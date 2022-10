Image: Shutterstock

Madame Energie

Merci Madame Energie pour vos lumières! 💡

Vous me connaissez peut-être déjà , chers lecteurs, puisque je tiens le blog «A votre santé» sur watson. Désormais, je vous parlerai aussi d'économie d'énergie. Vous vous demandez si j'écris vraiment sur tout sans être spécialiste? La réponse est oui. Car tout comme la santé, l'énergie nous concerne chacun et chacune, au quotidien.



Sandra Casalini Suivez-moi

Partenariat avec SuisseEnergie



Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.



Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur



Il ne s'agit pas d'un contenu payant. Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sandra Casalini.Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur www.suisseenergie.ch Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Je dois commencer par vous faire un aveu: en matière d'économies d'énergie, j'ai une sorte de mauvaise conscience permanente depuis longtemps. Et maintenant c'est encore pire. Car les économies d'énergie ne concernent désormais plus «uniquement» l'environnement, mais représentent un véritable enjeu. Nous approchons en effet d'une situation que la Suisse n'a jamais connue. Les prix de l'électricité et du gaz explosent et leur accès pourrait même devenir si limité que les économies ne seraient plus seulement une recommandation, mais bien une obligation.



C'est à moi de jouer

Tout à coup, chaque décision que je prends et prendrai aujourd'hui, demain ou après-demain concernera non seulement l'avenir de mes enfants, mais aussi le mien. Ce que l'on peut faire pour améliorer la situation n'a jamais été aussi clair. Car il ne suffit pas de rejeter la faute sur la politique et l'économie. C'est désormais à moi de jouer.



Que ce soit au niveau du chauffage, des appareils ménagers ou de la douche, ma famille et moi-même sommes capables de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Tout est une question d'habitude. Mais certaines habitudes sont plus faciles à changer que d'autres. Sans oublier que les changements dans mon ménage ne me concernent pas uniquement moi, mais aussi mes deux ados. Je me demande comment ils réagiront s'ils doivent accrocher leurs chaussettes pour les faire sécher au lieu de les passer au sèche-linge, ou si le temps qu'ils passent sous la douche doit être drastiquement réduit. Je vous tiendrai au courant ici.



Economiser l'énergie avec des ados

Dans un premier article sur une thématique, je vous expliquerai à quoi ressemble la situation actuelle dans mon ménage. Par exemple, qui prend un bain ou une douche, à quelle fréquence, pendant combien de temps et à quelle température. Je faire appel à un(e) expert(e) en énergie pour me dire ce que je peux améliorer. Mes ados et moi ferons des essais et je vous ferai savoir dans un prochain article comment ça s'est passé. Mes enfants n'ont qu'une connaissance limitée de ce qui les attend. Cela pourrait donc être amusant...

Il va de soi que votre avis est toujours le bienvenu dans la section des commentaires. Lâchez-vous sur la thématique générale des économies d'énergie. Ce sujet vous préoccupe-t-il? Pourquoi (pas)? Que pensez-vous de l'appel à faire des économies d'énergie? Et où voyez-vous un potentiel d'économie chez vous?



A propos de l'auteure: Sandra Casalini est journaliste, chroniqueuse et blogueuse. Elle écrit sur tout ce qui touche au quotidien et raconte régulièrement sa vie de maman de deux adolescents dans la Schweizer Illustrierte. Sur watson, elle tient un blog sur tout ce qui a trait à la santé. Elle aborde le thème de l'énergie de la même manière que les deux précédents: non pas en tant qu'experte, mais en tant que femme lambda toujours en contact avec le sujet. Le tout avec humour et parfois une pointe d'ironie.