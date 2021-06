«Chez l’homme, le plaisir charnel peut arriver sans qu’il y ait pénétration»

Chère Pénélope,



J’espère que tu vas bien.



Ta nouvelle du jour m’a interpellé et peut-être que ce message éclaircira les choses.



J’ai quand même une question qui m’est venue: quand tu dis que nous n’allons jamais jusqu’au bout, est-ce qu’il prend du plaisir sans l’éjaculation finale? Si c’est le cas, il est vraiment bizarre. 🤣



Pour revenir à ta question sur ce qu’il se passe chez l’homme, je pense qu’à ce jour le plaisir charnel peut arriver sans forcément qu’il y ait pénétration.



En effet, avec des très bon préliminaire et la recherche du plaisir de l’autre, il est possible d’arriver à une explosion de jouissance sans pénétration. Bien sûr, il faut que les deux jouissent en même temps.



Après, il est vrai (en tout cas pour ma part), que j’aime un bon partage de préliminaire pour finir par quelques va et vient (même si la pénétration ne dure que 5 allers-retours).



Dans ce cas, la plus part du temps, j’essaie de faire en sorte que ma partenaire ait joui au moins une fois durant les préliminaires et voir pour qu’elle prenne son pied droit derrière avec la pénétration, vu qu’elle est encore dans un moment d’extase.



Je ne te cache pas, qu’un homme aimera toujours le coup vite fait où tu feras l’étoile de mer, comme tu le dis.



Là, dans ton cas, vu qu’il est marié, il cherche sûrement ce qu’il n’a pas à la maison. Car, le coup vite fait, c’est sûrement son quotidien.



En espérant avoir pu t’éclairer ou te donner un piste avec ce roman, je te souhaite une excellente soirée.



Lorenzo



PS: j’utilise un email pseudonyme comme toi