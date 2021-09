Divertissement

Alcool

Le vin bio a meilleur goût que le vin conventionnel, selon une étude



Amenez du vin bio à l'apéro ce week-end, il paraît que c'est meilleur

Une étude très sérieuse a comparé des milliers de vins, bio, biodynamiques et conventionnels. Verdict: les liquides bio et biodynamiques auraient meilleur goût.

Si vous êtes une bille en matière de vin, mais que vous ne voulez pas insulter vos hôtes ce week-end, sachez qu'une étude menée par deux chercheurs français a conclu que les vins d'agriculture biologique ou biodynamique avaient meilleur goût.

128 182 bouteilles

Cette conclusion est l'aboutissement d'une recherche de plusieurs années portant sur des milliers de breuvages français et américains.

Ne nous méprenons pas. L'étude ne prétend pas qu'ils sont systématiquement meilleurs que les classiques. Seulement, il semblerait que ces deux certifications améliorent la qualité du produit fini.

Parue en février dans la revue Ecological Economics et conduite sur 128 182 vins français, l'étude suggère que les notations des vins bio sont supérieures de 6,2 points (sur une échelle de 100) à celles des conventionnels. A quoi il faut ajouter 5,6 points supplémentaires pour les bouteilles issues d’exploitations en biodynamie.

Meilleur raisin, meilleur goût?

Utiliser moins de pesticides et de fertilisants de synthèse permettrait de conserver la biodiversité des parcelles, la faune et la vie microbienne des sols. Ces paramètres influencent la qualité du raisin... et donc, au final, le goût du vin.

«Nos résultats sur cette question ont généré des réactions agressives difficilement compréhensibles», note Olivier Gergaud, l'un des deux auteurs de la recherche:

«Nous avons réuni une quantité colossale de données, nous nous sommes donné la peine de les analyser, de les publier: si certains ne sont pas d’accord, qu’ils fassent leurs propres analyses et qu’ils les publient. C’est comme cela que fonctionne la démarche scientifique»

Trahis par une note

Depuis la publication de l'étude en février, des données sont encore venues renforcer cette conclusion. En mai, Le Monde a révélé une note confidentielle de l’Observatoire de la biodiversité.

Cette note révèle que, contrairement à son ambition affichée, le label Haute valeur environnementale (HVE) n'oblige pas vraiment les viticulteurs à réduire leurs pesticides.

Or, il s'avère que leurs vins estampillés HVE et les autres vins traditionnels ont exactement la même notation dans le classement des deux chercheurs français... donc pas de différence de saveur. Une preuve que le goût est l'indice le plus fiable du soin que les vignerons apportent à leur terre? (mb)

