On a testé la nouvelle Porsche Taycan électrique et on est conquis

La Taycan incarne la révolution électrique de Porsche. Lancée fin 2019, elle a déjà conquis 150 000 passionnés à travers le monde. Les Américains en raffolent, les Britanniques l'adorent, les Allemands en sont fiers, tandis que les Chinois ont freiné leurs ardeurs. Et les Suisses? Ils sont quelques centaines chaque année à franchir le pas.

2024 a marqué l’heure de la mise à jour de mi-carrière pour cette bombe électrique, histoire de rester au goût du jour et à la pointe du progrès dans un marché un tantinet plus frileux. La Taycan est toujours déclinée en trois saveurs qui font saliver: la berline racée, le break de chasse Sport Turismo qui conjugue élégance et praticité, et le Cross Turismo de notre essai, son alter ego baroudeur qui se la joue break tous chemins avec sa garde au sol rehaussée et ses protections façon SUV.

Les carénages en plastique brut autour des ailes sont caractéristiques de la Taycan Cross Turismo. Image: Porsche

Subtiles, les quelques retouches stylistiques se révèlent plutôt efficace: boucliers redessinés qui affinent la silhouette et optimisent l’aéro, nouveaux feux qui accentuent son regard perçant, et un lettrage Porsche rétroéclairé en option qui ne manquera pas de faire tourner les têtes la nuit.

Le logo lumineux sur le hayon ne laisse aucun doute... Image: Porsche

Techno, spacieux et surprise pour le passager

A l'intérieur, la Taycan conserve son haut niveau technologique. Le cockpit digital ferait pâlir celui d’un Boeing: écran conducteur personnalisable, double dalle sur la console centrale aussi réactive qu'intuitive, et pour les plus technophiles, un écran passager en option qui fait plus que de la figuration. La grande nouveauté? Il permet maintenant au passager de profiter de films en streaming tout en restant invisible pour le conducteur!

Le cockpit conserve un biais très techno avec pas moins de 4 écrans. Image: Porsche

La température de la batterie en prime

Le système d'infodivertissement, même s'il demande toujours un certain temps d’adaptation pour en assimiler la foultitude de fonctions, offre une expérience complète avec Apple CarPlay et Android Auto parfaitement intégrés. Petite nouveauté et non des moindres: l'affichage en temps réel de la température de la batterie et de la puissance de recharge maximale disponible. Bien vu!

Un florilège d'informations, dont en tout temps la température et la puissance de recharge possible pour la batterie. Image: Porsche

L'habitabilité n'est pas en reste: notre Cross Turismo est configuré en habitacle «4+1», à savoir 4 sièges et une 3e place centrale équipée sur le second rang. Elle reste toutefois dévolue à une utilisation sporadique et sur de courtes distances, n’étant pas sculptée, plutôt dure et n’offrant pas le même maintien que les places adjacentes.

Deux sièges sculpté et un troisième, au centre, plus sommaire pour les passagers arrière. Image: Porsche

L'espace aux jambes est en revanche royal; même les plus grands gabarits seront à leur aise grâce à la garde au toit plus généreuse en raison de la longueur du pavillon.

Places royales pour l'avant, avec des sièges au maintien quasi parfait. Image: Porsche

Côté bagages, c'est la double dose avec un coffre avant de 84 litres (parfait pour les câbles de recharge) et un coffre arrière généreux: 446 litres pour notre break, extensible à 1212 l. dossiers arrière rabattus.

Vocation familiale oblige, jusqu'à 1212 litres de capacité pour le coffre. Image: Porsche

Plus vite et plus loin

Sous le capot, l’évolution avec cette «phase 2» de la Taycan sont notoires. A commencer par les batteries dont la capacité brute passe de 79 à 89 kWh pour les versions de base et de 93 à 105 kWh (batterie «Performance Plus») sur les versions sportives comme notre 4S. Résultat? Une autonomie WLTP qui explose les compteurs! Suivant la version, le gain est d’environ 35%.

Plus d'autonomie et de performances pour la Taycan "Mk 2". Image: Porsche

Pour notre 4S Cross Turismo, Porsche annonce entre 517 et 610 km en mixte (WLTP) et de 588 à 690 km en conduite urbaine (WLTP City). Dans la vraie vie, on tablera plutôt autour de 400 à 450 km (24 à 26 kWh/100 km). Toutefois, sur un trajet mixte mené à un rythme de bon père de famille, nous sommes même descendus à 17,1 kWh/100 km, soit 614 km d’autonomie. La frugalité est donc possible, mais d’une manière générale la conso est tout de même bien maîtrisée pour une sportive de ce calibre.

Testé et approuvé, entre 400 et 600 km d'autonomie selon la conduite dans la vraie vie. Image: Porsche

Côté recharge, c'est du brutal

Côté recharge, c'est du brutal: la batterie Performance Plus, avec son architecture 800V, encaisse maintenant jusqu'à 320 kW en puissance maximale. Concrètement, ça veut dire un passage de 10 à 80% en 18 minutes chrono dans les conditions idéales. Soit près de deux fois plus vite qu'avant! Avec la Taycan, ce n’est plus la voiture qui limite la puissance de recharge, mais bel et bien la puissance maxi de la borne à laquelle on charge. Dès lors que la recharge est paramétrée dans le GPS, la batterie est préconditionnée à destination pour digérer la plus forte puissance le plus longtemps possible.

Recharge éclair, avec une puissance maxi de 320 kW. Image: JM

Ainsi, au-dessus de 70% de charge, la puissance est encore à 200 kW, voire plus. Impressionnant! Sur autoroute, on a désormais à peine le temps de faire la pause café-clope-WC pendant la charge… A la maison, par contre, on reste sur du classique avec un chargeur 11 kW qui demande une nuit complète pour faire le plein.

Le moteur arrière de la Taycan, revu, développe jusqu'à 80 kW (108 ch) de plus. Image: Porsche

L’accélération entre 80 et 120 km/h putzée en 2.1 s.

Parlons performances, et là, attachez vos ceintures: le nouveau moteur arrière fait des merveilles! La gamme va de 408 ch/410 Nm à 1034 ch/1240 Nm pour la Turbo GT (berline uniquement). Avec notre 4S Cross Turismo, nous nous sommes contentés de 517 ch (598 ch avec l’overboost) et 710 Nm. Ce qui est déjà amplement suffisant pour se faire peur ou perdre son permis. Le 0-100 km/h est pulvérisé en 3.8 s secondes, l’accélération entre 80 et 120 km/h putzée en 2.1 s.

Jamais à court de ressources. Image: Porsche

C’est vite vu, en conduite enragée, nombreux sont ceux qui devront se contenter d’entrevoir, pas longtemps, la poupe rebondie de la Taycan…

100% Porsche

Au volant, c'est du pur Porsche, avec une direction tranchante comme un rasoir et suffisamment informative qui nous connecte directement à la route. La nouvelle suspension pneumatique de série assure comme un chef, se jouant à merveille des près de 2,4 tonnes de l’engin.

Un style et des performances de haut vol... Image: Porsche

La différence avec la génération précédente est flagrante, notamment dans le maintien de caisse et surtout le ressenti, autrement moins artificiel ou surfait en mode Sport ou Sport Plus comme nous l’avions constaté à l’époque. En option, il est possible d’opter pour la suspension Active Ride qui fait des miracles: rehausse de 5,5 cm pour un accès facilité à bord, assiette parfaitement plane en toutes circonstances, une inclinaison dans les virages digne des meilleures motos et la compensation du tangage à l’accélération et au freinage.

Un prix en conséquence...

... facturés à un prix conséquent. Image: Porsche

Il est encore un aspect où la Taycan est une vraie Porsche: son prix… Si la berline est disponible dès 113 900 francs, la Cross Turismo débute à partir de 127 500. Notre 4S Cross Turismo affiche un prix de base de 143 000 francs qu’un détour par la traditionnelle liste des options fait bondir à 183 200 francs… Alors bien sûr ce n’est pas donné, mais la Taycan repousse les limites de la voiture électrique sportive en offrant plus d’autonomie, plus de performance, plus de rapidité pour la charge et un comportement routier magistral. A vous de voir si chaque centime demandé est justifié… ou pas.

