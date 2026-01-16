On vous révèle nos meilleurs souvenirs de coloc

«Quand je repense à cette période, j'ai un peu le cœur serré. J'ai partagé un appartement à Barcelone, la ville de mon cœur. Dans tout l'immeuble, il n'y avait rien que des colocations de personnes du monde entier: Mexique, Uruguay, Italie, France...



On s'entendait tous très bien, mais chacun menait sa vie. Puis la pandémie a éclaté, avec son confinement total. Tout à coup, on avait énormément de temps à consacrer les uns aux autres et à des activités pour lesquelles on n'avait jamais eu le temps (ou l'envie) auparavant: faire ses propres pâtes et pizzas, danser pendant des heures dans l'appartement, philosopher.



Et le meilleur dans ce ralentissement inattendu: ma découverte du yoga. Et pas de mon plein gré, ma colocataire m'y a forcée. Aujourd'hui, c'est moi qui donne les cours»

Chantal Stäubli