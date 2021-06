Blogs

Pénélope Page

4 conseils imparables pour faire jouir une femme

Chose promise, chose due! Dans mon infinie grandeur d’âme, j’accepte de vous livrer mes secrets et mon expertise pour arriver à vos fins au pieu, avec une fille. Ca vaut de l’or! Ne me remerciez pas... Ou alors, si vous y tenez, envoyez-moi du fric.

Little introduction: «Il n’y a pas de mode d’emploi, puisque ça dépend si la femme est clitoridienne ou vaginale», entends-je déjà les plus relous d’entre vous me prétexter. Sauf que: FAUX, NUL, ZÉRO. Aussi vrai que la formule magique fonctionne pour le Conseil fédéral (quoi de mieux que de visualiser la tronche de Maurer dans un article sur l’orgasme, hein?) elle fonctionne au lit! Et surtout avec les femmes, qui sont vachement plus complexes que les hommes (sorry guys).

Les doigts

Imaginons que vous vouliez rester... à l’extérieur. L’important est de savoir allier la bonne dose de délicatesse et de fermeté. Le clitoris est extrêmement sensible et si on le trifouille n’importe comment, on provoque plus d’inconfort qu’autre chose. Il faut donc s’assurer de ne pas le manipuler à contre-sens. Alternez entre un massage du bout de l’index et du majeur, en exerçant une pression croissante, et un léger serrement du clitoris entre ces deux mêmes doigts tout en effectuant un mouvement de paire de ciseaux.

Faites comme lui, entraînez-vous: via GIPHY

Si vous incluez quelques pénétrations régulières, l’effet sera garanti!

La langue

Le secret est de se montrer tout aussi créatif et polyvalent qu’avec les doigts. Mais pour le cuni parfait, la technique de l’alphabet a fait ses preuves. Dessinez avec votre langue toutes les lettres de l’alphabet sur le clitoris. Evitez d’y aller trop fort, ou trop lentement. Imaginez que vous êtes en train de lécher la meilleure glace de votre vie plutôt (Magnum, pas Mister Freeze!)

Donc, pas comme ça: via GIPHY

L'entre-jambe

(valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes, eeeeeeeh oui!)

Pour les mecs: je vais m’abstenir de me prononcer. Si vous galérez à ce niveau-là, je vous conseille d’aller consulter une professionnelle. Pour les femmes: ce n’est pas parce que vous n’êtes pas armées de la même façon que c’est moins efficace. Vous avez déjà entendu parler des ciseaux? (et oui, encore eux, décidemment... ) Soyez BOLD!

Les objets

Là aussi, les maîtres mots sont l’équilibre et l’imagination. N’hésitez pas à varier les tailles et les formes et utilisez-les sans modération, même si vous vous croyez déjà bien outillé. Dans ce cas-là, oubliez le «less is more». Le sexe ne se prête pas à ce mantra de bobo adepte de feng shui. (C’est pas pour rien que les partouzes rencontrent autant de succès!)

Voilà, le cours d’éducation sexuel est terminé pour aujourd’hui. Il y en aura d’autres, c’est promis! En attendant, mettez mes conseils en pratique et dites-moi ce que ça a donné dans les commentaires!

Tu veux poser ta question? Ecris-moi à:

penelope.page@watson.ch

Pénélope Page... ...fait une entrée hyper stressante dans la trentaine, avec son lot d'expériences foireuses. Aussi spontanée et délurée que névrosée, Pénélope fait ce qu'elle peut pour dealer avec l'existence et sa dose de paradoxes. Tout comme vous! Comme elle en connaît un rayon sur les déboires amoureux, vous pouvez également lui poser vos questions les plus intimes. Elle vous répondra directement toutes les semaines. Et, n'ayez crainte, comme elle, vous resterez anonyme.

