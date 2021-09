Blogs

Comment prendre soin d'un hérisson et l'aider à passer l'hiver



Tu veux aider les hérissons à passer l’hiver? Voici quelques conseils avisés

Découvre comment tu peux aider les hérissons efficacement pendant l’automne et l’hiver.

Livie kundert / quattre pattes

L’automne arrive, les hérissons trouvent de moins en moins de nourriture et la période d'hibernation approche. Ils ont donc besoin de trouver un abri pour passer l’hiver. Si tu souhaites les aider à survivre jusqu’au printemps, voici quelques informations importantes.

Pile-poil est un partenariat de contenu avec QUATRE PATTES, fondation pour la protection des animaux. Tu t’intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n’ont pas de secret pour Livie Kundert, responsable de campagnes.Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet: www.quatre-pattes.ch

Il s'agit d'un contenu non-payant.

Les hérissons et l'hibernation

Les hérissons sont protégés dans tous les pays européens. Ils ne peuvent être ni capturés, ni retirés de leur environnement naturel, sauf s'ils sont malades, blessés ou orphelins. Si tu en trouves un, contacte un vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage afin d'obtenir des conseils ciblés et déterminer la marche à suivre.

Les hérissons sont en hibernation de la mi-novembre jusqu'au mois de mars. Leurs fonctions corporelles sont alors au minimum. Ils peuvent survivre jusqu'à six mois sans nourriture grâce à l'énergie fournie par leurs réserves, c'est-à-dire les aliments qu'ils ont mangés.

Observe toujours le hérisson avant d'agir

Les hérissons sont des animaux nocturnes. Seuls ceux qui sont blessés, malades ou orphelins sortent de leur tanière pendant la journée et peuvent avoir besoin d'aide pour survivre.

Il ne faut pas les retirer de leur environnement naturel, même s’ils ont l’air faibles.

Peu de jeunes hérissons sont véritablement abandonnés. Leur mère les laisse parfois seuls pendant quelques heures afin de chercher de la nourriture. Si tu trouves un hérisson qui semble abandonné, observe-le de près avant de prendre soin de lui.

Par contre, si le hérisson est blessé, appelle un spécialiste au plus vite!

«En principe, il ne faut pas retirer un hérisson de son environnement naturel, même s’il te semble affaibli.»

Protège-le dans ton jardin

Laisse un tas de compost dans ton jardin entre octobre et mars. Les hérissons et d’autres animaux seront reconnaissants. Les tas de brindilles et de feuilles, ainsi que les haies et les arbustes leur offrent un refuge et une protection contre le vent et les intempéries. Attention quand tu utilises la souffleuse, l’aspirateurs de feuilles, la tondeuse et autres dispositifs, tu pourrais blesser des hérissons ou d’autres mammifères qui s’y cachent! La maison et le jardin recèle de dangers pour les hérissons. Tu peux prendre quelques mesures pour les protéger efficacement:

Installe des barreaux ou des grilles sur les fenêtres des caves et les bouches d'aération.

Insère des briques entre les marches d'escalier afin que les hérissons puissent les gravir plus facilement.

Dépose une planche en bois dans les étangs pour leur permettre de sortir de l'eau en toute sécurité.

«Laisse un tas de compost dans ton jardin entre octobre et mars.»

Contacte directement un spécialiste des hérissons

Quiconque prend soin d'un hérisson blessé ou affaibli est tenu, en vertu de la loi sur la protection de la nature, de s'adresser dès que possible à un spécialiste du hérisson qualifié. Ce dernier décidera alors si l'animal a besoin d'une aide vétérinaire ou s'il peut être remis en liberté.