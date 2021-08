Pourquoi il ne faut JAMAIS laisser ton chien dans la voiture en été !

Aujourd'hui, dès 18h, Genève sera bloquée par la rencontre Biden-Poutine

Toute la rade de Genève sera bloquée le 16 juin. La circulation des gens et des véhicules sera suspendue dans la zone. Mais les restrictions commenceront déjà le 11 juin.

Le Conseil d'Etat genevois a indiqué, mercredi, avoir décidé a quoi allait ressembler la zone sécuritaire dans laquelle la circulation des gens et des véhicules sera suspendue pendant le sommet entre les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Joe Biden, le 16 juin, à Genève. Spoiler: toute la rade sera bouclée:

Le Conseil d'Etat est bien conscient que la mise en place d'une zone sécurisée va provoquer d'importantes perturbations. Il invite donc les entreprises et leur personnel à …