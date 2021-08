Blogs

4 recettes végétariennes et véganes pour le barbecue



photo: jennifer zimmermann

Peut-on «griller de manière durable»? Malheureusement pas. Mais beaucoup parmi nous ne peuvent pas se passer des grillades. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a différentes solutions pour rendre le barbecue plus respectueux du climat. A commencer bien sûr par ce que l'on met sur le gril.



Contenu en partenariat avec le WWF



Jennifer est (principalement) végétarienne, se douche (trop) souvent (trop) longtemps et s’arrête (presque) toujours pour fouiller les caisses portant la mention «Gratuit», posées sur les trottoirs de sa ville, au grand désarroi de certains membres de sa famille. Sous le nom «Mme Durabilité», elle abordera à l’avenir les thèmes qui nous concernent tous (en principe), pour le compte du WWF. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre côté durable, répondez aux questions du calculateur d’empreinte écologique.



Ce contenu n’a pas été payé.



Avant de plonger dans les recettes à proprement parler, voici quelques conseils pour rendre les grillades un peu plus écologiques:​

Un barbecue électrique , qui fonctionne à l'électricité durable, présente le meilleur bilan écologique. Par exemple, à Zurich, il y a un barbecue électrique à la GZ Wollishofen et un autre à Zürichhorn, accessible à tous et nettoyé régulièrement.



, qui fonctionne à l'électricité durable, présente le meilleur bilan écologique. Par exemple, à Zurich, il y a un barbecue électrique à la GZ Wollishofen et un autre à Zürichhorn, accessible à tous et nettoyé régulièrement. Les grils à gaz ne sont pas aussi dangereux que les grils à charbon de bois. Cependant, comme ils sont alimentés au butane ou au propane, qui ne sont pas des énergies renouvelables, ce n'est pas non plus l'idéal.



ne sont pas aussi dangereux que les grils à charbon de bois. Cependant, comme ils sont alimentés au butane ou au propane, qui ne sont pas des énergies renouvelables, ce n'est pas non plus l'idéal. Les barbecues au charbon de bois sont les moins performants . Pense d'ailleurs à acheter du charbon de bois portant le label FSC . Tu seras ainsi assuré de ne pas contribuer à la déforestation illégale des forêts tropicales. On trouve également du charbon de bois durable fabriqué à partir de noyaux d'olives, produit à partir des déchets provenant du pressage de l'huile d'olive.​

. Pense d'ailleurs à acheter du charbon de bois portant le . Tu seras ainsi assuré de ne pas contribuer à la déforestation illégale des forêts tropicales. On trouve également du charbon de bois durable fabriqué à partir de noyaux d'olives, produit à partir des déchets provenant du pressage de l'huile d'olive.​ Au lieu d'allume-feu chimiques malodorants, utilise des allume-feu normaux faits de fibres de bois et de cire . Tu peux aussi fabriquer les tiens avec des pommes de pin et des restes de cire.



. Tu peux aussi fabriquer les tiens avec des pommes de pin et des restes de cire. Réutilisable au lieu de jetable! Cela vaut pour le gril, les barquettes à gril, les assiettes et les couverts. Au lieu d'utiliser du papier d'aluminium ou des plaques à griller en aluminium, tu peux utiliser une plaque à griller réutilisable en acier inoxydable, une poêle en fonte ou des plaques en porcelaine résistant à la chaleur ou des plats à gratin. Les grandes feuilles de rhubarbe et de chou peuvent également convenir comme base de gril. Au lieu d'assiettes en plastique, tu peux utiliser des assiettes en feuilles de palmier ou des plats en bambou, ou alors chacun peut apporter ses propres assiettes et couverts de la maison si tu fais un barbecue en dehors de chez toi.



Last but not least, ce qui va sur le gril est encore plus important en terme de bilan écologique. Voici donc quelques recettes sans viande, qui peuvent toutes être préparées à la poêle si la météo devait ne pas être de la partie...



photo: jennifer zimmermann

1. Burger végane aux haricots et au quinoa

Pour 4 burgers, tu as besoin de:

300 g de haricots rouges en conserve



40 g de quinoa

80 ml d'eau

1 gousse d'ail

2 cuillères à soupe de purée de tomate (remplace 1 œuf)

½ oignon

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de poudre de piment

A volonté: sel, poivre et autres épices

photo: jennifer zimmermann

La recette:

1. Rince le quinoa à l'eau courante. Fais-le mijoter avec 80 ml d'eau dans la casserole jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau.

2. Egoutte le liquide des haricots rouges et écrase-les avec une fourchette.

3. Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Olivenöl kurz und nicht zu heiss anbraten.

4. Kidney-Bohnen und Gewürze hinzugeben und alles zusammen kurz weiterbraten.

5. Mischung vom Herd nehmen, ein wenig abkühlen lassen, mit Tomatenpüree und Quinoa mischen und 4 Burger-Patties formen.

6. Auf dem Grill ca. 5 Minuten pro Seite anbraten. Am besten eine Grillschale verwenden, da die Burger eher bröckelig sind.



Différentes sauces se marient bien avec le burger, comme la crème acidulée (végane), le persil, le jus de citron, le sel et le poivre, ou le classique (végane) avec mayo, ketchup, moutarde et un peu de crème fraîche.



2. Brochettes d'halloumi et de pastèque

Pour trois brochettes, tu as besoin de:

200 g de halloumi

½ pastèque

Brochettes pour barbecue

photo: jennifer zimmermann

La recette:

1. Coupe la pastèque et le halloumi en gros morceaux et embroche-les. Surtout avec le halloumi, assure-toi que les morceaux sont assez gros, sinon ils risqueraient de se détacher de la brochette.

2. Arrose les brochettes d'huile d'olive et assaisonne-les de sel et de poivre.

3. Laisse griller pendant environ 2 minutes par côté et continue à tourner les brochettes jusqu'à ce que tous les côtés soient bien dorés. Tu peux ensuite les garnir de menthe et de basilic.​

Puisque l'on parle de fruits grillés: l'ananas est lui aussi un bon client pour les grillades, avec un glaçage de sucre brun, de beurre et de cannelle.

3. Avocat grillé avec sauce tomate

Avant que vous ne vous offusquiez devant la présence de l'avocat: oui, son écobilan n'est pas particulièrement bon. 1000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un kilo d'avocat. Or, pour un kilo de bœuf, il faut pas moins de 15'500 litres, pour le porc 6000 litres par kilo, pour la volaille 4000 litres et pour les œufs et le fromage environ 3000 litres. Et en termes d'émissions de CO2, l'avocat est également meilleur que la viande et les produits laitiers.

Maintenant que cette question est réglée, passons à la recette, pour laquelle tu as besoin des ingrédients suivants:

1 ou plusieurs avocat(s) mûr(s) pour le gril

250 g de tomates cherry

1 petit oignon rouge ou 1 échalote

½ bouquet de persil

1–2 cuillère(s) à soupe d'huile d'olive

Jus d'une limette ou d'un citron

Sel et poivre

A volonté: poudre de piment

photo: jennifer zimmermann

La recette:

Coupe l'avocat en deux, retire le noyau, badigeonne-le d'un peu d'huile d'olive et fais-le griller, côté coupé vers le bas, pendant 3 à 5 minutes. Pour la sauce, hache les tomates, les oignons et les herbes et mélange-les avec le reste des ingrédients. Mets tout dans les moitiés d'avocat. De toutes les recettes, c'est celle-ci qui m'a le plus convaincue: très simple et elle confère un tout nouveau goût à l'avocat.



4. Pain pita végane

Pour 10 pains, tu as besoin de:

400 g de farine blanche

¾ cuillère à café de sel

2 cuillères à café de cumin

1 cuillère à café de poivre

1 cuillère à café de romarin séché

1 cuillère à café rase de levure

2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de sirop d'agave

180–200 ml d'eau tiède

3 cuillères à soupe d'huile végétale neutre (par ex. huile de tournesol)

photo: jennifer zimmermann

La recette:

1. Mélange bien la farine, le sel, toutes les épices et la levure.

2. Mélange tous les ingrédients liquides et ajoute-les au mélange de farine.

3. Pétris le tout en une pâte avec le manche d'une cuillère en bois. Ajoute de l'eau si nécessaire pour rendre la pâte lisse.

4. Retouche la pâte avec tes mains jusqu'à ce qu'elle soit lisse, forme un long rouleau et coupe en 10 morceaux.

5. Sur le plan de travail légèrement fariné, abaisse les morceaux de pâte à environ ½ cm d'épaisseur. Il est préférable de les rendre trop minces que trop épais afin qu'ils ne restent pas trop longtemps sur le gril et soient aérés.

6. Fais-les griller sur le gril pendant environ 1 minute jusqu'à ce que le dessus commence à gonfler. Retourne-les et fais-les griller pendant environ 30 secondes de l'autre côté. Retire du gril et couvre d'un linge jusqu'au moment de servir.

Et vous, quelles sont vos astuces de barbecue durable? Et que mettez-vous sur le gril? Dites-le nous en commentaire!​

