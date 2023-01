2023, une année riche en nouveautés électriques! Bild: Shutterstock

Watts On

18 nouveautés électriques pour 2023 (spoiler: le programme est chargé)

2023 s’annonce riche. Plusieurs modèles électriques sont déjà connus, d’autres feront leurs débuts dans les 12 mois à venir. Voici un panorama – non-exhaustif – des réjouissances qui nous attendent.

Jerome Marchon

Les constructeurs redoublent d’effort afin d’élargir leur gamme de véhicules électriques. Qu’ils soient traditionnels ou nouveaux-venus, tous ont pour ambition de répondre à la demande croissante, des citadines aux véhicules de luxe.

Abarth 500e

Le Scorpion a piqué la Fiat 500e de son venin électrique. La puissance passe à 155 ch, l’ambiance est garantie par un générateur de son qui reproduit à l’intérieur et à l’extérieur le grondement caractéristique des Abarth thermiques.

Abarth 500e Bild: Abarth

Aiways U6

Déjà présent depuis plus d’une année en Suisse avec son SUV U5, Aiways double la mise en 2023 avec l’U6. Le constructeur chinois propose un SUV coupé de 4,80 m de long, doté d’un moteur de 218 ch et 405 km d’autonomie grâce à sa batterie de 63 kWh. Prix de base: 47 490 francs.

Aiways U6 Bild: Aiways

Audi Q8 e-tron

En novembre dernier, Audi levait le voile sur son nouveau Q8 e-tron, qui prend la site du «e-tron » premier du nom. Décliné aussi en version « Sportback». Les puissances vont de 340 ch/664 Nm (Q8 50) à 503 ch/973 Nm (SQ8), en passant par 408 ch/664 Nm (Q8 55). Les autonomies théoriques s’échelonnent entre 491 et 600 km suivant la silhouette et la motorisation. Prix de base: 87 900 francs.

Audi Q8 e-tron Sportback et Q8 e-tron Bild: AUDI AG

DS 3

La petite française premium reçoit une nouvelle motorisation augmentée à 156 ch et une batterie qui gagne 4 kWh, à 54 kWh, en plus d’un subtil restylage. Son autonomie s’élève désormais à 402 km et son tarif débute à 44 600 francs.

DS 3 E-Tense Bild: DS Automobiles

Hyundai Ioniq 6 et Kona

Modèle très attendu, la Hyundai Ioniq 6 fera ses débuts commerciaux en 2023. L’occasion de constater si le ramage vaut son plumage pour le moins original. Deux motorisations sont proposées, 229 ch (2WD) dès 64 900 francs et 325 ch (4x4) dès 68 900 francs.

Hyundai Ioniq 6 Bild: Hyundai

En 2023, Hyundai renouvellera aussi son Kona qui adoptera un style plus dynamique et statutaire. Il gardera son offre diversifiée de motorisations thermique, hybride et 100% électrique.

Hyundai Kona Electric Bild: Hyundai

Jeep Avenger

Dévoilé en octobre dernier au Mondial de Paris, le Jeep Avenger fait entrer la marque dans la propulsion 100% électrique. Il profit de la même motorisation que les autres productions du groupe Stellantis, 156 ch, pour une autonomie d’environ 390 km.

Jeep Avenger Bild: Jeep

Kia EV9

Le SUV de grande taille de Kia, l’EV9, sera présenté au printemps prochain. La marque annonce une autonomie d’environ 480 km et un temps de recharge de 10 à 80% en 20 minutes maxi.

Kia EV9 Bild: Kia

Lexus RZ 450e

Au printemps, Lexus commercialisera son SUV électrique RZ 450e. Doté de deux moteurs développant 313 ch au total pour une autonomie avoisinant les 400 km. Autre nouveauté : son volant «papillon» semblable à celui d’une Formule 1.

Lexus RZ 450e Bild: Lexus

Lotus Eletre

Lotus investit le segment des SUV électriques avec son Eletre. Au programme, de la sportivité exacerbée grâce à une puissance jusqu’à 900 ch, une autonomie jusqu’à 600 km et une batterie de radars, lidars et caméras pour une sécurité maximale. Prix de base: 116 090 francs

Lotus Eletre Bild: Lotus

Maserati Grecale et Gran Turismo Folgore

S’engageant en Formule E dès cette saison, Maserati lancera deux modèles 100% électriques «Folgore» ; le SUV Grecale de 544 ch/800 Nm avec une batterie de 105 kW et la Gran Turismo (photo), qui fait son grand retour, avec paraît-il, au minimum 750 ch/1350 Nm de couple. Ca foudroye !

Maserati Gran Turismo Folgore Bild: Maserati

Mercedes-Benz EQE SUV

Dans la foulée du grand EQS SUV, la taille d’en-dessous, EQE SUV, arrivera sur les routes courant 2023 avec des puissances entre 292 ch/765 Nm et 476 ch/858 Nm pour la version AMG. Prix de base: 106'800 francs.

Mercedes-Benz EQE SUV Bild: MediaPortal Mercedes-Benz AG

Mini

Pas moins de trois nouveautés électriques sont attendues pour 2023 chez Mini : la Mini Electric 3-portes recevra une mise à jour. Elle sera rejointe par le Countryman qui adopte aussi une propulsion 100% électrique, puis par la version définitive du concept Aceman (photo).

Mini Aceman Concept Bild: Mini

Opel Astra Electric

La compacte allemande se déclinera au printemps en propulsion 100% électrique, tant sur la berline que le break. Elle recevra le bloc moteur de 156 ch associé à une batterie de 54 kWh, commune aux marques du groupe Stellantis. Dans la foulée, le Mokka Electric adopte la même motorisation.

Opel Astra Electric Bild: Opel

Peugeot e-308

A l’instar de sa cousine allemande l’Opel Astra, la Peugeot 308 passera aux électrons avec le bloc de 156 ch et sa batterie de 54 kWh. Au passage, la e-208 sera également mise à jour avec ce nouveau moteur.

Peugeot e-308 Bild: Peugeot

Polestar 3

Troisième modèle du constructeur sino-suédois, la Polestar 3 se décline sous la forme d’un SUV. Sous son capot, deux motorisations électriques de 489 ch/840 Nm ou 517 ch/910 Nm alimentés par une batterie de 111 kWh. Le prix de base s’élève à 99 900 francs.

Polestar 3 Bild: Polestar

Rolls-Royce Spectre

On a beau être la marque la plus luxueuse du marché et l’une des plus anciennes avec 120 ans au compteur, on n’échappe pas à l’électrification ! Rolls-Royce lancera en 2023 la Spectre, majestueux coupé qui troque son habituel V12 pour une motorisation électrique de 585 ch/900 Nm et une autonomie de 520 km. Le prix? Autour des EUR 400 000 francs avant de formuler le moindre caprice de personnalisation.

Rolls-Royce Spectre Bild: Rolls-Royce

Volvo EX90

Partageant la plateforme de la Polestar 3, l’EX90 de Volvo hérite des mêmes performances et une autonomie annoncée par le constructeur de 600 km. Le Volvo EX90 se dote en outre d’un arsenal de capteurs, caméras et radars, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, le tout géré par une informatique inédite pour en faire le véhicule le plus sûr qui soit. La vision du constructeur est «zéro mort» à bord de l’un de ses véhicules. Prix de base: 114 800 francs.

Volvo EX90 Bild: Volvo

Volkswagen ID.3 et ID.7

VW rafraîchira déjà le style et la qualité – très critiqués – de son ID.3. En outre, la limousine ID.7 (photo), présentée dans sa version quasi définitive la semaine dernière, devrait arriver sur le marché dans quelques mois.

Volkswagen ID.Aero Concept Image: Volkswagen AG

Et quoi d'autre?

Vous en voulez encore? Alors il se murmure d’autres nouveautés à venir, notamment la BMW i5 (Série 5 électrique) ou la Citroën ë-C4 X, pendant aux chevrons de la Peugeot 408, ainsi que la deuxième Honda 100% électrique, le SUV e:ny1, déjà commercialisé en Chine. Ford devrait présenter le fruit de son partenariat avec Volkswagen sur la base de la plateforme MEB du constructeur allemand. Enfin, nous devrions – enfin! – voir apparaître la nouvelle mouture 100% électrique du Porsche Macan, qui remplacera la version thermique actuelle.

Mentionnons également l’arrivée prochaine de quelques nouvelles marques sur me marché, à commencer par l’Américain Lucid – qui a déjà ouvert un showroom à Genève -, les Chinois de BYD dont les pourparlers avec des agents helvétiques sont très avancés ainsi que Fisker qui nous revient avec son SUV Ocean.

Le millésime 2023 s’annonce on ne peut plus intéressant !

A propos de l'auteur