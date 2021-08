Blogs

Suisse

En avion ou en voiture, comment voyager avec ses animaux?



ça roule

En avion ou en voiture, comment voyager avec ses animaux?



Ça y est, c'est (encore) l’été! Cap sur les vacances. Mais comment transporter un chien, un chat ou un autre animal? Pour eux, le trajet vers la plage ou la montagne n’a pas tout à fait la même saveur.

Martin Bolliger Martin Bolliger Suivez-moi Se désabonner

Pensez à eux! Vraiment

Mer, montagne ou même roadtrip, aucun doute : les déplacements, c’est cool. Enfin, tout dépend du point de vue. Pour les humains, oui, c’est sûr. Mais à vue de truffe, c’est une tout autre affaire.

Pour le chat Félix, le cochon d'Inde Wheely ou le cheval Prince, « voyager » rime avec « bruits », « secousses », « chaleur » et « confinement ». Bonjour l’angoisse ! Déjà que ce n’est pas drôle de devoir se faire balader dans une caisse ou en laisse, voire avec une muselière, dans les transports publics, puisque c'est obligatoire pour les chiens dans certains endroits. Mais alors les quelques cinq heures de voiture jusqu’à la Côte d'Azur... et que dire d'un voyage en avion?



Là où son maître voit « les Bronzés », l'animal redoute «Voyage au bout de l’enfer». Comment serait-il envisageable pour lui de se détendre?

Alors que les humains considèrent chiens, chats, perruches ou canaris comme des membres de la famille pendant tout le reste de l’année, il suffit qu’ils les fassent monter dans un moyen de transport pour que ces « meilleurs amis » soient soudainement relégués au rang de « choses ».

En avion

Le transport d’animaux est soumis à la réglementation de l'Association du transport aérien international (IATA– www.iata.org). Mais, seuls les membres de l’IATA (comme Swiss et Edelweiss Air) sont tenus de se conformer à ces directives, qui définissent entre autres la taille et la nature des conteneurs de transport. Les compagnies d’aviation édictent aussi leurs propres réglementations, qui peuvent être très différentes.

C’est par exemple le poids de Snoopy, Félix et Wheely et la taille de leur conteneur de transport qui déterminent s’ils peuvent voyager en cabine avec la famille ou en soute avec les bagages.

«Les chiens aux fonctions protectrices ou auxiliaires, comme les chiens d’aveugle, sont autorisés à embarquer avec le passager qu'ils escortent.»

En voiture

L'animal devient un chargement au regard de la loi sur la circulation routière. Un truc qui doit être « solidement arrimé pour ne pas risquer de blesser quelqu’un, ou de gêner la conduite».



Image: Shutterstock

Divers véhicules permettent de transporter le cheval Prince, comme pour les poneys. Mais, ils doivent au préalable avoir été contrôlés par l'Office de la circulation routière pour confirmer qu'ils sont en état de rouler, pèsent jusqu’à 3,5 tonnes et que l’inscription «transport de chevaux» y est apposée. Par contre, c'est au détenteur du véhicule et au conducteur de connaître et de respecter les réglementations en vigueur (l'état des rampes, les dimensions minimales, etc.) qui relevent de la loi fédérale sur la protection des animaux.

Et durant le transport, un cheval, un poney, comme un âne doit disposer de suffisamment de litière et être attaché par un licol. Il est par contre interdit de l’attacher par un dispositif fixé autour de son cou, ou un licol à nœud coulant.

Pédale douce sur le volume

Qu'il soit transporté dans un van ou dans une cage suffisamment spacieuse dans le coffre - avec suffisamment de litière et d'eau -, l'ami à poils, plumes ou écailles devra être tenu loin des courants d'air et le volume sonore de son environnement lors du transport devra être surveillé pour ne pas risquer de l'effrayer - leur ouïe est, pour beaucoup d'espèces, bien plus fine que celle des humains.

Il va de soi que la conduite doit être adaptée au transport d'animaux, dont le niveau de stress peut augmenter rapidement lors des manoeuvres.



«En route, les pauses techniques réclamées par les enfants sont extrêmement appréciables pour permettre aux animaux de se dégourdir les pattes, de se nourrir et d'obtenir quelques câlins pour les calmer et rassurer.»

Attention à la chaleur

Dernier point, et pas des moindres : la climatisation c’est top… tant que la voiture roule. Le hic, c’est qu’en été, dès qu’elle est arrêtée, la température grimpe. Alors pour les animaux, l'habitacle qui ressemblait à un bungalow semi-climatisé se transforme en sauna de coffre! Car, la température dans une voiture parquée en plein soleil atteint vite 45 degrés et plus, peu importe la couleur de la carrosserie et même si les fenêtres restent entrouvertes.



Une fois toutes les précautions prises, Snoopy, Félix, Wheely et Prince devraient supporter le trajet.



Passer la douane avec son animal Vaccins, puces et attestation vétérinaire L’importation d’animaux en Suisse est soumise à des dispositions douanières et vétérinaires, parfois très sévères, pour prévenir des maladies animales. Chiens, chevaux et chats doivent être porteurs d’une micropuce électronique conforme aux normes ISO européennes. Toutes les vaccinations nécessaires doivent avoir été effectuées et figurer sur le passeport européen pour animaux de compagnie qui voyagent. Pour traverser une frontière avec un cheval, une autorisation du service vétérinaire cantonal est indispensable. Cette exigence est liée au règlement européen 01/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport. Seuls les jeunes animaux (chiens ou chats) peuvent entrer sur le territore national sans vaccination contre la rage, s'ils ont moins de 12 semaines et en présence de leur mère ou au bénéfice d’une attestation du vétérinaire qui confirme qu’ils ont toujours vécu sur le lieu de leur naissance et n’ont jamais été en contact avec des animaux sauvages présentant un risque de rage.



Les chiens sont plus choux que les chats Vidéo: watson