieux. On a rassemblé pour vous les collaborations les plus bizarres.

luca mosberger & nadim ben said

Saviez-vous que Bushido avait fait une chanson avec le groupe de métal allemand Rammstein? Et Kendrick Lamar avec la star pop Taylor Swift? Ou encore Lil Wayne avec le groupe college rock Weezer? Nous avons listé ici 8 featurings de grands noms du rap avec des artistes hors de la bulle hip-hop, qui devraient faire froncer les sourcils des amateurs de rap.

Image: tenor

Big Time Rush feat. Snoop Dogg

Ce n’est un secret pour personne que le Doggfather n’a pas peur de mettre un pied dans la pop mainstream avec des featurings.

Image: giphy

Sa collab sur Boyfriend avec le groupe de pop américain Big Time Rush, de la série Nickelodeon du même nom, reste toutefois un choix hors du commun, même pour ses standards.

Justin Bieber feat. Busta Rhymes

En 2011, la star des ados Justin Bieber a offert à ses fans l’album de Noël Under the Mistletoe. Certes, Busta Rhymes n’était déjà plus le premier featuring rap de la discographie du chanteur pop, mais le rythme trap de Noël, la partie rappée embarrassante de Bieber et l’accroche kitsch font paraître le rappeur complètement hors de propos.

Image: rap-up

C’est probablement pour cette raison que Busta Rhymes profite de son couplet pour expliquer comment le featuring a été réalisé.

Madonna feat. Chance the Rapper & Mike Tyson

Il y a sept ans, sortait le treizième album studio de Madonna, Rebel Heart qui a donné lieu aux collaborations musicales les plus inhabituelles, y compris avec un rappeur.

Image: giphy

La chanson pop Iconic avec un drop EDM mettait en scène Chance the Rapper ainsi que le boxeur Mike Tyson. Ce dernier n’a toutefois pas de partie rap propre à lui, il est seulement samplé au début de la chanson.

Weezer feat. Lil Wayne

Y a-t-il une raison pour voir naitre une collaboration entre Weezer et Weezy, en dehors de la similitude de leurs noms? Oui, car, avec Can’t Stop Partying, ils ont créé un tel désastre musical que c’en est presque du génie et que beaucoup l’adorent comme un petit plaisir coupable.

LL Cool J feat. Elmo

Image: giphy

Oui. Avec Elmo, la marionnette rouge de Sesame Street. La bestiole de l’émission pour enfants Sesame Street a eu droit, en 2008, à quelques lignes sur l’addiction avec la star du rap. Le rappeur américain prend sans doute sa mission éducative très au sérieux.

Young Thug feat. Elton John

Personne ne s’attendait à entendre ces deux artistes totalement différents et reconnus comme des légendes dans leur genre respectif sur un même morceau.

Image: the fader

Et pourtant, nous avons ici une grande chanson et personne ne savait qu’elle était nécessaire.

Taylor Swift feat. Kendrick Lamar

Malgré tout l’amour que l’on porte aux deux artistes, ce featuring n’a pas vraiment de sens. Kendrick ne semble pas être à sa place, tant dans la chanson que dans le clip spectaculaire.

Image: gifer

Dans ce dernier, un casting déjanté composé des plus grandes stars féminines de la culture pop américaine s’affronte. À part des schémas de rimes forts, le rappeur n’apporte donc pas grand-chose.

JAY-Z & Linkin Park

Dans le cadre des MTV Ultimate MashUps, deux mondes se sont rencontrés. C’est le cas de la musique de JAY-Z et du groupe de rock Linkin Park.

Image: billboard

Ensemble, ils ont enregistré l’EP «Collision Course» et ont construit des mashups de leurs plus grands succès. Les artistes disparates ont eu une alchimie étonnante et ont pu publier un projet de collaboration très solide. La fusion de Numb et Encore est même devenue un petit classique qui rassemble encore aujourd’hui les fans des deux genres musicaux.

En conclusion, ces featurings rap bizarres peuvent être considérés comme une facette fascinante du monde du hip-hop. Des collaborations surprenantes aux rapprochements insolites, ces featurings ont sans aucun doute fait parler d’eux. Qu’on les aime ou qu’on se creuse la cervelle à leurs sujets, ils sont la preuve que la culture rap est toujours prête à repousser les limites et à emprunter de nouveaux chemins créatifs. Alors, restez à l’affût, car qui sait quelles autres featurings rap inattendus nous attendent encore!

Image: gfycat

