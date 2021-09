Blogs

Sur le net, les arnaques sont nombreuses et il est très facile pour une personne mal intentionnée de vendre des chiots venus de l’étranger et produits dans des conditions abominables. Fais le test pour mieux connaître les risques et reconnaître les signes !

Si tu t’es décidé à acheter un chien et que tu as jeté ton dévolu sur une race en particulier, tu vas bientôt commencer les cherches d’un chiot à adopter. Mais attention, le net regorge d'arnaques. Voici un test qui te permettra de ne pas te faire avoir. Bonne chance!

Quiz 1. Un éleveur responsable prend un accompte avant de te présenter le chiot pour évaluer ton sérieux. te demande de venir visiter l'élevage. ne te posera pas de questions sur ta situation de vie. Il respecte ta vie privée. 2. Quel âge doit avoir un chiot avant de pouvoir quitter l’élevage? 6 semaines 8 semaines 10 semaines 3. Quel est le signe qui doit t'alerter ? L'éleveur a un empêchement et veut te remettre le chien sur un parking. L'éleveur veut te montrer la maman chien. L'éleveur veut te faire signer un contrat de vente. 4. Quel âge doit avoir un chiot pour pouvoir entrer en Suisse ? 12 semaines 15 semaines 16 semaines 5. L'éleveur contacté sur le net vend plusieurs races de chiens. C'est un bon signe car il s'agit véritablement d'un éleveur expérimenté. un mauvais signe car l'élevage de chiens de race demande beaucoup de connaissances particulières, de place et de ressources. 6. Que faire si tu soupçonnes un commerce illégal de chiots ? Tu achètes le chien pour le sauver de ces malfaiteurs. Tu laisses tomber. Tu prends le plus de renseignements possibles avant de contacter les autorités.

Pile-poil est un partenariat de contenu avec QUATRE PATTES, fondation pour la protection des animaux

Tu t’intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n’ont pas de secret pour Livie Kundert, responsable de campagnes.



Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet: www.quatre-pattes.ch.



