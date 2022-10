La 308 est le modèle phare de la gamme Peugeot. image: Peugeot

Watts On

L’hybride familiale: on a testé la Peugeot 308 GT SW PHEV

La lignée «300» chez Peugeot, c’est près de 90 ans de succès. Neuf décennies à motoriser les familles au quotidien ou sur la route des vacances. La dernière génération, la 308 lancée fin 2021, se dote pour la première fois d’une motorisation hybride rechargeable. Pertinente?

Jerome Marchon

La 308 est le modèle phare de Peugeot. Compacte pétrie de qualités, elle prend, à chaque itération, un peu plus de galons vers le premium. Sur le plan stylistique, la 308 lancée en 2021 en jette avec sa carrosserie parsemée de plis et nervures et son regard acéré. Le lion du logo, pour l’occasion avec un nouveau graphisme inspiré du passé, s’hypertrophie au centre d’une calandre imposante. La ligne particulièrement dynamique de cette version break est à saluer à ce niveau de gamme. Homogène et athlétique, on est loin de certaines réalisations aux airs de compacte affublée d’un sac à dos. Bien joué!

Galbes prononcés et dessin homogène, en break la Peugeot 308 attire aussi l'oeil. image: Peugeot

On s’y sent bien

L’intérieur fait montre de la même modernité. L’ensemble de l’habitacle respire la qualité, les matériaux sont de bon goût. Les lignes sont tendues, l’agencement « i-cockpit », comprenez petit écran d’instrumentation surélevé, volant de petit diamètre et écran central pour les commandes secondaires est reconduit. Si la position de conduite idéale est toujours difficile à trouver, l’interface du centre névralgique sur la console centrale se met au goût du jour: très réactive, elle est entièrement personnalisable façon smartphone avec des widgets.

Mieux, un écran secondaire accueille les raccourcis bienvenus – doublés pour certains par des touches physiques – pour les fonctions de la climatisation et l'autoradio, dont l’accessibilité simplifiée est primordiale.

Un habitacle moderne et raffiné. image: Peugeot

Les sièges avant, enveloppants, sont labellisés AGR, qui certifie leur ergonomie pour le dos. Les passagers arrière, en revanche, sont moins bien lottis. Certes l’empattement est en hausse de plus de 5 cm, mais l’espace qui leur est dévolu reste compté. Le volume de la malle, de 548 litres est correct, ce d’autant qu’il s’étend jusqu’à 1574 litres banquette rabattue.

Etonnante frugalité mais prix gourmand

Cette 3e génération de 308 permet d’accueillir tous les types de motorisations: essence, diesel, hybride rechargeable et même 100% électrique depuis une dizaine de jours. Nous avons jeté notre dévolu sur la mouture hybride rechargeable de 225 ch. Une version de 180 ch est également disponible.

Sur le papier, ce groupe de 225 ch affiche des performances intéressantes, notamment un couple généreux de 360 Nm. La batterie de 12,4 kWh promet une autonomie d’environ 60 km en tout électrique; dans les faits, il nous a été impossible de parcourir plus de 48 km… Dont acte.

Confort et précision de conduite, la Peugeot 308 est un parfait compagnon de route. image: Peugeot

En revanche, c’est en mode hybride que la 308 PHEV épate, à la condition sine qua non de jouer le jeu de la recharge la plus fréquente possible. A la conduite, les transitions entre fonctionnement électrique et thermique se font en douceur et sans à-coups. On prend même du plaisir à mener notre 308 avec un brin de dynamisme, même si son poids élevé se fait vite ressentir.

Conduite normalement, rechargée souvent, la 308 PHEV nous a gratifié de consommations mini, rarement au-dessus des 3.7 l/100 km en usage mixte sur de longs parcours. Et ça, c’est un vrai tour de force pour une familiale. Comme quoi, les PHEV ne sont pas des gouffres à essence dès qu’on joue le jeu qu’ils nous imposent.

image: Peugeot

Offerte à partir de 46'300 francs, cette 308 GT SW PHEV 225 ch nécessite de puiser dans la liste des options pour être le parfait compagnon de famille. Ce qui aura pour effet de dépasser les 50'000 francs. C’est pas donné, certes, mais c’est le prix à payer pour une familiale cossue, confortable, agréable à emmener et frugale.

