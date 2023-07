Le président de la Confédération a fait exploser Instagram dimanche après-midi. instagram

Personne n'a digéré le selfie d'Alain Berset sur Instagram

Le mois d'août pointe le bout de son Vésuve, les juillettistes sont de retour dans l'open-space et le président de la Confédération a survécu à un stage de survie dans une jungle quelconque. Enfin, c'est ce qu'on voudrait croire en découvrant le selfie d'Alain Berset, publié dimanche. Alors: George Clooney, Indiana Jones ou un simple Fribourgeois négligé?

Alain Berset, c'est un peu notre Zelensky du Covid-19, le Barack Obama de l'assurance maladie, le Macron de la campagne fribourgeoise, le Tom Cruise des vols de plaisance. Le président de la Confédération, toujours partant lorsqu'il s'agit d'avoir l'air plus cool que Guy Parmelin, laissera un grand vide médiatique, en fin d'année, lorsqu'il fera ses bagages et rangera ses casseroles par ordre alphabétique. D'ici là, le dandy de la Coupole fédérale a tout le temps de bichonner l'empreinte qu'il laissera dans les hautes sphères de la politique suisse.

En l'occurrence, là, on est dans le gras de l'été, l'actualité est moins dense qu'une plage sicilienne à moitié en feu et Instagram semble être la piste d'atterrissage idéale pour vérifier deux ou trois petits trucs, avant la rentrée.

Comme sa cote de popularité (par exemple).

Dimanche 30 juillet, fin d'après-midi, Alain Berset, 51 ans, revenait de vacances lorsqu'il a décidé de casser Instagram. Son arme? Un selfie. Prise en contre-plongée, la photographie dévoile le patron de la Suisse en chemisette aussi pimpante qu'une serpillère en fin de ménage de printemps, une visière kaki sur le crâne et le visage (comme le torse) infesté de poils d'aventurier plus volontiers sel que poivre.

Comme tout influenceur has-been qui se respecte, le politicien a habillé sa photo d'une série de hashtags: #needashave #lookingforarazor #endofholidays. Dans son regard, on peut lire l'inquiétude d'un homme face à une bête sauvage ou la perspective du chômage.

A-t-il été pris en otage par une junte? Revient-il d'un stage de survie dans la jungle organisé par Extinction Rebellion? A-t-il rendez-vous avec le président ukrainien, alors qu'il semblait plutôt vouloir garder ses distances?

Enfin, si ça se trouve, Alain Berset a simplement été de corvée de barbecue dominical, sur les hauts de son village de Belfaux, et refusait de laisser la moindre chance à un jus de merguez de lui ruiner une chemise blanche. Quoiqu'il en soit, ce geste narcissique, qui jure un peu avec les photos de pieds typiques de la saison, n'a pas laissé les citoyens de marbre. Vingt petites minutes après la publication, près de 3000 internautes avaient déjà applaudi la dégaine. Lundi, sur les coups de midi, les 16 000 likes seront atteints. On appelle cela un buzz (quand on n'est pas Kim Kardashian).

D'ordinaire discrets, les Suisses ne se sont pourtant pas contentés de cliquer sur le petit coeur. Près de 500 commentaires pendent désormais sous la photo du moins rasoir des conseillers fédéraux. Mais pour dire quoi? Bah, qu'il est beau, qu'il ne doit surtout pas raser et qu'il ressemble à George Clooney, sous une tempête d'émoji 🔥 et d'humour de boomer. (Nous sommes le 31 juillet, les neurones restants se contentent probablement de louer des transats.)

«Un p'tit look à la Clooney 😂 😂en manque de café?»

«Il a fait la nouvelle saison de Koh Lanta🥺»

«Un côté sauvage notre Alain chéri😍»

«Oh là là, vous êtes sexy Monsieur Berset»

«Ne rasez pas Monsieur Berset, so hot!🔥»

«Wow, beau garçon»

«Un petit quelque chose de George Clooney»

«Les derniers mois de mandat, il faut absolument les passer comme ça 🔥»

«Il semble que le dernier sondage GFS est clair: 98% de: faux pas raser 😉»

«Si je puis me permettre, ne rasez pas!🔥»

«Le George Clooney suisse!🔥»

«Quel homme!»

Le moins dans l'ambiance: «Salam paix la barbe est signe de piéter en islam. Et même le christianisme et judaïsme»

Et le plus terre à terre: «Vous vous êtes fait kidnapper?»

On ne va pas tous vous les faire, mais la tendance est unanime: Alain Berset est BG et il ne doit surtout pas se délester de cette barbe de baroudeur fédéral. Résultat, lundi matin, le président de la Confédération a... tout rasé pour nous souhaiter une bonne Fête nationale. Alors, certes en six langues, portugais, espagnol, anglais, italien, français et allemand, mais la boule de bowling en costume est de retour aux affaires.

On vous laisse le soin de juger l'avant et l'après.