Fiat réussit son pari avec sa nouvelle Panda

Fiat ravive l’esprit malin de sa légendaire Panda, avec une version 2025 en tous points dans l’air du temps. Derrière son look cubique à mi-chemin entre nostalgie assumée et futurisme, la Grande Panda promet un retour à la simplicité bien pensée. Nous nous sommes glissés derrière son volant pour un galop d’essai sur ses terres, dans les environs de Turin.

Fiat aime les clins d’œil à son glorieux passé, surtout quand il s’agit de feuilleter ses propres archives. Après avoir longtemps fait fructifier le capital-sympathie de la 500, la marque italienne décide de s’attaquer à une autre légende maison: la Panda. Sauf qu’en 2025, elle revient sous un nouveau nom – Grande Panda – et sous une nouvelle forme. Plus moderne, plus grande, mais sans renier l’esprit de départ.

La Grande Panda vient ferrailler dans la catégorie des citadines électriques abordables. Image: Fiat

La Grande Panda : le passé dans le rétro, futur dans le viseur

Chez Fiat, le design confine à un acte culturel. Et avec cette Grande Panda, l’Italienne coche toutes les cases du néo-rétro réussi. Le clin d’œil à la Panda originelle de 1980 est immédiat: silhouette cubique, lignes droites, esprit utilitaire sublimé. Le nom «panda», fièrement moulé à la base des portières ne laisse pas de place au doute. Ce n’est pas un revival timide, c’est une véritable relecture contemporaine.

Taille contenu et lignes cubiques: les ingrédients légendaires de la Panda. Image: Fiat

Le dessin global évoque presque un concept-car. Ce n’est pas un hasard: les feux en pixels à l’avant, le graphisme épuré et les volumes assumés traduisent cette volonté de créer une voiture à la fois attachante, reconnaissable et originale. Et pour la petite histoire, on doit les lignes de la Grande Panda à la patte de François Leboine, ex-Renault et auteur de la nouvelle Renault 5. Et même si Giugiaro n’a plus les crayons en main, les esprits du maestro et de la Panda originelle flottent encore au-dessus de la planche à dessin de Leboine.

Si les phares «pixel» ne sont pas une nouveauté, ils ajoutent une belle touche d'originalité. Image: Fiat

On remarque aussi quelques détails bien sentis: le logo Fiat se décline en version lettrée ou en version vintage, selon l’angle sous lequel on observe le montant latéral. Et l’arrière, franchement réussi, pousse encore plus loin le curseur du style futuriste. Avec 3,99 mètres de long, la Grande Panda fait honneur à son nom: elle a grandi, c’est sûr, mais elle reste suffisamment compacte pour se glisser partout en ville.

Cubique, dites-vous? Image: Fiat

Le sens du détail dans la Pande Grande

Dès l’ouverture de la porte, on comprend que Fiat n’a pas voulu tomber dans la fadeur fonctionnelle. L’habitacle joue la carte de l’originalité décontractée, avec, ici aussi, des références bien ancrées dans l’ADN de la marque. La planche de bord reprend la forme elliptique de la piste d’essai sur le toit du Lingotto, la mythique usine Fiat située au cœur de Turin.

Les clins d'oeil à l'univers et l'histoire de Fiat ont guidé le design intérieur. Image: Fiat

La version haut de gamme «La Prima» que nous avons testée se pare d’un insert en fibres de bambou côté passager – la nourriture préférée du panda (le vrai). C’est drôle, c’est léger, et ça montre une volonté de raconter quelque chose, même dans les matériaux. Pour intégrer cette partie décorative et deux boîtes à gants, l’airbag a été déplacé dans… le toit. Ingénieux et bien pensé.

La «Bambox», boîte à gants en bambou. Image: Fiat

Alors oui, tout n’est pas parfait: les plastiques, notamment ceux des contre-portes, sont un peu trop basiques. Leur texture fine semble sujette aux rayures et on sent que la priorité n’a pas été mise sur le toucher.

Du plastique, beaucoup de plastique. Mais finalement en adéquation avec le positionnement de la Grande Panda. Image: Fiat

Mais la cohérence d’ensemble, l’ambiance colorée, les assises accueillantes et la disposition des écrans donnent une vraie personnalité à cet intérieur. Le tout reste ergonomique, simple, chaleureux et ludique.

Dessin et agencement originaux. Image: Fiat

Côté pratique, le coffre affiche 361 litres, une vraie surprise vu le gabarit. En revanche, à l’arrière, l’espace pour les jambes est plus compté. Fiat a visiblement fait un choix assumé entre volume de chargement et habitabilité. C’est un compromis, mais il reste cohérent avec la philosophie de la voiture.

Le coffre dispose de 361 à 1315 litres (banquette rabattue). Image: Fiat

Tous terrains

Point de course à la performance ici; la Grande Panda électrique se contente d’un moteur de 113 ch et 122 Nm de couple. Loin des standards GTI, mais totalement raccord avec sa vocation de citadine électrique. Elle accélère doucement mais sûrement, sans à-coups ni brutalité. Parfait pour les manœuvres, les créneaux, la conduite en centre-ville. D’autant que les batteries placées dans le plancher abaissent le centre de gravité et assurent une belle stabilité.

Puce des villes. Image: Fiat

La batterie de 44 kWh permettrait jusqu’à 320 km d’autonomie WLTP. En usage urbain réel, comptez plutôt 250 km sans forcer, ce qui reste très correct pour un usage quotidien. Pour la recharge, la Grande Panda propose un ingénieux câble spiralé intégré dans la calandre pour le courant alternatif. Sinon, elle digère jusqu’à 100 kW de puissance sur les chargeurs rapides et il est possible, en option, de la doter d’un chargeur embarqué 11 kW.

L'astucieux câble de recharge logé derrière la calandre. Image: Fiat

Évidemment, avec une vitesse de pointe limitée à 130 km/h et un 0 à 100 km/h dépassant les 10 secondes, la Grande Panda ne cherche pas à affoler les chronos. Le constat sur sa tenue de route en ville est le même sur les routes de campagne variées autour de Turin. Avec des enchaînements rapides et quelques virages serrés, elle reste saine, prévisible, rassurante. Le frein moteur ajustable via la touche «C» aurait peut-être mérité une désignation plus explicite, façon «B» pour «Brake», mais le système fonctionne bien et permet de conduire presque à une seule pédale dans bien des situations.

A l'aise aussi sur les tronçons plus roulants. Image: Fiat

Le confort est bon, l’amortissement bien calibré pour encaisser les défauts du bitume et les remontées dans le volant sont filtrées sans mollesse. C’est une citadine confortable, sans être pataude, avec de belles dispositions pour la route.

La Panda Grande est simple et maline

Proposée à 24 990.- francs en version électrique, la Grande Panda se positionne dans la tranche des citadines électriques abordables. Une version mild-hybrid de 100 ch est aussi au catalogue, à partir de 18 990.- francs, pour ceux qui veulent garder un pied dans le thermique sans se ruiner. Et Fiat a d’ores et déjà laissé entendre qu’une version 4×4 arrivera dans la foulée – une Panda, après tout, c’est aussi un goût de liberté.

Simple, efficace et abordable. Que demander de plus? Image: Fiat

En misant sur l’émotion, sur la mémoire collective et sur un design fort, Fiat réussit un joli coup: remettre la simplicité au goût du jour, sans la caricaturer. La Grande Panda dépasse sa fonction de petite voiture futée, c’est une vraie déclaration d’intention pour l'avenir.

