Accord sur un plan social trouvé à l'aéroport de Zurich

Le syndicat SSP et le prestataires de service au sol Airline Assitance Switzerland (AAS) à l'aéroport de Zurich se sont mis d'accord sur un plan social. Le personnel d'AAS s'était mis en grève car l'entreprise avait annoncé la fin de ses activités à Zurich.
27.08.2025, 18:4327.08.2025, 18:43
Les employés avaient décidé de cesser le travail avec le soutien du SSP Trafic aérien après qu'AAS a refusé d'élaborer un plan social, indique le syndicat mercredi dans un communiqué.

Pour le syndicat, cette grève a été couronnée de succès car les employés bénéficieront désormais d'un plan social. Presque toutes les revendications du SSP ont été satisfaites.

Grève d'une partie du personnel au sol à l'aéroport de Zurich

Le plan social négocié prévoit des mesures adaptées aux différentes opportunités et possibilités des employés, écrit de son côté AAS dans un communiqué. L'accent est mis sur la poursuite de l'emploi des salariés auprès d'autres entreprises de services d'assistance en escale. La plupart des quelque 210 employés réussiront à changer d'emploi, à condition qu'ils le fassent avant la fin du mois d'octobre. (sda/ats)

Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude

Une marche blanche après le triple homicide de Corcelles (NE)
Une petite centaine de personnes ont participé mercredi à Corcelles (NE) à une marche blanche silencieuse à la mémoire des victimes du féminicide et du double homicide survenus la semaine dernière. L'auteur présumé est accusé de l'assassinat de son épouse ainsi que de ses deux filles.
Le cortège est parti en début d'après-midi de la cour du collège des Safrières, à Cormondrèche, avant de faire un tour dans les localités. Ensuite, il est arrivé devant la maison de la famille à Corcelles où est survenu le drame du 19 août. Beaucoup d'enfants comptaient parmi les participants.
L’article