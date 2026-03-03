Orelsan est actuellement en pleine tournée avec des concerts prévus tout au long de l'année. Image: Orelsan

Orelsan fait une surprise à ses fans suisses

Victime du succès de sa tournée, le rappeur originaire de Caen annonce qu'il se produira pour quinze dates à l'AccorArena de Paris ainsi qu'en novembre à l'Arena de Genève.

«Nouvelles dates de tournée! Finalement, on fait 15 dates à Bercy», annonce Orelsan sur Instagram.

Face au succès de ses concerts en francophonie où il joue à guichets fermés, le rappeur de Caen prolonge sa tournée d'une trentaine de dates, avec, entre autres, cinq rendez-vous supplémentaires à l'Accor Arena de Paris, où il a déjà prévu dix shows à partir du 9 décembre prochain. Les cinq dates supplémentaires à l'Accor Arena sont le 22, 23, 26, 27 et 28 décembre, transformant ce dernier mois de l'année en résidence parisienne.

«On va passer le mois de décembre ensemble, et on va passer tout l'automne ensemble» Orelsan

De passage à Genève ce 22 mars, le rappeur a également ajouté une date à l'Arena pour le jeudi 19 novembre 2026. Les billets seront mis en vente le 5 mars à 10:00 sur le site de Ticketcorner.

Le rappeur se produira également dans de nombreux festivals cet été, notamment aux Eurockéennes de Belfort, aux Vieilles Charrues ou à Musilac en France, mais aussi à Dour en Belgique. Il est donc possible que l'interprète de La Quête soit aussi de passage en Suisse cet été. On en saura plus ce printemps, lorsque la plupart des programmes seront dévoilés.

Cette tournée ambitieuse fait suite à la sortie du cinquième album de l'artiste, La fuite en avant, sorti en novembre dernier et dont l'univers faisait écho à la sortie du film Yoroï, sorti un mois plutôt. Une opération rondement menée, puisque la sortie du film en octobre coïncidait avec l'ouverture de la billetterie, où quelque 300 000 billets se sont écoulés en une seule journée.

