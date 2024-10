12 activités originales pour oublier la météo pourrie

L’automne promet de belles couleurs, mais finit souvent en brouillard et pluie. Voici quelques idées pour échapper à la grisaille et éviter de rester enfermé.

On se réjouit en pensant au changement de saisons, aux promenades dans une forêt aux couleurs magnifiques, à la lumière chaude, presque dorée du soleil – et puis finalement, on n'a droit qu'à du brouillard et de la pluie. Un classique, merci l'automne.

Il est donc temps de vous parler de quelques excursions quand même agréables sous la grisaille. De quoi ne pas vous laisser des jours entiers à la maison, sans idées, les yeux épuisés par les heures passées devant les écrans.

Le musée HR Giger (FR)

Rien de tel pour rester dans l'ambiance lugubre que de visiter le musée HR Giger, situé dans la cité médiévale de Gruyères. Plongez dans l'univers futuriste, fantastique et flippant du créateur d'Alien et assurez-vous d'être totalement déconnecté de la réalité, le temps d'une visite.

Musée HR Giger, dans le château St-Germain en Gruyères. Image: HR Giger Museum

Vous en voulez plus? Rendez-vous en face du musée, dans l'impressionnant bar HR Giger qui vaut clairement le détour. Egalement imaginé par le plasticien suisse, l'ensemble du lieu – jusqu'au mobilier – a été inspiré par Alien.

Le bar en question: Le lieu idéal pour un petit café après la visite. Image: HR Giger - Bar & Museum

Boda Borg à Rümlang (ZH)

Si vous voulez participer physiquement à un jeu bien réel, au lieu d'explorer d'autres mondes face à votre ordinateur, rendez-vous chez Boda Borg. Ah, et, dites à vos amis - de 7 à 70 ans - de venir!

Les responsables des lieux vous promettent un moment ludique grâce à cinq énigmes qui mettent au défi le corps et l'esprit.

Le site de Boda Borg n'explique pas clairement en quoi consiste une énigme. Comme si elle commençait déjà à ce stade: on comprend qu'elle rassemble des défis complètement différents: sauver une ville de la destruction par exemple, avant de danser avec vos amis, vous échapper de prison, réparer un OVNI abandonné et survivre dans une maison hantée.

Ou comme dirait un membre de la rédaction de watson:

«Ce sont des escape rooms, mais next level. Donc avec de l'escalade, des boutons sur lesquels il faut presser et des trucs parfois vraiment tordus» Amber

Alors, bonne chance aux courageux!

Le musée du bourreau à Sissach (BL)

A ceux qui se mettent directement dans l'ambiance du mauvais temps: ce musée particulier est fait pour vous. Poires d'angoisse, grésillons, épées et chevalets de torture, la collection retrace l'histoire de l'exécution des peines sur trois étages. On peut également y découvrir le recours en grâce de Paul Irniger, l'avant-dernier meurtrier exécuté en Suisse.

Le musée du bourreau se trouve dans une petite maison rouge, l'ancienne prison, au centre du village de Sissach. Il n'est ouvert que le premier et le troisième dimanche du mois. Dans les salles à l'éclairage tamisé, on peut aussi se laisser guider par le fondateur et directeur des lieux, Guido Varesi, qui, lorsqu'il n'est pas en train de présenter ses guillotines à poulets et à humains, tient un studio de tatouage.

Une soirée jeux de société

Image: unsplash

Si vous préférez vous attablez pour jouer, organisez une soirée avec vos amis! Emportez votre Tabou, vos cartes de jass et Le labyrinthe fou et ralliez votre bar préféré ou l'appartement de votre choix.

Un tour à la bibliothèque ou à la librairie du coin

Image: unsplash

Quand c'est la fête à la grenouille, le moment est venu de feuilleter sans vergogne des livres anciens et plus récents, puis de rentrer aussitôt avec le butin du jour pour mieux s'y plonger.

Battlepark à Schwerzenbach (ZH)

On n'a pas de solution miracle contre le mauvais temps. Par contre, on peut peut-être faire quelque chose contre votre meilleure amie.

A Battlepark, vous pourrez transformer votre sentiment d'impuissance en une force de compétition pure: mesurez-vous dans un duel au pistolet à eau, sautez dans la piscine à boules (elles font de la lumière!), soumettez-vous à la salle des mensonges et jouez à Bienchen und Blümchen (rassurez-vous, on parle bien d'un jeu de stratégie intelligent!).

De quoi réveiller l'enfant qui sommeille en vous tout en s'amusant.

Dreamfactory à Degersheim (SG)

Si la météo ne vous enchante pas, cet endroit devrait, lui, pouvoir le faire. Non, pas Degersheim, mais plutôt la Dreamfactory qui s'y trouve. Vous déambulerez dans 4500 mètres carrés de juke-boxes, de boîtes magiques, de figurines de cire et de Lego, de Barbies, de poupées qui parlent, qui cuisinent et qui tuent, de machines à sous, de voitures anciennes, de pirates et de vampires. Un peu comme si tout sortait d'un film, d'un concert ou d'un monde magique.

L'endroit est difficile à décrire. Le mieux, c'est d'aller voir par vous-mêmes. Regardez qui vous attend:

Le Sasso San Gottardo à Airlolo (TI)

C'était autrefois le secret le mieux gardé de Suisse, aménagé en secret pour défier les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cas d'attaque, cette forteresse permet à l'armée suisse de se replier pour défendre les Alpes, en particulier le massif du Gothard.

De 1941 à 1945, on a consacré 657 millions de francs de l'époque, l'équivalent de huit milliards aujourd'hui, pour aménager la ceinture fortifiée alpine, qui s'étend de Saint-Maurice en Valais aux montagnes de Sargans (SG).

Le site n'a finalement jamais servi, mais le mythe d'une Suisse sur la défensive et encerclée de toutes parts a perduré: avec ses kilomètres de galeries souterraines, le Sasso San Gottardo incarnait encore dans la pierre l'esprit de la défense nationale d'alors.

Jusqu'à ce qu'on supprime finalement en juin 2011 le groupe d'artillerie de la forteresse 13 et qu'on démonte les canons Bison. Le secret a alors éclaté au grand jour. La forteresse de montagne creusée dans la roche et son système de galeries sont devenues un musée où l'on peut visiter des expositions historiques sur le général Guisan ou la guerre froide. Elle abrite aussi la caverne de cristal, un spectacle de lumière sur la ligne de partage des eaux du Gothard ou le logement des troupes. On peut aussi monter à bord du métro del Sasso.

Et si vous êtes d'humeur particulièrement aventureuse, vous partir seul, juste avec un casque et une lampe, en dehors du circuit habituel.

Il faut toutefois vous dépêcher, la saison de cette année se termine le 13 octobre.

Le musée Saurier à Aathal (ZH)

Les dinosaures, ça marche toujours, même quand il fait beau. Le musée des dinosaures d'Aathal dispose en effet d'une magnifique place de jeux extérieure, le DinoGiardino. Les enfants peuvent y enterrer des os dans le sable ou dévaler un toboggan à côté d'un Triceratops attaqué par un T-Rex.

On y trouve de nombreux squelettes, et même celui du tyrannosaurus rex Trinity, vieux de 67 millions d'années et estimé à 4,8 millions de francs. A admirer jusqu'en janvier 2025.

Si vous n'avez ni assez d'argent ni suffisamment d'espace pour acheter un squelette entier, vous pourrez vous consoler à la boutique qui clôt la visite. On y trouve des dinosaures en tissu ou en plastique, de vraies dents fossilisées de Mégalodon ou des morceaux de météorite.

Votre garage n'attend que vous!

Image: unsplash

Il faudra bientôt songer à remettre vos pneus d'hiver!

JUST DO IT.

Fantasy Golf à Winterthur (ZH)

Le minigolf affole la moitié de l'humanité et ravit l'autre moitié. C'est pour elle qu'on a inventé le fantasy-golf, une sorte de minigolf psychédélique. Ou sous LSD. La salle de 500 mètres carrés et ses 18 trous sont effectivement illuminés par des rayons UV.

Une tournée des bars en bonne et due forme

Image: Shutterstock

Partez pour une tournée de vos bars favoris ou, au choix, de certains établissements particulièrement mal famés, pour autant que ce ne soit pas trop la tempête dehors.

Santé!

(Adaptation française: Valentine Zenker)