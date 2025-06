Le prince Philip menant son attelage: un gentleman plutôt qu’un sportif. Photo prise lors de l’ouverture du Championnat du monde d’attelage à quatre chevaux aux Pays-Bas, en août 1982. Image: Archives nationales néerlandaises

Vintage

Quand le prince Philip a été accusé de tricherie en Suisse

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth et père de l’actuel roi d’Angleterre, séjourna régulièrement en Suisse, bien plus souvent que sa femme. En 1981, il participa par exemple au Championnat d’Europe d’attelage à quatre chevaux, qui avaient lieu à Zoug – et mit, au passage, le jury dans une posture délicate.

Michael van Orsouw / musée national suisse

Plus de «Blogs»

Le prince Philip, duc d’Edimbourg, est devenu mondialement célèbre en tant qu’époux de la reine Elisabeth II et père de l’actuel roi Charles III. A ce titre, il a prononcé 5496 allocutions, honoré 22 219 rendez-vous, et effectué 637 voyages à l’étranger, selon la comptabilité minutieuse tenue par la maison royale d’Angleterre.

Le blog du Musée national suisse

blog.nationalmuseum.ch/fr

Des histoires passionnantes sur l'histoire de la Suisse plusieurs fois par semaine: on y parle des Romains, des familles d'émigrants ou encore des débuts du football féminin.

Ce qu’on n’a pas compté en revanche, mais qui a suscité de nombreux moments de gêne, ce sont ses bourdes. Un jour où il pensait que personne ne l’entendait, il dit des journalistes: «Les revoilà, ces maudits reptiles!». Croisant un Anglais en Hongrie, il l’interpela: «Vous ne pouvez pas avoir vécu ici aussi longtemps, vous n’avez pas de bide.» Et lors d’un voyage en Chine, il mit en garde des étudiants britanniques: «Si vous restez trop longtemps, vous aurez les yeux bridés.»

Au fil de sa longue existence, le prince Philip est devenu un personnage culte. Ici, un portrait à l’huile de Bryan Organ, 1983. Image: National Portrait Gallery, Londres

Une mère internée dans une clinique suisse

Ces anecdotes ont fait le tour du monde et lui ont valu le surnom de «prince des gaffes». En revanche, on connaît moins ses liens avec la Suisse. Certes, en 1980, le prince Philip avait accompagné la reine en visite officielle dans la Confédération. Mais peu de gens savent que son rapport à la Suisse remontait à son enfance, et qu’il résultait de circonstances plutôt tristes.

Sa mère, Alice de Battenberg, souffrait de schizophrénie – diagnostic qui avait été posé par le psychanalyste Sigmund Freud en personne. La riche aristocrate avait donc été internée contre son gré à l’asile Bellevue de Kreuzlingen. Un sanatorium pour «malades des nerfs et aliénés», comme on disait alors, dirigé par Ludwig Binswanger, qui accueillait beaucoup de patientes et de patients célèbres, parmi lesquels le peintre Ernst Ludwig Kirchner ou le comédien Gustaf Gründgens.

Conséquence pour le jeune Philipe: pendant les deux ans et demi qui suivirent, il dut être confié à divers parents. Il ne put rendre visite à sa mère dans sa clinique suisse que de rares fois. Mais cela n’entama pas sa vision de la Suisse.

En effet, il fit d’innombrables voyages en Suisse, par exemple pour participer à un concours hippique à Frauenfeld en 1974. Deux mandats l’amenèrent aussi à séjourner régulièrement dans notre pays: de 1964 à 1986, il fut président de la Fédération équestre internationale (FEI), dont le siège se trouvait alors à Bollingen et Ostermundigen. Et de 1981 à 1996, il présida le WWF, qui avait son siège principal à Gland, au bord du Léman.

Un prince engagé dans la protection des animaux et de la nature: Philip (à droite) a été président du WWF International, dont le siège se trouvait en Suisse. Photo prise le 26 juin 1980 au siège principal du WWF à Gland (VD). Image: KEYSTONE

Prince et cocher

La participation du prince Philip au Championnat d’Europe d’attelage à quatre d’août 1981, à Zoug, a laissé quelques souvenirs. Pour les profanes, de brèves explications s’imposent: un attelage à quatre chevaux, ou attelage en team, est une voiture tirée par quatre chevaux placés par paire sur deux lignes.

Le prince Philip participait à cet événement à double titre: comme président de la FEI, et comme sportif d’élite et champion du monde en titre de compétition en équipe d’attelage à quatre. A peine arrivé à Zoug, le cavalier au sang bleu fit claquer son fouet et lança sa calèche sur la General-Guisan-Strasse en direction de la Lorze. Ses chevaux, habitués à la circulation à gauche, avaient dangereusement tendance à vouloir trotter sur la voie de gauche comme en Angleterre. Heureusement, le prince arriva à les maintenir à droite.

Le quotidien local, le Zuger Tagblatt, cita des passants: «Nous ne reverrons sans doute jamais le prince d’aussi près!». Philip paraissait très détendu et roula plus d’une heure sur la plaine de la Lorze. Des reporters lui demandèrent si le canton de Zoug lui avait plu. Avec toute la diplomatie qui le caractérisait, Son Altesse répondit:

«Ça manque un peu d’espace à mon goût» Le prince Philip

Les chevaux retournèrent à l’écurie, où le prince donna à chacun d’eux un sucre, et aida au dételage et au pansage.

Aux écuries et sur le site du championnat, près du marché aux taureaux de Zoug, le prince Philip ressemblait à un valet de ferme. Une fois, après s’être exprimé dans un allemand approximatif, il se vit refuser l’entrée par l’agent de sécurité, faute d’avoir été identifié. En effet, Philip avait laissé dans la Range Rover la rosette qui lui permettait d’accéder au site.

Même les membres des familles royales doivent se soumettre aux contrôles: ici en 1981 à Niederwil, dans le canton de Zoug. Image: Josef Grob

Du café au kirsch dans une auberge de campagne

Pendant les jours qui précédèrent la compétition, le duc d’Edimbourg fut toujours le premier à arriver sur le site le matin. Mais il disparaissait ensuite avec son attelage vers le nord. A Zoug, beaucoup se demandèrent quel terrain d’entraînement secret le prince avait bien pu dénicher. La réponse ne tarda pas à filtrer: il avait découvert l’auberge Löwen à Steinhausen, où il s’accordait un café crème avec une goutte de kirsch.

La compétition opposa 40 attelages de 13 nations différentes. Le prince conduisait une voiture qu’il avait fait construire en 1975 avec des roues en métal. Lui-même s’était mis à l’attelage car des douleurs au poignet l’avaient obligé à abandonner le polo.

«Je pensais que l’attelage pourrait remplacer le polo, et c’est ce qui s’est passé. Cela a été un grand défi, et m’a apporté énormément de plaisir et de satisfaction. Surtout, je suis très heureux de pouvoir continuer à travailler avec des chevaux.»

Son Altesse soupa à Sihlbrugg, et laissa une trace de sa présence dans le livre d’or. Image: Krone Sihlbrugg

Et il se montrait très habile en la matière, y compris à Zoug. Lors de la cérémonie d’ouverture, 5000 personnes sur les gradins et un grand nombre de chevaux sursautèrent quand les grenadiers de la Bérézina et leurs fusils donnèrent littéralement le coup d’envoi du championnat.

Les chevaux du prince Philip furent les seuls à supporter ces explosions sans frémir – il faut dire qu’ils en avaient enduré des centaines de milliers pendant leur dernière sortie, au mariage du prince Charles et de Lady Diana.

Mais cette fois-ci, Philip était auprès de ses chevaux dans le stade Herti, et «avait peine à dissimuler son émotion face à l’élan de sympathie qu’on lui manifestait», comme crut le discerner un journaliste du Luzerner Tagblatt.

A Zoug, le prince Philip en compétition: il remporta avec son équipe la médaille de bronze. Image: Luzerner Tagblatt

Un gentleman tient les rênes

Au programme du samedi figurait l’épreuve du marathon, une sortie longue de Zoug à Maschwanden et retour. Ce parcours de 32 kilomètres comportait sept obstacles. Pas moins de 50 000 personnes se tenaient au bord des routes avec une ferme intention: apercevoir le prince! Celui-ci était vêtu pour la circonstance d’une chemise blanche aux manches retroussées, avec gants de cuir, béret, lunettes de soleil et cravate.

Contrairement aux Hongrois téméraires et à leurs chevaux fougueux, le prince sexagénaire mena son attelage avec beaucoup de concentration et de contrôle, ce qui fit dire à un journaliste:

«On avait l’impression de voir œuvrer non pas un sportif, mais un gentleman»

Après la traversée des environs de Zoug, une situation délicate se présenta: le participant de loin le plus populaire, le prince anglais, aurait triché en prenant un raccourci près de la forêt Äbnetwald, à Niederwil.

Le prince inspira même un illustrateur de Zoug: caricature parue dans le journal local. Image: Zuger Nachrichten

Cas de conscience pour le jury: pouvait-on se permettre de sanctionner l’aristocrate qui attirait tant de public? Après de longues délibérations, une conclusion digne du roi Salomon fut trouvée: certes, Son Altesse avait pris un raccourci, mais il n’était pas en faute, car le marquage n’était pas aussi précis qu’il aurait dû être. Le compétiteur suisse Christian Iseli ne cacha pas sa colère:

«Les Anglais trouvent toujours une faille dans le règlement pour s’octroyer des avantages. Nous sommes habitués, maintenant»

Le gentleman s’arrogea ainsi la 10e place (sur 40 participants) et son équipe britannique remporta la médaille de bronze dans la compétition par équipes. Le prince Philip et ses collègues fêtèrent spontanément ce succès en formant un cercle, assis en tailleur à même le sol, et en partageant des bouteilles de whisky.

Tard dans la nuit, les Anglais se mirent à danser au son de trois accordéons, et même le prince Philip – dixit le journal Zuger Nachrichten – se montra «fort à son aise et dansa presque sans s’arrêter». De quoi lui faire définitivement oublier les sombres souvenirs d’enfance qu’il avait pu associer à la Suisse.

Visites royales – de Sissi à la reine Élisabeth

Musée national Zurich

Bien que la Suisse n’ait jamais eu de tradition monarchique, les histoires des maisons royales ont toujours suscité la fascination dans notre pays. Qu’il s’agisse d’impératrices, de reines ou de princesses : peu importe que les visites royales aient été motivées par des raisons politiques, économiques ou privées. À l’époque comme aujourd’hui, elles avaient en commun la capacité de susciter un enthousiasme et une fascination immenses au sein de la population suisse. C’est ce que montre l’exposition à travers d’innombrables tableaux et objets exclusifs ayant appartenu aux membres des familles royales.

13.06.2025–09.11.2025Bien que la Suisse n’ait jamais eu de tradition monarchique, les histoires des maisons royales ont toujours suscité la fascination dans notre pays. Qu’il s’agisse d’impératrices, de reines ou de princesses : peu importe que les visites royales aient été motivées par des raisons politiques, économiques ou privées. À l’époque comme aujourd’hui, elles avaient en commun la capacité de susciter un enthousiasme et une fascination immenses au sein de la population suisse. C’est ce que montre l’exposition à travers d’innombrables tableaux et objets exclusifs ayant appartenu aux membres des familles royales.