Votre chien (ou votre chat) a-t-il vraiment envie de partir en vacances avec vous?

Vous avez prévu des vacances? Parfait! Mais que faire de votre animal de compagnie? Voici quelques conseils.

Livie kundert / quattre pattes

Quel bonheur, les frontières ouvrent et nous pouvons enfin voyager à nouveau! Pour les propriétaires de chiens et de chats, il est plus que temps de commencer à planifier des vacances ensemble ou de trouver une alternative appropriée pour ton fidèle compagnon. Plus les préparatifs seront minutieux, plus les vacances seront détendues. Voici mes conseils pour des vacances réussies.

Prends ton chien avec!

Emmener son chien en vacances est une garantie de laisser des souvenirs impérissables, tant cela apporte de la joie au maître et à l’animal. Une fois la destination et le moyen de transport choisis, la planification détaillée peut commencer.

1. Choisir la destination

Toutes les destinations ne sont pas adaptées aux chiens, notamment en raison des conditions météo. S'il fait beaucoup trop chaud dans le pays de destination, le voyage devient rapidement un calvaire pour ton compagnon à quatre pattes.

Fais une petite liste avec les nombreuses questions qui surgissent au cours du processus de planification, telles que les règlements de quarantaine, les risques sanitaires éventuels, comme les parasites, surtout renseigne-toi sur les exigences spécifiques du pays concernant les chiens en public. Si les chiens ne sont pas autorisés dans les restaurants, les hôtels ou les plages, il est conseillé d'en tenir compte à l'avance. De plus, dans de nombreux pays, le port de la muselière dans les transports publics est obligatoire.

Prendre son chien en vacances garantit des souvenirs impérissables.

2. Choisir un moyen de transport adapté

Le mode de transport choisi aura bien sûr un impact sur le choix de la destination. Peu importe que le chien voyage en voiture, en ferry ou en train : il doit être préparé à temps à toutes les éventualités. Il s'agit, entre autres, de l'habituer au box de transport ou à des trajets en voiture plus longs. Je déconseille les voyages en avion avec ton chien, car ce type de transport est extrêmement stressant pour l'animal, surtout lorsqu’il voyage en soute.

3. Faire ses valises

Le document le plus important est bien sûr le carnet de vaccinations à jour, véritable sésame des frontières. Quelle que soit la destination, le chien doit être muni d'une micropuce et être enregistré. N’oublie pas également d’emmener :

Une trousse de premiers soins spécialement conçue pour l'animal



Une liste de vétérinaires et de cliniques sur le lieu de vacances

Les documents obligatoires exigés par les autorités des pays traversés ou visités

Des sacs à crottes

Une muselière

De la nourriture et de l'eau

Le doudou

La couverture préférée

N’oublie pas le carnet de vaccinations à jour de ton chien.

Les chats sont casaniers

La formule de vacances qui convient le mieux au propriétaire et à son chat est, bien entendu, une question de choix personnel. La seule option à éviter est de laisser le chat seul et sans surveillance, même s'il dispose de nourriture, d'eau et de bacs à litière adéquats. Si personne n’est disponible pour garder ton chat, il est préférable d'engager une personne fiable pour s'en occuper dans son environnement familier. Choisis quelqu’un qui a de l’expérience et surtout qui les aime et s’intéresse à leur bien-être. Idéalement, il faut passer deux fois par jour pour le nourrir, nettoyer sa litière et jouer un peu pour éviter l’ennui.

Les hôtels pour chiens et chats comme alternative

S'il n'est pas possible d'emmener ton chien en voyage ou de faire garder ton chat à la maison, les animaux peuvent également être accueillis dans une pension locale pour chiens ou chats. Toutefois, la qualité de ces établissements varie considérablement, alors renseigne-toi auprès de tes connaissances et pose des questions avant de réserver. Alors que les chiens sont heureux d'avoir d'autres partenaires de jeu, les chats préfèrent rester dans l'environnement social auquel ils sont habitués, donc évite de les confier à des inconnus. Dans une bonne pension, le personnel vous posera des questions sur le caractère de votre animal, ses besoins alimentaires, ses vaccinations et les détails vétérinaires.

