Pénélope Page

4 conseils imparables pour faire jouir un homme



Puisque mon petit mode d’emploi de l’orgasme féminin vous a passablement intéressés (bande d’amateurs)... :

... j’ai décidé de vous inculquer aussi quelques bases sur l’orgasme masculin. Puisqu’il se trouve que Dieu m’a dotée le pouvoir d’accomplir des miracles, tant chez l’un que chez l’autre. (Je teste l’auto-glorification divine comme remède à la dépression). Spoiler: ça marche pas.

Même si, finalement, le mode d’emploi aurait pu se résumer à ça:

Sauf que… vous aussi Messieurs, vous êtes plus complexes que ce que vous voulez bien nous faire croire. Voici donc quelques tuyaux (sans mauvais jeu de mots):

La pipe

La solution bénie qui vient régler à peu près tous les problèmes de couple (au moins pour un moment). Un genre de mercurochrome hyper pratique puisqu'on peut faire appel à elle partout, tout le temps, dans les situations les plus incongrues et qu'elle fonctionnera à peu près toujours.

Quelques conseils pratiques:

Soyez sûr(e) que l’objet de vos désirs (pour parler en mode film érotique des années 90 sur RTL9) soit humidifié. Sinon démerdez-vous pour qu’il le soit. Gobez ensuite la chose. Plus Mister Freeze que Magnum, ce coup-ci. Le petit appel d’air/mouvement de succion sur le gland tandis que vous astisquez le reste à pleine main fait toujours son petit effet...

Le secret est dans la mesure et la bonne coordination entre la main et la bouche. Soyez imaginatives.

Les tétons

Malgré ce qu’a pu vous faire croire Monica dans Friends, (et là dessus, on n’est pas loin du compte)... :

... les mecs aussi ont tout un tas de zones érogènes. Les tétons en sont une. N’hésitez pas à les mordiller. Laissez-vous aller à vous caresser sur le corps de votre partenaire pour découvrir les autres zones qui le titillent... puisque chacun est différent!

La prostate

Dit comme ça, c'est plutôt rédhibitoire, je vous l'accorde. MAIS la plupart des experts s'accordent pour dire que cette zone est l'équivalent du point G mais chez les mecs.

En ce qui me concerne, j’ai testé la chose dans ses moindres recoins, pour ainsi dire, et je valide cette hypothèse. Parole de scout.

(Note à moi-même: supprimer le lien entre prostate et scout)

N'hésitez donc pas à vous munir de sextoys et à proposer à votre partenaire d'inverser les rôles, comme le célèbre adage «tel est pris qui croyait prendre» inventé pour ce genre de contexte vous y invite (ou pas).

Quant à vous messieurs, aimer vous faire prendre par derrière ne veut pas automatiquement dire que vous êtes gays, donc détendez-vous et profitez. Un peu comme lui:

La pénétration

Vous n'allez pas me croire, mais tous les hommes n'ont pas forcément besoin d'en arriver à ce stade pour prendre leur pied. Ce que j'ai encore un peu de mal à comprendre d'ailleurs, mais ce sera l'objet d'une autre chronique.

Par contre, si vous lui plaisez un minimum ou que vous n'avez pas eu 10 enfants d'un coup le soir d'avant, comme cette femme:

il y a de bonne chance pour que quelques allers-retours, peu importe la position, finissent par le faire jouir.

Petit tips: plus il aura l'impression qu'il est une bête de sexe et qu'il vous donne du plaisir et plus ça stimulera le sien. Et c'est ainsi que la femme inventa la simulation.

Alors, ces conseils ont-il fait mouche? Dis-le moi à:

penelope.page@watson.ch

Pénélope Page... ...fait une entrée hyper stressante dans la trentaine, avec son lot d'expériences foireuses. Aussi spontanée et délurée que névrosée, Pénélope fait ce qu'elle peut pour dealer avec l'existence et sa dose de paradoxes. Tout comme vous! Comme elle en connaît un rayon sur les déboires amoureux, vous pouvez également lui poser vos questions les plus intimes. Elle vous répondra directement toutes les semaines. Et, n'ayez crainte, comme elle, vous resterez anonyme.

