Je bricole des cadeaux de Noël pour mon chien et mon chat

Fais attention à tes doigts lors de ces ces bricolages et range bien tout le matériel quand tu as fini. Ton chat pourrait se blesser ou avaler des petites pièces.

Le principe: ce bricolage est similaire au tapis de fouille pour chien présenté plus haut. A l’aide de matériel dont tu disposes facilement chez toi, comme des boites à œufs, des bouchons de liège etc., fabrique des cachettes à friandises pour ton chat.

Ce bricolage, facile et rapide à réaliser, éveillera la curiosité de ton chat et lui permettra de se régaler tout en s’amusant.

Ton animal s’ennuie ? Fabrique-lui un arbre à friandises afin de le stimuler et de lui faire plaisir. Ceci fera de plus une jolie décoration dans ta maison !

Au début, tu devras sans doute t’asseoir à côté du tapis, montrer la friandise à ton chien et la cacher de manière à ce qu'il puisse la retrouver facilement. Lorsque ton chien a découvert la gourmandise, félicite-le immédiatement. Tu peux ainsi élargir progressivement le jeu et agrandir le nombre de friandises. Lorsque ton chien a bien compris quoi faire et travaille de manière concentrée, tu peux le laisser jouer seul et vaquer à tes occupations pendant qu'il « fouille » en s’amusant.

Le principe : fabrique de petites cachettes sur un tapis et lance ton chien à la recherche de croquettes et friandises! Attention, si ton chien ne connaît pas encore cette activité, il est préférable d'y aller mollo et de lui apprendre pas à pas en de l’encourageant. Voir mon conseil plus bas.

L'amour des chats pour les cartons est bien documenté. By @fifernando on Unsplash

Quels remèdes maison sont vraiment efficaces contre la grippe?

L'hiver est là et les virus de refroidissement s'épanouissent. Que faire contre la toux, l'enrouement et les maux de gorge? J'ai demandé à quatre amis quels étaient leurs remèdes maison et je les ai testés. Avec plus ou moins de succès.

Commençons par le début: lorsque l'on parle de grippe dans le langage populaire, on fait généralement référence à un refroidissement. Il s'agit donc de la gorge qui démange, suivie peu à peu par d'autres symptômes tels que rhume, toux, enrouement, maux de gorge et température élevée. Elle est provoquée par les virus du rhume – il en existe plus de 200 espèces – et est généralement inoffensive. La «vraie» grippe, appelée influenza, est une infection provoquée par les virus de l'influenza. Contrairement au refroidissement, elle survient brusquement et s'accompagne d'une forte fièvre et de douleurs articulaires intenses, mais pratiquement sans rhume. Elle peut être très dangereuse pour les groupes à risque comme les personnes âgées, les malades chroniques ou les femmes enceintes.