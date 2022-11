Le Honda HR-V joue la carte de l'originalité stylistique et technologique. image: Honda

L’âge de la raison: on a testé la dernière Honda HR-V électrique

Le HR-V de Honda fut, à l’orée des années 2000, l’un des précurseurs des crossovers aux côtés de la Toyota RAV4. Son créneau était résolument le «fun», à tel point qu’elle fut surnommée «the joy machine». 20 ans plus tard, après une deuxième génération en demi-teinte, la HR-V nous revient mature et parée de vertu.

Comme d’autres constructeurs, Honda s’est fixé des objectifs ambitieux pour les prochaines années. D’ici à 2050, l’ensemble des activités de la marque doit être neutre en carbone. C’est pourquoi tous les nouveaux modèles lancés depuis cette année sur le marché seront électrifiés. La Honda HR-V est l’une de ceux-ci.

Pratique et lookée

La HR-V de première génération, en 1999, marqua les esprits avec son style 3-portes et des surfaces vitrées réduites proportionnellement à la carrosserie. La HR-V de 2022 affiche elle aussi des lignes inspirées, avec des porte-à-faux réduits, un long capot et des faux-airs de coupé grâce aux poignées des portes arrière intégrées au montant. L’ensemble respire le dynamisme et se démarque dans l’environnement si concurrentiel de ce segment.

Des lignes pures sous des faux-airs de coupé. Bild: Honda

Le soufflé retombe quelque peu en revanche à l’intérieur. L’agencement est classique, le ton sur ton de noir règne en maître si la sellerie choisie n’est pas de teinte claire. Fort heureusement, les matériaux sont de bonne facture, agréables au toucher et l’ergonomie est bien pensée. Sur ce point, le système multimédia se montre réactif et particulièrement intuitif dans la navigation.

Un agencement certes classique mais à l'équipement technologique complet. image: Honda

L’habitacle dispose d’une place généreuse et offre un confort global de haut niveau, même à l’arrière. Par contre, le coffre affiche une contenance moyenne, entre 319 et 1305 l, en raison de la lunette arrière très inclinée. Honda pallie ce désagrément avec les magic seats, soit la possibilité de relever l’assise de la banquette arrière afin d’y charger des objets (très) volumineux depuis les portes arrière. Bien vu!

Uniques dans le segment, les Magic seats permettent de dégager un espace volumineux pour le chargement d'objets encombrants. image: Honda

Une motorisation unique

La Honda HR-V embarque sous son capot, une seule motorisation full-hybride, baptisée e:HEV. Elle se compose d’un 4-cylindres de 1.5 l et 107 ch, associé à deux unités électriques, (moteur et générateur). La batterie prend place sous le plancher arrière. La puissance cumulée atteint 131 ch pour 253 Nm de couple distribués aux seules roues avant. Le 0 à 100 km/h est couvert en 10,6 s. Des valeurs qui n’en font pas un foudre de guerre, certes, mais suffisantes pour un usage familial et l’essentiel est ailleurs.

A l'aise et efficient sur tous types de tracés. image: Honda

Se passant de boîte de vitesses traditionnelle, la chaîne cinématique e:HEV utilise au besoin l’électricité seule ou un fonctionnement hybride avec le moteur thermique alimentant le générateur, ou lorsque l’entier des ressources est sollicité et au-delà de 80 km/h, le moteur thermique en prise directe aux roues. Le tout sans que le conducteur n’ait à intervenir. L’électronique mesure elle-même quel est le mode de propulsion le plus efficient en fonction de la conduite adoptée.

La plupart des trajets urbains et péri-urbains sont réalisés à l'électricité. image: Honda

Dans les faits, avec une conduite douce et coulée, l’essentiel des trajets urbains et péri-urbains sont réalisés à l’électricité ou en hybride lorsque l’allure est plus soutenue. Il n’y a que sur autoroute que le moteur thermique sera utilisé en permanence. Cette solution technique e:HEV permet, selon Honda, de se passer d’un montage du type hybride rechargeable, plus volumineux, lourd et contraignant pour l’utilisateur. Ce parti pris se révèle pertinent à la consommation puisque nous avons mesuré des moyennes allant de 4 l/100 km en conduite normale et mode «Econ» et au plus 6.5 l/100 km en conduite plus enlevée et mode «Sport» engagé. Edifiant, non?

image: Honda

La Honda HR-V est disponible à partir de 34 590 francs en finition de base «Elegance» et 40 590 francs pour le haut de gamme «Advance Style».

