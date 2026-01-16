On vous révèle nos meilleurs souvenirs de coloc
Des premières expériences culinaires au tas de débris qui nous a soudés: les meilleurs souvenirs de colocation de la rédaction de watson.
Le paradis des vêtements
«Dans une colocation entre filles, l'avantage c'est que, quand on a toute la même taille et la même pointure, alors on partage tout simplement un immense choix de chaussures et de vêtements. Une armoire ×3 – la belle vie»
Premières expériences culinaires mythiques
«J'ai quitté la maison juste avant mes 18 ans pour aller vivre un an avec une amie en Suisse romande. Comme on ne savait pas cuisiner à l'époque, on mangeait au moins une fois par semaine des gnocchis au ketchup pour le souper. Aujourd'hui, j'ai toujours la nausée en y repensant. Mais c'était le bon temps...
Bienvenue dans le chaos!
«Un samedi matin, je devais vider une chambre avec un colocataire. Il y avait entre autres le plexiglas cassé d'un grand cadre photo. J'ai commencé seul et comme j'avais la gueule de bois, j'ai eu la brillante idée de jeter le tout par la fenêtre dans la cour intérieure (rez-de-chaussée). Une fois en bas, je me suis mis à balayer les morceaux afin de pouvoir les jeter dans un sac poubelle, tel était mon plan. Mon pote m'a rejoint au bout d'environ 15 minutes, n'a posé aucune question, mais a pris un balai et m'a aidé. C'est là que j'ai su: «It's a match!»
Routines de quarantaine
«De mars à juin 2020 (on se rappelle tous ce qui s'est passé), j'étais en semestre d'échange en Espagne. J'étais incroyablement reconnaissante pour ma colocation et nos routines de quarantaine: chaque jour, on cuisinait ensemble dans notre petit appartement et on regardait un film le soir. En Espagne, les mesures étaient particulièrement strictes et pendant des mois, on n'avait pas le droit de sortir sans raison valable. Sans mes colocataires et sans cette structure, j'aurais probablement complètement sombré socialement»
L'emménagement exubérant
«Je me souviens encore très bien de l'emménagement avec deux potes dans une maison délabrée à Seebach. Point fort: une maison entière avec jardin rien que pour nous trois. Moins cool: on emménageait en hiver et, la première semaine, il n'y avait pas encore de mazout. Comme on voulait quand même déménager immédiatement, on a dû passer les premières nuits sous plusieurs couvertures au lit. Quand le chauffage a enfin fonctionné, place à la grande vie: cuisiner ensemble, jouer de la musique, faire la fête et bien plus encore. Des souvenirs merveilleux»
Pas que du mauvais
«Le meilleur moment de ma colocation, c'est quand j'en suis parti»
Yoga forcé
«Quand je repense à cette période, j'ai un peu le cœur serré. J'ai partagé un appartement à Barcelone, la ville de mon cœur. Dans tout l'immeuble, il n'y avait rien que des colocations de personnes du monde entier: Mexique, Uruguay, Italie, France...
On s'entendait tous très bien, mais chacun menait sa vie. Puis la pandémie a éclaté, avec son confinement total. Tout à coup, on avait énormément de temps à consacrer les uns aux autres et à des activités pour lesquelles on n'avait jamais eu le temps (ou l'envie) auparavant: faire ses propres pâtes et pizzas, danser pendant des heures dans l'appartement, philosopher.
Et le meilleur dans ce ralentissement inattendu: ma découverte du yoga. Et pas de mon plein gré, ma colocataire m'y a forcée. Aujourd'hui, c'est moi qui donne les cours»
A vous de jouer: quel est votre meilleur souvenir de colocation?
(Adaptation en français: Valentine Zenker)