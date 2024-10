Image: Shutterstock/ki-generiert

Madame Energie

Mon couple est mis à rude épreuve par le lave-vaisselle



À un moment donné de ma relation, le lave-vaisselle a failli tout faire déraper. Puis la paix est revenue dans le ménage. Nous économisons désormais l'énergie, tant au niveau de la vaisselle que de notre relation.



Sabina Galbiati Suivez-moi

Plus de «Blogs»

Il m'arrive parfois d'être moi-même effrayée par mon comportement franchement maniaque. Par exemple quand je range le lave-vaisselle. Personnellement, je n'en ai pas dans mon appartement. Mais mon conjoint en a un et quand je l'utilise, je suis une vraie pro du Tetris. Le panier à couverts à quatre compartiments est divisé en couteaux, fourchettes, cuillères à soupe et cuillères à café. Petites assiettes, grandes assiettes, assiettes à soupe: toutes ont leur propre rangée. Rien ne dépasse. Heureusement, mon conjoint et moi partageons la même façon de voir les choses. Car une fois la machine terminée, tout est beaucoup plus rapide et facile à ranger. (Et là, nous revenons à mon obsession de l'efficacité).



Ces espaces qui me rendent agressive

Partenariat avec SuisseEnergie



Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.



Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur



Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur www.suisseenergie.ch

Mais si lui pense qu'il faut toujours laisser un espace vide entre deux assiettes (sinon, elles risquent de ne pas être propres), j'ai quelques pointes d'agressivité qui surgissent à la vue de la machine à laver à moitié vide. Quand il me dit qu'on devrait lancer la machine, car elle est pleine, je suis obsédée par ces espaces vides entre toutes les assiettes, les verres et les tasses... soit la vaisselle d'au moins quatre repas. Puis je finis par dire: «Oui, allons-y», et nous enclenchons la machine.



Le peu d'économie d'énergie en jeu ne vaut pas la peine de se disputer. J'ai essayé de négocier, les espaces entre les assiettes sont restés. Parfois, je les remplis en cachette et mon cher et tendre fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Car au fond, la vaisselle est toujours propre et mon conjoint et moi nous aimons bien.​

L'interminable programme «Eco»

En fait, tout le monde le sait: le programme «Eco» dure une éternité, mais il permet d'économiser de l'électricité et de l'eau. La durée exacte dépend de la machine. Elle économise de l'énergie grâce à des températures plus basses et consomme moins d'eau en programme «Eco». En principe, la machine utilise la même technique qu'utilisaient déjà les mamans de nos grands-mamans: elle fait tremper plus longtemps la vaisselle sale dans l'eau. Le programme économique permet d'économiser jusqu'à 50% d'électricité par cycle de lavage.



Pour une famille nombreuse qui fait tourner la machine tous les jours, cela vaut vraiment la peine, surtout financièrement. Pour un ménage de deux personnes et un cycle de lavage tous les quatre ou cinq jours, le potentiel d'économie est nettement plus faible.



Une question d'impatience et de bruit

Mais revenons à mon conjoint et moi: nous avons essayé le programme «Eco» et avons tous deux échoué à cause de notre impatience... et du bruit. Le soir, les gargarismes et les ronflements de la machine sont agaçants car le coin repas, le salon et la cuisine de mon amoureux sont ouverts. Cette machine un peu stupide dispose certes d'un éclairage intérieur inutile, mais du point de vue sonore, c'est une petite catastrophe.



Dernièrement, nous avons remis l'ouvrage sur le métier et avons fini par programmer le cycle de lavage le matin, de sorte que la machine soit terminée vers midi (après presque trois heures de dur labeur).



La saleté part mieux au fond de la machine



Ce que je ne savais pas durant longtemps, c'est que dans les très bons lave-vaisselle, il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle au préalable. Il suffit juste de placer les objets très sales dans le fond de la machine, car ils y en ressortent plus propres. C'est du moins ce qu'affirment tous les sites Internet qui donnent des conseils pour un lavage le plus efficace possible. Nous avons testé cela avec la «machine à gargariser lumineuse» et cela fonctionne vraiment. Mais je n'ai pas reçu le même écho de mes amis et de ma famille. Je vous conseille donc simplement d'essayer.



Bilan

En principe, les lave-vaisselle sont plus économes en énergie que la vaisselle à la main. Pour autant que nous les utilisions avec le plus d'efficacité possible. L'idéal est donc de toujours bien remplir le lave-vaisselle et d'utiliser le programme «Eco». Il peut également être utile d'ouvrir et éteindre la machine immédiatement après le lavage, lorsqu'elle passe en mode séchage. Car la vaisselle peut aussi sécher à l'air libre.



Je vis mon obsession de l'efficacité à la maison​

Le fait de ne pas avoir de lave-vaisselle à la maison m'énerve. Mais je ne vois pas où en mettre un vu la petite taille de ma cuisine. Sans que je sache pourquoi, le robinet d'eau chaude est tombé en panne et je n'ai pu utiliser que de l'eau froide pendant quelques jours. Sans surprise, grâce aux produits de lavage actuels, j'ai pu nettoyer les poêles et les assiettes sales aussi facilement qu'avec de l'eau chaude. Depuis, je ne fais effectivement plus la vaisselle qu'à l'eau froide et j'essaie d'en consommer le moins possible (j'ai parfois peur que mon fétichisme de l'efficacité ne connaisse pas de limites).



Mais bon, ce n'est pas l'affaire de tout le monde et j'entends déjà les cris d'indignation sur mon comportement peu hygiénique en matière de vaisselle. Justement, qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires et n'hésitez pas à partager vos astuces pour la vaisselle en général ou à la machine!