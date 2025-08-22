assez ensoleillé21°
Suisse
Vaud

Vaud: Rebecca Ruiz doit s'absenter du gouvernement

La conseillère d'Etat Rebecca Ruiz doit s'absenter du gouvernement

Rebecca Ruiz, conseillere d&#039;Etat vaudoise, lors d&#039;une conference de presse au sujet des mesures prises suite a l&#039;analyse au sein du DFA ce vendredi, 21 mars 2025 a Lausanne. le Conseil ...
Atteinte par des problèmes de santé, la ministre sera absente quelques semaines.Keystone
La conseillère d’Etat vaudoise Rebecca Ruiz est en arrêt maladie depuis le 21 août et sera absente environ un mois. La ministre socialiste de la Santé et de l’Action sociale souffre de problèmes physiques nécessitant des investigations, selon l’Etat de Vaud, qui promet de communiquer davantage «en temps voulu».
22.08.2025, 12:3322.08.2025, 12:33
La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz sera absente durant environ un mois. La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) est en arrêt maladie depuis le 21 août. Dans un communiqué envoyé vendredi, l'Etat de Vaud évoque des «problèmes de santé physique qui nécessitent davantage d'investigation.» Aucune autre information n'est donnée sur l'état de santé de la ministre socialiste.

Le communiqué ajoute toutefois que, «dans un souci de transparence», des informations plus précises seront données «en temps voulu.» Contacté par Keystone-ATS, le service de communication du DSAS indique aussi ne pas pouvoir en dire plus actuellement.

Pour l'heure, l'absence de la Lausannoise est prévue pour une durée d'un mois. «Son retour se fera en concertation avec le corps médical», précise le communiqué.

Suppléance

Pendant son absence, son département sera géré par ses collègues Frédéric Borloz, pour les dossiers relatifs à Direction générale de la santé et au CHUV, et Vassilis Venizelos pour la Direction générale de la cohésion sociale.

Agée de 43 ans, Rebecca Ruiz a été élue au Conseil d'Etat vaudois en 2019 lors d'une élection complémentaire pour remplacer Pierre-Yves Maillard. Elle a auparavant été notamment conseillère nationale, députée au Grand Conseil et conseillère communale à Lausanne. (mbr/ats)

Video: watson
