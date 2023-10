Le Jeep Grand Cherokee passe à une unique motorisation hybride rechargeable. Image: Jeep

Le Jeep Grand Cherokee passe à l'électrique: on a testé

Les temps changent et le Grand Cherokee troque ses motorisations thermiques pour un unique bloc hybride rechargeable. Tour du propriétaire.

Jerome Marchon

Le Grand Cherokee semblait faire de la résistance à l'électrification alors que le reste de la gamme Jeep s'est convertie à l'hybridation ou au 100% électrique pour l'Avenger. Il est vrai que l'Américain s'électrifie tardivement par rapport à ses concurrents européens. Et pour l'occasion le Jeep Grand Cherokee se pare de nouveaux atours sous nos latitudes, les mêmes que la bête arbore outre-Atlantique depuis 2021.

Format XXL

Le nouveau Grand Cherokee affiche des cotes respectables: 4,92 m en longueur et 1,98 m en largeur. Voilà qui promet quelques sueurs froides dans les parkings.

Des dimensions respectables. Image: Jeep

A bord, en revanche, on ne semble pas profiter de l'espace que laisse suggérer l'encombrement extérieur. L'habitabilité à l'arrière est correcte alors que le coffre dispose de 533 litres, des valeurs dans la moyenne de la catégorie. Le modèle essayé, baptisé «Summit Reserve» est le haut de gamme. Les sièges larges à l'avant offrent un excellent confort et la sellerie proposée apparaît très qualitative et valorisante.

Les meilleures places sont à l'avant. Image: Jeep

La présentation se veut moderne, avec pas moins de trois écrans sur la planche de bord: un pour l'instrumentation, un second pour les commandes annexes sur la console centrale et un troisième face au passager, façon Ferrari ou Porsche. On apprécie également les quelques boutons physiques pour certaines fonctions.

Bois, cuir et aluminium côtoient le plastique dans l'agencement. Image: Jeep

Si le dessin de l'agencement fait mouche, on regrettera une qualité des matériaux très inégale, comme ce faux bois sur le volant qui côtoie du vrai sur le reste des placages; à allègrement 100'000 francs l'engin, c'est tout de même un peu indigne. Bon point en revanche pour l'assemblage qui ne laisse transparaître aucun bruit de mobilier.

S'acheter une vertu

C'est en définitive sous le capot que la révolution a lieu. Exit les V6 et V8 si envoûtants, place à un unique 4-cylindres turbo de 2 litres accolé à deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 17,3 kWh. L'ensemble développe une puissance maxi de 380 ch et un couple de 400 Nm distribués comme il se doit sur les quatre roues via une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Jeep promet près de 50 km d'autonomie 100% électrique alors que la consommation est officiellement à 3 l/100 km (WLTP). Dans les faits, elle oscille plutôt autour des 7 l/100 km avec la batterie chargée et bondit à 10 l/100 km voire plus une fois les électrons consommés… Il y a tout de même plus de 2,5 tonnes à tracter!

Jusqu'à 50 km d'autonomie 100% électrique. Image: Jeep

Tout doux

Notre galop d'essai entre Zurich et Saint-Moritz a permis de mettre en exergue les qualités et défauts de ce Grand Cherokee. Il est indéniablement une machine à voyager. Le confort global sur autoroute est de haut niveau, petite mention spéciale pour la sono signée McIntosh d'excellente qualité. C'est dans les parties sinueuses que le bilan se ternit. La masse importante de l'engin se fait énormément ressentir à chaque virage, mais également au freinage. Rien d'anormal pour ce genre de véhicule, mais le Jeep se montre moins perfectionné et agile que ses concurrents allemands par exemple. Et le passage en mode Sport n'améliore pas le constat.

Le Grand Cherokee est incontestablement une bête à voyager, en douceur et souplesse. Image: Jeep

Et puis il y a aussi l'agrément mécanique du système hybride, qui, s'il ne manque pas d'efficacité, se montre en revanche d'une finesse toute relative; le son du 4-cylindres est quelconque et la transmission semble par moment se perdre dans les changements de rapports. Il conviendra dès lors d'adopter une conduite en bon père de famille sur le réseau secondaire.

Nous n'avons en revanche pas pu tester les qualités en franchissement du Grand Cherokee. Mais connaissant les compétences de la marque, l'équipement présent à bord et l'apport du couple électrique, il ne fait nul doute que le Grand Cherokee figure parmi les références de la catégorie dans cet exercice.

A vous les grands espaces! Image: Jeep

L'arrivée tardive de l'hybridation sur le Grand Cherokee le met aux prises avec les Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Volvo XC90 ou Range Rover Sport qui ont étrenné depuis longtemps cette propulsion, voire grandement améliorée depuis leurs débuts. Avec ses prestations très honnêtes, mais perfectibles en certains points, le Jeep Grand Cherokee ne révolutionne pas le segment.

Il pourra par contre compter sur un prix un tantinet plus doux que la concurrence, un équipement ultra-complet et des prestations proverbiales en tout-terrain – bien que le 99% de la clientèle l'emmènera tout au plus sur des chemins gravillonnés. Les tarifs de base du Jeep Grand Cherokee s'échelonnent entre 94 400 et 111 900 francs suivant la finition.

