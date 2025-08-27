Accord sur un plan social trouvé à l'aéroport de Zurich

Le syndicat SSP et le prestataires de service au sol Airline Assitance Switzerland (AAS) à l'aéroport de Zurich se sont mis d'accord sur un plan social. Le personnel d'AAS s'était mis en grève car l'entreprise avait annoncé la fin de ses activités à Zurich.
27.08.2025, 18:4327.08.2025, 18:43
Les employés avaient décidé de cesser le travail avec le soutien du SSP Trafic aérien après qu'AAS a refusé d'élaborer un plan social, indique le syndicat mercredi dans un communiqué.
Pour le syndicat, cette grève a été couronnée de succès car les employés bénéficieront désormais d'un plan social. Presque toutes les revendications du SSP ont été satisfaites.
Le plan social négocié prévoit des mesures adaptées aux différentes opportunités et possibilités des employés, écrit de son côté AAS dans un communiqué. L'accent est mis sur la poursuite de l'emploi des salariés auprès d'autres entreprises de services d'assistance en escale. La plupart des quelque 210 employés réussiront à changer d'emploi, à condition qu'ils le fassent avant la fin du mois d'octobre. (sda/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Des jets de combats suisse atterrissent sur l'autoroute
1 / 8
Des jets de combats suisse atterrissent sur l'autoroute
Du 4 - 6 juin 2024, les Forces aériennes suisses testeront leur dispositif de défense sur l’autoroute A1 dans le canton de Vaud. L’objectif de l’armée est de tester sa capacité à décentraliser ses moyens de défense aérienne. Du coup, on a ressorti les images d'archives...
source: keystone / str
Ceci pourrait également vous intéresser:
Une petite centaine de personnes ont participé mercredi à Corcelles (NE) à une marche blanche silencieuse à la mémoire des victimes du féminicide et du double homicide survenus la semaine dernière. L'auteur présumé est accusé de l'assassinat de son épouse ainsi que de ses deux filles.
Le cortège est parti en début d'après-midi de la cour du collège des Safrières, à Cormondrèche, avant de faire un tour dans les localités. Ensuite, il est arrivé devant la maison de la famille à Corcelles où est survenu le drame du 19 août. Beaucoup d'enfants comptaient parmi les participants.