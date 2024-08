Le général Guisan interdit la vente de cartes pendant la Seconde Guerre mondiale. Image: swisstopo / Musée national suisse

Vintage

Les sombres secrets des cartes en Suisse

Cartes secrètes, interdictions de vente et retouches: plusieurs mesures ont été prises dans le domaine de la cartographie suisse pour protéger les secrets militaires.

Felix Frey / musée national suisse

Plus de «Blogs»

L’Armée suisse a toujours protégé ses installations les plus importantes des regards indiscrets: dépôts de munition dissimulés dans des parois rocheuses, positions d’artillerie camouflées en chalets, usines d’armement entourées de forêts denses et aérodromes militaires encerclés de barbelés.

Cette discrétion a conduit à des objectifs contradictoires en matière de cartographie: les cartes topographiques censées reproduire la surface de la Terre aussi fidèlement que possible ne devaient toutefois pas trahir les secrets militaires. Au fil des décennies, l’Office fédéral de topographie (aujourd’hui swisstopo) ne cessa d’inventer des moyens de résoudre ce dilemme.

Le blog du Musée national suisse

blog.nationalmuseum.ch/fr

Des histoires passionnantes sur l'histoire de la Suisse plusieurs fois par semaine: on y parle des Romains, des familles d'émigrants ou encore des débuts du football féminin.

L’ennemi ne devait pas savoir d’où décollaient les avions militaires suisses. Image: Musée national suisse

Deux cartogra­phies, l’une officielle et l’autre secrète

La production cartographique officielle de la Suisse se scinda en deux dès la fin du XIXe siècle: une section publique et une section secrète. D’un côté, l’Office fédéral de topographie établit la cartographie officiellement en vigueur à ce moment-là, la carte Siegfried, à l’échelle 1:50'000 pour l’espace alpin et 1:25'000 pour le reste du pays. Ces cartes étaient en vente libre.

De l’autre côté, le Département militaire fédéral (DMF) élabora des cartes à l’échelle 1:10'000 strictement confidentielles répertoriant les fortifications militaires de 1888 à 1952. Contrairement à la carte Siegfried, elles ne couvraient pas l’ensemble du pays, mais se limitaient aux endroits stratégiques comme la région du Gothard ou le Coude du Rhône. L’armée positionnée au sein de ces fortifications militaires avait rapidement besoin de ces cartes, car l’échelle 1:10'000 était indispensable pour calculer avec précision les trajectoires des tirs d’artillerie.

L’importance de l’échelle: Andermatt en 1921 sur la carte Siegfried à l’échelle 1:50'000 (à gauche) et sur la carte des fortifications, confidentielle mais bien plus détaillée, à l’échelle 1:10'000 (1926). Source: Swisstopo/swisstopo

Pendant la Première Guerre mondiale, la situation hautement dangereuse conduisit le Département militaire à ne plus délivrer la carte Siegfried, auparavant en libre accès, que sur présentation d’une autorisation spéciale, l’objectif étant de compliquer l’accès des espions étrangers aux cartes suisses récentes. Si les restrictions de vente furent levées en 1919, elles réapparurent 20 ans plus tard sous une forme encore plus stricte.

Peu après le début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, le commandant en chef de l’Armée suisse Henri Guisan constata «que certains manifestaient un intérêt pour les cartes suisses qu’il convenait de surveiller». Cette observation ne tombait pas du ciel: l’état-major suisse avait déjà soupçonné la Wehrmacht en mai 1939 de commander des cartes suisses via une adresse de couverture à Berlin.

Henri Guisan s’inquiétait par ailleurs du fait que les réserves de cartes suisses «ne suffisent pas pour répondre aux besoins exceptionnels de réapprovisionnement, ni même pour fournir un second lot de nouvelles cartes aux états-majors et unités autorisés.» Pas de guerre possible sans connaissance du terrain: toute carte disponible devait donc être réquisitionnée et remise à l’armée au nom d’une stratégie défensive.

En octobre 1939, le Conseil fédéral réagit à la pénurie de cartes et au problème de la confidentialité en interdisant la vente et l’exportation des cartes de la Suisse à l’échelle 1:1'000'000 ou supérieure. La reproduction d’informations cartographiques fut également interdite dans les livres, les journaux et même sur les cartes postales. Ces mesures, qui revenaient à une opération de grande envergure de censure des cartes, ne furent levées qu’à l’été 1945, à la fin de la guerre.

Le général Guisan fit en sorte que les cartes du pays ne soient plus en vente pendant la Seconde Guerre mondiale. Image: Bibliothèque Am Guisanplatz

Des données classées secrètes pendant la Guerre froide

La stratégie de traitement des données spatiales sensibles changea après la Seconde Guerre mondiale. La production des cartes confidentielles des fortifications fut interrompue en 1952 et aucune nouvelle interdiction de vente ne fut prononcée pour les cartes officielles: la carte Siegfried et la carte nationale qui lui succéda à partir de 1938 furent disponibles à partir de 1945 en version intégrale et en vente libre. Ce changement était dû à la paix retrouvée en Europe, mais aussi au constat que les interdictions de vente n’empêchaient guère les autres Etats de se procurer les cartes souhaitées.

Après 1945, la stratégie de confidentialité cartographique consista plutôt à dissimuler de manière ciblée les installations militaires importantes. Les aérodromes militaires, barrages antichars, usines d’armement et autres équipements stratégiques disparurent des cartes.

Les bâtiments du complexe secret et fortifié (abandonné en 1995) près de Dailly (VD) étaient encore visibles sur la carte Siegfried de 1940. Ils furent retirés de la première édition de la carte nationale au 1:25'000 de 1962. Source: swisstopo/swisstopo

Avec ou sans chalet?

Une fois les objets sensibles rayés de la carte, la question de la confidentialité semblait a priori réglée. Or des discussions enflammées éclatèrent pour décider de ce qu’on devait dissimuler ou non.

Dans les années 1970, un groupe d’objets posa un véritable casse-tête: dans le cas des installations militaires camouflées en équipements civils, par exemple une position d’artillerie dissimulée derrière une façade de chalet, la confidentialité cartographique pouvait induire le contraire de ce qui était visé. Si, sur place, un espion apercevait un chalet qui ne figurait pas sur la carte, cela le désignait d’autant plus comme objet militaire. C’est pourquoi ces installations retrouvèrent leur place sur les cartes à partir de 1978.

Le bunker des mitrailleuses de la forteresse de Fuchsegg, en contrebas du col de la Furka, fut camouflé en installation civile et ne resta donc absent des cartes que jusqu’en 1978, comme le montre cette carte de 1975. Image: swisstopo

Abracadabra: Un bâtiment apparaît tout à coup sur la carte de 1980! Image: swisstopo

L’année 1978 marqua non seulement l’apparition d’un élément sur la carte, mais aussi la disparition d’un autre. Dans les années 1970, le risque d’attentats terroristes avait considérablement augmenté en Suisse. Les conduites forcées des centrales hydroélectriques furent donc rayées des cartes afin que leur représentation ne facilite pas les actes de sabotage. Cette dissimulation fut maintenue jusqu’au tournant du siècle.

Déjà pendant la Guerre froide, certains commencèrent à émettre des doutes sur l’efficacité de la dissimulation cartographique. C’est finalement une avancée technologique qui fut à l’origine d’un changement de pratique: vers 1990, la télédétection par satellite était si aboutie que cela avait de moins en moins de sens de dissimuler des objets sur une carte. S’obstiner dans cette pratique aurait même pu se révéler contre-productif en attirant l’attention précisément sur les objets manquants sur la carte.

Par conséquent, de nouvelles ordonnances et directives basées sur un principe de visibilité furent adoptées à partir de 1991. Cela signifiait que si des installations étaient visibles à la surface de la Terre, elles devaient figurer sur une carte. Ce principe s’avéra bel et bien valable puisqu’il est encore appliqué aujourd’hui.

Espace et temps Cet article avait été publié initialement dans la rubrique «Espace et temps» du site de l’Office fédéral de topographie swisstopo. Des chapitres passionnants de l’histoire cartographique y sont régulièrement présentés.