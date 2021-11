Les chiens en automne. © FOUR PAWS | Hristo Vladev

pile-poil

Pas sûr que Rocky ait compris qu’on est passé à l’heure d’hiver!

Pile-poil est un partenariat de contenu avec QUATRE PATTES, fondation pour la protection des animaux.



Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet:

Il s'agit d'un contenu non-payant. Tu t’intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n’ont pas de secret pour Livie Kundert, chargée de campagnes.Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet: www.quatre-pattes.ch

Il s'agit d'un contenu non-payant.

Comme chaque année pendant le dernier weekend d’octobre, nous sommes passés à l’heure d’hiver. C’est déjà pénible pour les humains, mais qu’en est-il de nos fidèles compagnons? Voici quelques précautions pour faciliter la transition et des conseils pour profiter de cette belle saison.

livie kundert / quatre pattes

Le passage à l’heure d’hiver

Nous, les humains, ne sommes pas les seuls à ressentir les effets du changement d'heure. Pour les chiens, qui sont habitués à une routine très stricte, ça peut aussi se révéler déroutant. Prépare ton chien et adapte les horaires progressivement. Si tu retardes les heures des repas et des balades à raison d’un quart d’heure par jour, l’affaire devrait être réglée en quatre jours seulement.

Les jours raccourcissent et les balades se font au frais et dans l’obscurité

Nous sommes nombreux à nous retrouver sur les chemins de campagne à la sortie du bureau. Les cyclistes motivés sur leurs beaux vélos et les joggeurs avides de performance nous frôlent dans la nuit. Certains peuvent être irrités de devoir ralentir lorsque surgit un chien, et des mots sont vite échangés. Chacun pensant être dans son bon droit. Pourtant, avec quelques mesures, il est possible d’éviter les accidents – et les altercations.

Les balades par tous les temps. VIER PFOTEN | Christopher Koch

Règle numéro 1: voir et être vu

Si la nuit, tous les chats sont gris, les chiens, eux, peuvent se révéler invisibles et imprévisibles. Les colliers lumineux ou les harnais de poitrine réfléchissants rendent le chien visible dans l’obscurité et permettent d’éviter les accidents. Tu peux même choisir une belle laisse fluorescente. Tant pis si ce n’est pas ton style: une laisse de couleur sombre peut facilement être à l’origine de chutes pour les cyclistes et les piétons.

Toi-même tu dois être bien visible par tous les temps. Pour avoir les mains libres, utilise une lampe frontale - au lieu de transporter une torche. En plus, c’est parfait pour ramasser les crottes dans le noir. Tu peux aussi adopter un gilet de signalisation pour être sûr d’être vu.

Règle numéro 2: garde ton chien à la laisse

Même si ton chien est super bien entraîné et que c’est un champion du rappel, garde-le à la laisse. Un chien qui renifle un renard en vadrouille peut partir au quart de tour.

Règle numéro 3: reste loin des voitures

Si possible, évite de te promener sur les grands axes routiers. Un accident est vite arrivé lorsque la visibilité est mauvaise. Et souviens-toi de tenir ton chien du côté droit, le plus loin possible des véhicules.

L’automne, c’est aussi l’occasion de faire de fantastiques randonnées, alors profites-en et balade-toi en toute sécurité!