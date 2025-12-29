dégagé-2°
On a rencontré le tatoueur genevois qui soigne les âmes

Vidéo: watson

Nous avons rencontré La Vie Rapide, un tatoueur genevois qui encre des mots sous forme de poèmes sur la résilience.
29.12.2025, 18:5429.12.2025, 18:54
Team watson
Une personnalité romande nous emmène dans son Spot
Chaque vidéo «Spot» vous plonge dans l'univers d'une personnalité romande qui vous ouvre les portes de son monde, chacune évoluant dans des domaines aussi variés que la musique, la cuisine, le sport ou encore la mode.

C'est à Genève, dans le parc de la Grange, aux Eaux-Vives, que Kevin Khai-An, alias «La Vie Rapide», nous raconte sa vision du tatouage. Un art qui, chez lui, n'est pas illustratif, mais calligraphique.

Kevin s'adonne à l'art du tatouage depuis 2020. Il s’est fait connaître pour ses phrases et ses mots choisis, mais aussi pour l’attention qu’il porte à chaque personne qui franchit son studio. En effet, cet ancien travailleur social a gardé au centre de sa démarche la bienveillance. Chacune de ses œuvres est conçue en totale complémentarité avec son client. Ainsi, ses tatouages ne se font pas seuls, mais à deux.

Cette Lausannoise transforme la Suisse en explosion de couleurs

Ses débuts se font d’abord dans un petit studio, avec des amis prêts à lui céder un bout de peau. Puis viennent les amis d’amis, et son aura grandit rapidement. Trois mois plus tard, il rejoint un salon professionnel. Depuis, il a fait du tatouage un véritable moment d’échange.

Ses créations prennent souvent la forme de phrases ou de mots porteurs de sens, avec le projet Raconte-moi comme fil conducteur. Un concept situé à mi-chemin entre l’art et la thérapie.

Son processus de travail consiste à offrir aux personnes qui le souhaitent un espace d’écoute et de partage avant chaque tatouage. Elles peuvent y parler de ce qu’elles traversent, de ce qu’elles souhaitent exprimer, puis choisir ensemble la phrase à inscrire sur leur peau. «Mettre des mots sur des maux», résume Kevin: c’est l’essence même de son approche.

Vidéo: watson
