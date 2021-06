Blogs

Parlons cash

Investir dans les mégatendances : ce que tu dois savoir sur le sujet



Image: Shutterstock

Parlons cash

Investir dans les mégatendances – ce que tu dois savoir sur le sujet

Que sont les «investissements thématiques»? Et quelles sont les thématiques du moment? Lesquelles sont rentables? Voici ce que tu dois savoir sur les investissements thématiques.



Olga Miler Olga Miler Suivez-moi Se désabonner

Investir de l'argent en se basant sur certains thèmes ou secteurs prometteurs est une nouvelle tendance. L'année dernière, par exemple, des études de Morningstar ont montré que les investissements dans des fonds thématiques à fin 2019 avaient triplé dans le monde sur les trois dernières années. La pandémie a encore renforcé cette tendance. Selon des études de Cerulli Associates, les entrées nettes dans les produits d'actions thématiques en Europe ont atteint 89 milliards d'euros au cours des 10 premiers mois de l'année 2020, soit plus du triple des entrées nettes de 2019. Au niveau planétaire, on estime qu'environ 400 milliards de dollars sont investis dans des ETF et des fonds thématiques (3e trimestre 2020)

Les raisons d'investir sur la base de thématiques sont nombreuses. Pour n'en citer que quelques-uns: le fait de croire au potentiel et au rendement élevé de certains secteurs et thèmes prometteurs, le désir d'investir l'argent de manière plus individualisée ou encore le besoin personnel de combiner l'investissement avec des critères environnementaux et sociaux.

Mais investir en fonction de certaines thématiques n'est pas seulement une affaire de cœur. Cela peut aussi être une manière passionnante d'augmenter ses rendements et de préparer ses investissements pour l'avenir. Il faut toutefois savoir que ces investissements comportent également des risques. Comme le montrent les données de diverses études, tous les fonds thématiques ne sont pas à la hauteur des attentes. Voici quelques faits, tendances et conseils pour les personnes intéressées par ce type d'investissement.



Que sont les placements thématiques?

Ce sont des investissements qui se concentrent sur un thème spécifique, par exemple l'eau, le climat, la robotique, la numérisation, les énergies renouvelables, etc. L'objectif est d'identifier les impacts à long terme sur la société et l'environnement et d'identifier les tendances significatives sur le long terme (mégatendances) qui y sont liées. Les secteurs économiques qui bénéficient de ces changements sont identifiés dans le cadre de ces tendances, de même que les groupes d'entreprises à l'origine de solutions prometteuses.



Tu peux investir dans certaines thématiques en passant par des fonds de placement classiques, des Exchange Traded Funds (ETFs) et des produits structurés tels que des certificats. Tu peux bien sûr aussi acheter directement des actions individuelles dans des entreprises que tu considères comme étant prometteuses.​

Avantages:

Tu peux placer ton argent de manière spécifique en fonction de thématiques qui te tiennent à cœur ou dans lesquelles tu crois. Ton argent représente ainsi une petite pierre que tu apportes à l'édifice de ta cause, par exemple l'environnement ou d'autres défis de notre planète.

en fonction de thématiques qui te tiennent à cœur ou dans lesquelles tu crois. Ton argent représente ainsi une petite pierre que tu apportes à l'édifice de ta cause, par exemple l'environnement ou d'autres défis de notre planète. Il est possible d'obtenir un rendement potentiellement plus élevé qu'avec les investissements traditionnels.

qu'avec les investissements traditionnels. Comme l'idée est de miser sur le long terme et les mégatendances, les investissements thématiques peuvent avoir une certaine indépendance cyclique.​

Inconvénients:

Rendement et risques de perte: en fonction du choix de la thématique, il peut y avoir de grandes différences dans les rendements ou les pertes, jusqu'à la non-pertinence totale des «tendances». Des études sur le long terme menées par Morningstar ont montré que seuls 45% de tous les fonds thématiques lancés avant 2010 ont survécu à 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2020 . Et seul un quart d'entre eux ont réussi à faire mieux que l'indice MSCI World sur cette période.



en fonction du choix de la thématique, il peut y avoir de grandes différences dans les rendements ou les pertes, jusqu'à la non-pertinence totale des «tendances». Des études sur le long terme menées par Morningstar ont montré que . Et seul un quart d'entre eux ont réussi à faire mieux que l'indice MSCI World sur cette période. Risques de concentration: Selon leur composition, les fonds thématiques sont très ciblés et peuvent donc être soumis à une plus grande volatilité et à un risque de change. Par exemple, selon des études, les fonds thématiques moyens ont près 50% de leur argent investi dans les 10 plus grandes positions, contre 12% pour l'indice MSCI ASCWI Investable Market.



Selon leur composition, les fonds thématiques sont très ciblés et peuvent donc être soumis à une plus grande volatilité et à un risque de change. Par exemple, selon des études, les fonds thématiques moyens ont près 50% de leur argent investi dans les 10 plus grandes positions, contre 12% pour l'indice MSCI ASCWI Investable Market. Frais: Selon le produit et la façon dont il est fabriqué, les systèmes thématiques peuvent entraîner des frais élevés.

Quelles thématiques sont populaires en ce moment?

Compte tenu de la constante augmentation de l'offre, les possibilités d'investir dans des thématiques sont nombreuses et variées. Si l'on considère les sommes d'argent qui circulent dans les différents thèmes, le top 3 de Morningstar est le suivant: Robotique et automatisation, gestion des ressources, connectivité.



Les données de Statista concernant les thématiques dans les ETFs montrent un intérêt appuyé pour Internet/technologie, la robotique et l'IA, les thématiques liées à la durabilité, les cryptomonnaies, la santé, l'électromobilité et le cannabis, même si la demande pour ce dernier baisse de nouveau en 2021.

Cerulli Associates pronostique une augmentation de la demande en Europe au cours des 18 à 24 prochains mois pour des sujets tels que l'eau, la biotechnologie et la technologie.



En plus des placements dans les tendances à long terme, il existe maintenant un certain nombre d'opportunités à plus court terme au fur et à mesure que la pandémie se développe, comme les certificats et les fonds qui ciblent les secteurs de l'économie qui affichent un grand potentiel de reprise, comme les voyages et l'hôtellerie, le commerce de détail ou encore le divertissement.​

Quelles thématiques ont été rentables jusque-là?

Bien que les données passées ne représentent pas une garantie de bénéfices futurs, il est intéressant de regarder non seulement l'historique d'afflux de fonds, mais aussi les rendements générés par les différentes thématiques et, surtout, si ces rendements sont par exemple plus élevés que ceux des indices traditionnels.

Une comparaison complète est difficile en raison du grand nombre de thématiques et de produits proposés. Mais les listes de comparaison des ETFs ou les données des différents fournisseurs, par exemple, sont utiles. Voici quelques exemples à titre d'illustration (et donc à ne pas considérer comme une recommandation d'achat ni une publicité):



Selon le prestataire en ligne Sparbatze, spécialisé dans les investissements thématiques, les domaines les plus performants ont été les suivants en 2020: numérisation (+34,4%), robotique (+31,62%), innovation européenne (+19,75%).



Au niveau des ETFs, les dominateurs sur justetf.com au cours des 12 derniers mois sont en premier lieu les ETFs de cryptomonnaies (+180-1’000%), suivis par les batteries (+96-100%), la mobilité (+88%) et l'énergie verte (+85%).

A titre de comparaison, le MSCI ACWI a enregistré une performance de 16% en 2020 (en dollars).

La comparaison devient encore plus intéressante en prenant en compte de plus longues périodes. Par exemple, si l'on analyse les classements de divers ETF sur une évolution de trois ans, le palladium domine le top 10 sur justetf.com avec 6 ETFs (+155-168%), suivi par les énergies propres (+113%) et les ETFs technologiques (+75-83%).



Astuces pour investir ton argent dans des thématiques

Le succès des placements thématiques dépend en grande partie du choix de cette dernière, du moment opportun et du choix de l'investissement:



La thématique choisie ne doit pas être définie de manière trop étroite et si possible être soutenue par plusieurs tendances: Est-elle durable à long terme? Ou s'agit-il juste d'une mode? Utilise des listes de comparaison et, en fonction de tes préférences en matière de placement, examine également les performances à long terme (s'il existe des données sur le sujet).



Est-elle durable à long terme? Ou s'agit-il juste d'une mode? Utilise des listes de comparaison et, en fonction de tes préférences en matière de placement, examine également les performances à long terme (s'il existe des données sur le sujet). Le timing est important: Vérifie, par exemple, à l'aide d'informations supplémentaires ou de rapports d'analystes si la thématique pourrait déjà être «surévalué», un rendement futur étant alors plutôt improbable.



Vérifie, par exemple, à l'aide d'informations supplémentaires ou de rapports d'analystes si la thématique pourrait déjà être «surévalué», un rendement futur étant alors plutôt improbable. Évite les risques liés aux regroupements: Les thématiques de plusieurs investissements ne doivent pas trop se chevaucher, et il n'est pas non plus idéal que le fonds soit trop dépendant de la performance d'actions individuelles.​

Les thématiques de plusieurs investissements ne doivent pas trop se chevaucher, et il n'est pas non plus idéal que le fonds soit trop dépendant de la performance d'actions individuelles.​ Choisis les produits d'un fournisseur possédant un savoir-faire et une expérience appropriée.



et une expérience appropriée. Tiens compte des frais, car les placements sur la base de thématiques être coûteux.



Il y a différentes manières de structurer ton placement:

Investir la totalité de tes placements dans des thématiques: Cette solution convient surtout à ceux qui sont convaincus de leur choix, qui veulent vraiment investir à long terme et qui peuvent en supporter les risques.​

Cette solution convient surtout à ceux qui sont convaincus de leur choix, qui veulent vraiment investir à long terme et qui peuvent en supporter les risques.​ Fonds multithématiques: Ils présentent une plus grande diversification grâce à l'étendue des thématiques.​

Ils présentent une plus grande diversification grâce à l'étendue des thématiques.​ Mélange: En raison des risques qu'ils comportent, les investissements thématiques s'adaptent particulièrement bien à des mélanges. Autrement dit, tu peux ajouter quelques thématiques spécifiquement sélectionnées à ton portefeuille. Plusieurs fournisseurs proposent désormais ces options. Tu peux également acheter des ETFs prometteurs, investir dans des fonds de prestataires spécialisés ou acheter des actions individuelles.​

Placer son argent en fonction de thématiques se révèle passionnant, mais comporte aussi quelques pièges et risques. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous des investissements thématiques? Pensez-vous que l'investissement thématique soit intéressant en soi ou s'agit-il simplement d'une mode qui ne rapporte rien au bout du compte?

Olga Miler ... ... a travaillé pour UBS pendant plus de dix ans dans diverses fonctions. Elle a notamment mis sur pied le programme de promotion des femmes et l'UBS Gender ETF. Plus récemment, elle a fondé la start-up SmartPurse, une plateforme sur laquelle elle propose des cours et des ateliers numériques sur la finance pour les femmes. L'année dernière, Miler a tenu le blog watson «Frauen und Geld» (Les femmes et l'argent) et cette année, elle nous fera bénéficier de son expertise via «Parlons cash».