L'Eurovision, toujours plus haut, plus jeune et plus en ligne

Ainsi sur «TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et d'autres plateformes, l'ESC a captivé plus de fans que jamais, avec des statistiques d''engagement' en plein essor entre le 1er janvier et le 24 mai 2025 (une semaine après la grande finale)», souligne le communiqué de l'UER.

«L'impact musical croissant du concours est indéniable, avec des chansons qui résonnent dans les classements mondiaux de streaming et inspirent les fans du monde entier», souligne Martin Green, relevant les succès sur les plateformes numériques impliquant des publics plus jeunes.

Les Pays-Bas et la Suisse alémanique – la compétition se déroulait à Bâle – ont affiché respectivement 75,1% et 74,2%.

Les pays du nord de l'Europe confirment également leur goût pour ce show musical extravagant, spectaculaire et souvent kitsch. La Finlande affiche 90,5% de part de marché, suivie de la Suède (89,6%), la Norvège (85,4%) et le Danemark (75,1%).

Pour la France , et malgré le résultat décevant de Louane, la part de marché a atteint 40%, un plus haut historique.

Ce sont trois millions de personnes en plus par rapport à l'année dernière qui ont suivi les périples des 37 candidats en lice, pendant les deux demi-finales et la finale du 17 mai, qui a vu la victoire du contre-ténor autrichien JJ.

Le concours Eurovision de la chanson a confirmé sa place de plus grand télé-crochet du monde et de rendez-vous majeur de la télévision mondiale. L'édition 2025 à Bâle a comptabilisé 166 millions de téléspectateurs dans 37 pays, a révélé mercredi l'Union européenne de radio-télévision (UER).

Billie Eilish a été sacrée aux American Music Awards

Ce lundi 26 mai se sont tenus à Las Vegas les American Music Awards, animés par Jennifer Lopez. Cette année, l'artiste qui sort du lot se nomme Billie Eilish. L’interprète de Birds of a Feather a raflé, lundi soir, les sept trophées dans chacune des catégories dans lesquelles elle était nommée, incluant celles «d’artiste de l’année» et de «meilleur album» pour Hit Me Hard and Soft. L'artiste de 23 ans coiffe ainsi au poteau l'immense star de la pop, Taylor Swift, qui est repartie bredouille.